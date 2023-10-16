Катар справді залучений до повернення українських дітей з РФ, ця операція ще триває, - Лубінець

Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що Катар залучений до повернення українських дітей, яких незаконно було вивезено в РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Лубінець повідомив в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про інформацію щодо того, що до України повертаються чотири дитини і що це відбулося завдяки підтримці і домовленостям з урядом Катару.

"Як людина, яка безпосередньо цим займається, я починаю коментувати тоді, коли українські діти (вже перебувають. – Ред.) на території України. Станом на зараз я можу лише підтвердити, що це відповідає правді, що Катар у нас залучений до цих процесів. Але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває", – сказав він.

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