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Новини
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Сьогодні безпілотники переважно всі з Китаю, - глава мінфіну РФ Силуанов вперше публічно визнав, звідки вони отримують БПЛА

безпілотник

Станом на зараз практично всі імпортні безпілотники, які є в розпорядженні Росії, були завезені із Китаю.

Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду"

Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні відкрив інформацію про джерело поставок до Росії безпілотних літальних апаратів.

"Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені", - заявив російський міністр.

Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має намір збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед", - Ігнат

"Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, (це) гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії", - оголосив Силуанов.

Автор: 

безпілотник (4206) Китай (4621) росія (65360)


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Топ коментарі
+14
Шмигаль оголосив, що уряд витратив на закупівлю БПЛА цьогоріч 40 млрд грн.
Це більше 1 млрд дол США.

Беремо середню ціну хорошого fpv у 500 дол. За цей бюджет можна було купити понад 2 млн одиниць fpv. І спалити на глибину у 10 км від фронту кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні, і ще би на декілька свіжомобілізованих Красних Армій залишилося.

Або купити понад 350 000 мавіків 3 чи більше 20 000 Punisher чи понад 10 000 шарків.

У звʼязку з цим у мене єдине запитання: де вони?
Вони - це гроші або дрони.

І, повторюся, якщо держава виділила 1 млрд дол США на БПЛА, чому на них досі збирають волонтери
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16.10.2023 15:01
+10
Відповідь очевидна. Шмигаль напи₴дів а гроші вкрали.
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16.10.2023 15:02
+6
хто б сумнівався...
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16.10.2023 14:58
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Канєшна-патамуша рабсєя впєрдє била єсть і будєт всєгда іба ета єйьо ісконнає скрєпнає мєста...
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16.10.2023 14:56 Відповісти
Печально, но они будут их у себя делать уже в промышленных масштабах.

Сколько штук интересно эти 41% ? 50-100 тыщ ?
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16.10.2023 16:23 Відповісти
хто б сумнівався...
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16.10.2023 14:58 Відповісти
Шмигаль оголосив, що уряд витратив на закупівлю БПЛА цьогоріч 40 млрд грн.
Це більше 1 млрд дол США.

Беремо середню ціну хорошого fpv у 500 дол. За цей бюджет можна було купити понад 2 млн одиниць fpv. І спалити на глибину у 10 км від фронту кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні, і ще би на декілька свіжомобілізованих Красних Армій залишилося.

Або купити понад 350 000 мавіків 3 чи більше 20 000 Punisher чи понад 10 000 шарків.

У звʼязку з цим у мене єдине запитання: де вони?
Вони - це гроші або дрони.

І, повторюся, якщо держава виділила 1 млрд дол США на БПЛА, чому на них досі збирають волонтери
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16.10.2023 15:01 Відповісти
Відповідь очевидна. Шмигаль напи₴дів а гроші вкрали.
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16.10.2023 15:02 Відповісти
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16.10.2023 15:12 Відповісти
а де можна побачити цю заяву? вона справді була? чи це даставєрная інфарміція з кацапсячих телеграм-помийок?
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16.10.2023 16:13 Відповісти
Тобто, шахеди не іранські, а китайські? А ланцети?
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16.10.2023 15:01 Відповісти
"ланцети" ізраєльська розробка 10-15 давності, уряд Ішраєлю продали кацапам ліцензію на них ...
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16.10.2023 15:06 Відповісти
бєнє нітаньяхє ***** дав діда на палці поносити, бєня нітаньяха за це ***** трохи військових розробок підкинув.
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16.10.2023 16:15 Відповісти
Жовтопиким ця заява сподобається. А про новий кацапський нацпроект можна не турбуватися. Гроші вкрадуть,як завжди.
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16.10.2023 15:01 Відповісти
У кацапів дронів зараз більше ніж у нас,це факт, про це військові говорять, якщо на початку у нас була перевага,то зараз у них. І це може говорити тільки про те,що вони поставили виробництво дронів на промисловий масштаб. Можна скільки завгодно сміятися що у них все розкзрадуть, але у них ще й зроблять щось з того що не розкрадуть,а у нас уже і розкрадати немає що,тому що усе ********.
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16.10.2023 15:07 Відповісти
А у нас скільки мілярдів розраховано на власне виробництво дронів? Чи і далі будемо закуповувати з того ж самого Китаю і надіятися,що захід буде нам безкінечно надавати свої?
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16.10.2023 15:03 Відповісти
не знал, что столица Китая - Тегеран, а столица Ирана - Бейджин.
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16.10.2023 15:03 Відповісти
Це ганьбище, до цього ми йшли років 20. І нічого не зробили, щоб змінити залежність від китайського барахла. Можливо, скоро США вступить в прямий військовий конфлікт з Китаєм і що ми будемо робити?
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16.10.2023 15:04 Відповісти
Про що, в свою чергу, думала русня, коли створювала таку саму залежність?
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16.10.2023 15:07 Відповісти
"Про що, в свою чергу, думала русня" --- тебе не має хвилювати про що думала русня, тебе має хвилювати про те про що думали в Україні. русня до речі не роззброювалася починаючи з 1991 року,вона навпаки з колишніх совкових республік усе забирала,ядерну зброю,ракети,стратегічну авіацію,кораблі. До речі зараз це уже усі знають з тих стратегічних літаків і тими ракетами котрі передала Україна кацапам вбивають українців. Так що кацапи мерзота,але кретинізм наших дегенератів важко переоцінити
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16.10.2023 15:12 Відповісти
Значить, не так просто поставити БПЛА на потік, якщо навіть русня, яка роззброювалась навпаки, досі не має достатніх виробничих потужностей. Чого-чого, а грошей у русні більш ніж достатньо, та інженери є.
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16.10.2023 15:18 Відповісти
рашисти союзники китаю, їм всеодно
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16.10.2023 15:19 Відповісти
росія з Китаєм приблизно у таких самих відносинах, як Україна з росією. Старшій брат, економічєскій партньор, але у разі якоїсь внутрішньої чвари не проти поживитися земелькою, бажано десь до Уральських гір.
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16.10.2023 15:21 Відповісти
Китай не анексував частну росії, не приніс війну в росію, не вбив тисячі людей, не вбив і не покчалічив сотні дітей, як це зробила росія в Україні. Китай по росії не наносить ракетних ударів. Що тут можна рівняти? У нас союзник США, а ми залежні від Китаю, ми залежні від країни, яка підтримує агресію росії, хоч прямо про це не говорить, але це ж очевидно.
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16.10.2023 16:26 Відповісти
росія поки що сильна. ***** теж сцикануло за Тузлу бодатись з Кучмою, при Ющенко і Порошенко не починала широкомасштабної війни.
Якщо на росії почнуться якісь територіальні негаразди, Китай миттю встромить пику, от побачите.
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17.10.2023 09:27 Відповісти
предположу, что и "украинские" беспилотники тоже у нас есть только по милости КНР.
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16.10.2023 15:05 Відповісти
Саудівська Аравія має лазер, який може збивати всі 100% "літаючих мопедів з Ірану
https://defence-ua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html https://defenceua.com/news/saudivska_aravija_maje_lazer_jakij_mozhe_zbivati_vsi_100_litajuchih_mopediv_iranu-9520.html
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16.10.2023 15:06 Відповісти
Відомо, що китайська система Silent Hunter має достатню потужність, щоб на дистанції в 1000 метрів буквально пропалити лист сталі товщиною 5 мм. Та уражати "літаючі мопеди" на дистанції до 4 км від цілі.
По-перше, знову Китай. По-друге, порахуйте, скільки треба таких 5-км систем, щоб прикрити всі об'єкти, враховуючи, що мопеди можна модифікувати для польоту на висоті 5+ км, де їх лазери не дістануть, отже, розташування лазерів тільки вздовж кордону проблеми не вирішує.
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16.10.2023 15:11 Відповісти
Такі системи можуть ефективно захищати окремі об'єкти, а не весь кордон.
Навіть мініатюрний по площі Ізраїль не може стовідсотково закрити своє небо.
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16.10.2023 15:33 Відповісти
Звичайно, а скільки у нас об'єктів, що потребують захисту?
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16.10.2023 15:35 Відповісти
може в теорії, а на практиці іран розвалив дронами нафтопереробні заводи саудитів
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16.10.2023 15:12 Відповісти
щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою "Зроблено в Росії"
Нема питань. Тепер увесь китайський мотлох буде мати на пузі лєйбу з вищенаведеною фразою.
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16.10.2023 15:08 Відповісти
...іншими словами,
Цей самий ********* офiцiйно здав Китай.
У зв'язку з цим у Китаї скоро буде дефіцит вазеліну.
Бо у Держдепартаменті знають, що треба робити.
Китай втратить набагато більше, а ніж заробив.
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16.10.2023 15:13 Відповісти
Без кидаю війна вже скінчилася вони поставляють кацапами порох та бронежилети у промислових масштабах наприклад на барнаульський патронний завод на початку року доставили порох для виробництва 7млн патронів
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16.10.2023 15:30 Відповісти
Грижорій Гомеопатович Ліворукя
@scamp_rogue
❗️Є-реєстр військовозобов'язаних «Оберіг» запрацює найближчим часом, - адвокат Сидоренко.
У реєстрі будуть всі персональні дані військовозобов'язаних, номери телефонів, електронні адреси, відомості про місце роботи, освіту, родинні зв'язки, паспортні дані, закордонні відомості
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16.10.2023 15:17 Відповісти
Все ясно,в спам дурний кацап.
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16.10.2023 15:41 Відповісти
100%
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16.10.2023 17:27 Відповісти
наши уничтожают по 80 китайских дронов за сутки
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16.10.2023 15:45 Відповісти
"... преимущественно все..." - это те, кто русскай ызык убивает!
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16.10.2023 15:49 Відповісти
mainly
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16.10.2023 16:00 Відповісти
синоним большинство
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16.10.2023 16:01 Відповісти
два разных понятия
1. Приемкщнственно (почти все, за малым исключением)
2. Все (значит все)
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16.10.2023 16:07 Відповісти
почти все ... не мучай ж
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16.10.2023 16:10 Відповісти
Хорошо, не буду тебя мучать!
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16.10.2023 16:15 Відповісти
Це називається нейтральний Китай
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16.10.2023 16:03 Відповісти
Протидронові "мангали" на ізраїльських танках "Меркава"
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16.10.2023 16:09 Відповісти
ну дак не дураки, переняли опыт русни. которые на заводе такие решетки делают сразу.
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16.10.2023 16:28 Відповісти
Сейчас все из Китая. Потому что остальные слишком "развитЫе" чтобы работать руками. Или просто ума не хватает.
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16.10.2023 16:26 Відповісти
Хто б сумнівався. І у нас вони звідти ж. Заробляють косоокі на всіх.
У нас шмига звіздить про млрд на дрони, а на раші дебілам вішають локшину - на тамбовському хлібзаводі виробляють дрони)
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16.10.2023 16:35 Відповісти
о....а в нас усі промтовари в магазинах з Китаю...випадковість?
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16.10.2023 17:02 Відповісти
 
 