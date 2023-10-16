ОБСЄ має розробити конкретні проєкти для протидії злочинам РФ щодо депортації українських дітей, - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ розробити конкретні проєкти на основі звіту організації про депортацію українських дітей Росією, щоб отримати потужні інструменти для протидії цьому злочину.

Про це він сказав на пресконференції з главою ОБСЄ Буяром Османі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особливо вдячний Буяру за те, що ОБСЄ оперативно підтримало мій заклик і відреагувало на проблему депортації Росією українських дітей. Відповідну доповідь у рамках ОБСЄ вже підготовлено, вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій. І сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проєкти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину", - зазначив Кулеба.

Він також подякував очільнику ОБСЄ за реакцію на російський удар по селу Гроза на Харківщині та за термінове скликання спеціального засідання постійної ради ОБСЄ.

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"Черговий злочин РФ, на щастя, не залишився без належної реакції ОБСЄ саме завдяки позиції македонського головування. Розраховую, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у документуванні російських злочинів, а в перспективі - у притягненні Росії до відповідальності", - додав Кулеба.

Він висловив переконання, що в ОБСЄ також є потенціал для активної участі в реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії й глава ОБСЄ Буяр Османі 16 жовтня прибув з візитом до Києва.