Кількість жінок у лавах ЗСУ за два роки збільшилася на 40%. Зараз проходять службу майже 43 тисячі, - Міноборони

За 2 роки кількість жінок в українській армії зросла на 12 тисяч. Наразі проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві пояснюють, що вже змінилося у питаннях рівноправності в армії для жінок-військових з 2021 року. Як зазначають у Міноборони, було скасовано усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", - наголошують у відомстві.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

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Щодо декретної відпустки, додають у Міноборони, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Крім того, надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. З 2019-го року Уряд України дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм дозволено опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Також організували системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

"Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині – ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах", - наголошують в Міноборони.

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У відомстві додають, що враховують аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів, а всі документи, які розробляє МОУ проходять гендерну експертизу.

"Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма – фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше "форми для жінок" донедавна в українській армії не було", - наголошують в Міноборони.

Крім того, кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Також введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.

"Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних", - зауважують у Міноборони й додають, що Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності.

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Також налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН "Жінки в Україні", ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.

"Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним плануючим документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ", - резюмували у Міноборони.