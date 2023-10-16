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ОБСЄ має розробити конкретні проєкти для протидії злочинам РФ щодо депортації українських дітей, - Кулеба

діти,депортація

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ розробити конкретні проєкти на основі звіту організації про депортацію українських дітей Росією, щоб отримати потужні інструменти для протидії цьому злочину.

Про це він сказав на пресконференції з главою ОБСЄ Буяром Османі в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Особливо вдячний Буяру за те, що ОБСЄ оперативно підтримало мій заклик і відреагувало на проблему депортації Росією українських дітей. Відповідну доповідь у рамках ОБСЄ вже підготовлено, вона стала важливою дорожньою картою для подальших дій. І сьогодні я закликав організацію розробити невідкладно на основі цієї доповіді конкретні проєкти для того, щоб ми отримали спільні потужні інструменти для протидії цьому злочину", - зазначив Кулеба.

Він також подякував очільнику ОБСЄ за реакцію на російський удар по селу Гроза на Харківщині та за термінове скликання спеціального засідання постійної ради ОБСЄ.

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"Черговий злочин РФ, на щастя, не залишився без належної реакції ОБСЄ саме завдяки позиції македонського головування. Розраховую, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у документуванні російських злочинів, а в перспективі - у притягненні Росії до відповідальності", - додав Кулеба.

Він висловив переконання, що в ОБСЄ також є потенціал для активної участі в реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії й глава ОБСЄ Буяр Османі 16 жовтня прибув з візитом до Києва.

Автор: 

депортація (726) діти (5093) ОБСЄ (3507) Кулеба Дмитро (3604)


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"ОБСЄ має розробити конкретні проєкти для протидії злочинів РФ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3449754
Такі ж самі проекти, які вона (ОБСЄ) розробила для протидії злочинів рф із захоплення українських територій"?
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16.10.2023 14:15 Відповісти
З Польщі добре видно, що саме ОБСЄ повинна в захопленні українських територій. Дійсно, не зеленському ж цим займатися, Велике крадівництво не залишає жодної вільної хвилини на другорядні справи.
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16.10.2023 14:52 Відповісти
Єдине що може зупинити викрадення українських дітей це депортація кацапських дітей з ЄС та США до ********** з західних шкіл, коледжів та університетів.
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16.10.2023 14:22 Відповісти
Эту ОБСЕ создали по инициативе бывшего СССР
Все ,что создано по инициативе коммунистов
Чекистов
Будет обслуживать их интересы
Обслуживать хитрожопо
Это коммунисты и чекисты умеют как никто
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16.10.2023 14:23 Відповісти
3 2014 року .ця прорашистська шарага, крім передачі розвідданих рашистам ,про знаходження ЗСУ . їх озброєння ніяких злочинів рашистської3,14рації офіційно не зареєструвала...
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16.10.2023 14:45 Відповісти
 
 