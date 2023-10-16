Сьогодні безпілотники переважно всі з Китаю, - глава мінфіну РФ Силуанов вперше публічно визнав, звідки вони отримують БПЛА
Станом на зараз практично всі імпортні безпілотники, які є в розпорядженні Росії, були завезені із Китаю.
Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.
"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", - заявив російський міністр.
Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.
"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", - оголосив Силуанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько штук интересно эти 41% ? 50-100 тыщ ?
Це більше 1 млрд дол США.
Беремо середню ціну хорошого fpv у 500 дол. За цей бюджет можна було купити понад 2 млн одиниць fpv. І спалити на глибину у 10 км від фронту кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні, і ще би на декілька свіжомобілізованих Красних Армій залишилося.
Або купити понад 350 000 мавіків 3 чи більше 20 000 Punisher чи понад 10 000 шарків.
У звʼязку з цим у мене єдине запитання: де вони?
Вони - це гроші або дрони.
І, повторюся, якщо держава виділила 1 млрд дол США на БПЛА, чому на них досі збирають волонтери
Якщо на росії почнуться якісь територіальні негаразди, Китай миттю встромить пику, от побачите.
https://defence-ua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html https://defenceua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html
По-перше, знову Китай. По-друге, порахуйте, скільки треба таких 5-км систем, щоб прикрити всі об'єкти, враховуючи, що мопеди можна модифікувати для польоту на висоті 5+ км, де їх лазери не дістануть, отже, розташування лазерів тільки вздовж кордону проблеми не вирішує.
Навіть мініатюрний по площі Ізраїль не може стовідсотково закрити своє небо.
Нема питань. Тепер увесь китайський мотлох буде мати на пузі лєйбу з вищенаведеною фразою.
Цей самий ********* офiцiйно здав Китай.
У зв'язку з цим у Китаї скоро буде дефіцит вазеліну.
Бо у Держдепартаменті знають, що треба робити.
Китай втратить набагато більше, а ніж заробив.
@scamp_rogue
❗️Є-реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» запрацює найближчим часом, - адвокат Сидоренко.
У реєстрі будуть всі персональні дані військовозобов'язаних, номери телефонів, електронні адреси, відомості про місце роботи, освіту, родинні зв'язки, паспортні дані, закордонні відомості
1. Приемкщнственно (почти все, за малым исключением)
2. Все (значит все)
У нас шмига звіздить про млрд на дрони, а на раші дебілам вішають локшину - на тамбовському хлібзаводі виробляють дрони)