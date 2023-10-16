СБУ повідомила про підозру ще 57 колаборантам з окупаційного "МВС РФ" на Херсонщині, які катували українців

СБУ встановила ще 57 колаборантів, які вступили до створеного агресором "Головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону та допомагали викрадати українців до російських катівень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті комплексних заходів встановлено особи ще 57 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону. Зʼясовано, що "підбір" ворожих поплічників до лав окупаційного органу здійснювали кадрові співробітники ФСБ", - ідеться у повідомленні.

Після отримання "посад" колаборантам видали "посвідчення" та формений одяг російського зразка, а також вогнепальну зброю. Це дозволяло їм вільно пересуватися по захопленій частині Херсонщини та проводити каральні заходи проти місцевих жителів.

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Зазначається, що під час таких "рейдів" російські окупанти разом зі зрадниками викрадали людей посеред вулиці та відвозили їх у російські катівні.

"У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води. Таким чином рашисти фабрикували "справи" проти українців, яких намагалися схилити до співпраці з ворогом або визнати себе "винними" у причетності до партизанського руху", - зазначили у пресслужбі.

На підставі задокументованих злочинів повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) "посадовцям" карального органу РФ.

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Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано за злочини проти України.