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Новини
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Катар справді залучений до повернення українських дітей з РФ, ця операція ще триває, - Лубінець

діти

Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що Катар залучений до повернення українських дітей, яких незаконно було вивезено в РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Лубінець повідомив в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання про інформацію щодо того, що до України повертаються чотири дитини і що це відбулося завдяки підтримці і домовленостям з урядом Катару.

"Як людина, яка безпосередньо цим займається, я починаю коментувати тоді, коли українські діти (вже перебувають. – Ред.) на території України. Станом на зараз я можу лише підтвердити, що це відповідає правді, що Катар у нас залучений до цих процесів. Але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катар поверне додому чотирьох українських дітей, яких викрала Росія, - Reuters

Автор: 

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Точно Катар?
Не Оман?
Все крутится рядом с Оманом
С которого все началось
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16.10.2023 15:14 Відповісти
щас злізе з акації абрахамія й скаже_ шо це арахамовіч нік собі взяв "катар", вже спас 100500 дітей, додатково до тих людей_ шо раніше врятував. й тепер з нього треба зняти взагалі всі санкції, а самій абрахамії_, за посередництво, держава повинна виплатити ті ж $100500 !
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16.10.2023 15:32 Відповісти
А Хамас залучений? А Хезболла? А Талібан?

Кращих посередників не знайти.
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16.10.2023 15:43 Відповісти
Лубінець. Все додумаєте самі, або мене заблокують
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16.10.2023 15:52 Відповісти
Спонсорам ХАМАС довірено повертати українських дітей.
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16.10.2023 16:21 Відповісти
Зараз почнуть на темі повернення дітей торгуватись про перемовини, або вже почали ...
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16.10.2023 16:49 Відповісти
Марсіан не залучали ще!? Злочинна влада не евакуювала дітей заздалегідь бо кому вони ті діти потрібні були. особливо діти з дит будинків та малютки . Що з цими дітьми сталося наприклад в Маріуполі!!!???
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16.10.2023 17:20 Відповісти
 
 