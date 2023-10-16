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Новини
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Кількість жінок у лавах ЗСУ за два роки збільшилася на 40%. Зараз проходять службу майже 43 тисячі, - Міноборони

жінки,зсу

За 2 роки кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч. Наразі проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України. 

У відомстві пояснюють, що вже змінилося у питаннях рівноправності в армії для жінок-військових з 2021 року. Як зазначають у Міноборони, було скасовано усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", - наголошують у відомстві.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

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Щодо декретної відпустки, додають у Міноборони, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Крім того, надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. З 2019-го року Уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Також організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

"Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині – ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах", - наголошують в Міноборони.

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У відомстві додають, що враховують аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів, а всі документи, які розробляє МОУ проходять гендерну експертизу.

"Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма – фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше "форми для жінок" донедавна в українській армії не було", - наголошують в Міноборони.

Крім того, кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Також введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.

"Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних", - зауважують у Міноборони й додають, що Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності.

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Також налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН "Жінки в Україні", ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.

"Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним плануючим документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ", - резюмували у Міноборони.

Автор: 

жінки (627) Міноборони (7406) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+9
Після прочитання новин чомусь згадалася міжнародна конференція в одному з топових військових вишів, 2021 рік. Один з напрямків конференції - гендерна рівність і доповідачі, навипередки, давали цифри про те, скільки жінок проходить службу в ЗСУ. Наполягали, що за цими показниками ЗСУ випереджає країни НАТО. Тільки трохи сумний голова секції запитав: а як дівчина-водій поміняє колесо у КРАЗа? І чи вкладається у нормативи?

З мого особистого досвіду, під час спілкування з офіцерами-психологами (переважно жінки). Кажу, що офіцер має бути лідером, а лідерськи якості мають підтверджуватися, у тому числі, виконанням нормативів, вмінням керувати підрозділом. А мені у відповідь - нє, ми психологі... ми цим не займаємося.

Тому мені не цікаві цифри. Мене цікавить загальна боєздатність підрозділу, а це: виконання нормативів, перенесення ваги, витривалість, стійкість, агресивність та бойовий дух.
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16.10.2023 16:00
+6
Старий цинік
@CinikStaryj
·
5 год
В Ізраілі у ЗМІ постійні зведення з фронту, на TV подробиці про військові дії. В Україні війни немає. На TV дебільний регіт, тупі серіали для бидла, збіговиська ідіоток в тупих шоу і море брехні, з лизанням сраки наркомана, якого вигнали з вагону в тамбур, бо ******** шо попало.
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16.10.2023 15:33
+6
Жінка кулеметником??? Це якась важкоатлетка має бути. Бо кулементник має таскати на собі досить велику вагу.
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16.10.2023 16:01
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Старий цинік
@CinikStaryj
·
5 год
В Ізраілі у ЗМІ постійні зведення з фронту, на TV подробиці про військові дії. В Україні війни немає. На TV дебільний регіт, тупі серіали для бидла, збіговиська ідіоток в тупих шоу і море брехні, з лизанням сраки наркомана, якого вигнали з вагону в тамбур, бо ******** шо попало.
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16.10.2023 15:33 Відповісти
Віртуальна реальність, як і нарасєє.
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16.10.2023 15:37 Відповісти
Жінки бувають різні і знав я дівчину в половину більшу за себе, хоча сам здоровий бик, але хто б що не казав, а дівчина 55 кг мене лоборюку і 100 м не протяне при необхідності. Всім треба знати свої можливості, шукати місце де буш корисний, а лєвацькі тренди хай йдуть всраку, бо йде війна і на кону життя людей.
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16.10.2023 15:51 Відповісти
часто-густо, до точки евакуації кілометра 1-2. Пораненого тягнуть двоє-четверо (четверо- як правило). Висновки робить самостійно.
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16.10.2023 16:04 Відповісти
О прикольно, в декреті посидів хоп і нове звання, а зараз війна, а тому як посада дозволя, то з лейтананта у майори дослужився нянчивши малюка. Совок *******.
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16.10.2023 15:55 Відповісти
Гадаєте, Малюку там в СБУ потрібна няня? 🤣
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16.10.2023 16:04 Відповісти
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16.10.2023 16:10 Відповісти
Після прочитання новин чомусь згадалася міжнародна конференція в одному з топових військових вишів, 2021 рік. Один з напрямків конференції - гендерна рівність і доповідачі, навипередки, давали цифри про те, скільки жінок проходить службу в ЗСУ. Наполягали, що за цими показниками ЗСУ випереджає країни НАТО. Тільки трохи сумний голова секції запитав: а як дівчина-водій поміняє колесо у КРАЗа? І чи вкладається у нормативи?

З мого особистого досвіду, під час спілкування з офіцерами-психологами (переважно жінки). Кажу, що офіцер має бути лідером, а лідерськи якості мають підтверджуватися, у тому числі, виконанням нормативів, вмінням керувати підрозділом. А мені у відповідь - нє, ми психологі... ми цим не займаємося.

Тому мені не цікаві цифри. Мене цікавить загальна боєздатність підрозділу, а це: виконання нормативів, перенесення ваги, витривалість, стійкість, агресивність та бойовий дух.
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16.10.2023 16:00 Відповісти
Жінка кулеметником??? Це якась важкоатлетка має бути. Бо кулементник має таскати на собі досить велику вагу.
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16.10.2023 16:01 Відповісти
Опять нам пытаются внушить ,что женщина равна мужчине.
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16.10.2023 16:12 Відповісти
От вам практичне підтвердження - що ця фемінстична фігня нежиттєздатна . І правильно - не потрібно з жінок робити чоловікоподібне щось.
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16.10.2023 17:15 Відповісти
 
 