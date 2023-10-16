До 15 років в’язниці засуджено бойовика, який виводив на "розстріл" мирних жителів Херсонщини, - СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один учасник окупаційних угруповань РФ, який причетний до масових катувань мирних жителів лівобережної Херсонщини.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



"Зловмисник знущався з людей та погрожував їм вбивством. Задокументовано факти, коли він прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що співробітники СБУ та спецпризначенці ЗСУ затримали бойовика у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону. Таким чином зловмисника було виведено на підконтрольну територію України, щоб притягнути до відповідальності.



За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення. З огляду на те, що зловмисник раніше був засуджений за державну зраду, суд за сукупністю злочинів призначив йому 15 років за ґратами.

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Як встановило слідство, засудженим є колишній мешканець окупованої Жданівки на Донеччині, який ще у 2014 році добровільно приєднався до терористів на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ його "відрядили" до складу 3-го стрілецького взводу 1-ї роти 5-го батальйону 109-го полку Південного військового округу країни-агресора. Разом з російськими окупантами він воював проти Сил оборони і брав участь у захопленні лівобережної Херсонщини. Також бойовик знущався з мирних жителів регіону, в тому числі намагався "вибити" з них "зізнання" у причетності до руху опору.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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