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Новини
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МЗС Ірану стверджує, що ХАМАС готовий відпустити заручників, якщо Ізраїль не завдаватиме ударів по Газі

канаані

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що терористичне угруповання ХАМАС готове відпустити майже дві сотні заручників, яких воно захопило під час нападу на Ізраїль, якщо ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) не завдаватиме ударів по Сектору Гази. Представники ХАМАС не визнали, що робили таку пропозицію.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

За словами Канаані, представники Хамасу "заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази".

ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати боротьбу. Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", – додав Канаані, звертаючись до ХАМАСу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль має знищити ХАМАС, проте потрібно зберегти Палестинську державу, - Байден

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявляв, що підтверджена кількість цивільних заручників, які утримуються ХАМАС у Газі, становить 199 осіб. Серед них багато дітей, жінок та людей похилого віку.

заручник (822) Ізраїль (1647) Іран (2046) Хамас (189)


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Топ коментарі
+18
Типові терористи- прикриваються заручниками!
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16.10.2023 16:25
+12
Прикольно! Ми зараз зайдем захопим території, помародерим, візьмем заручників і ви в заміну, щоб ви не чіпали наші території- відпустим заручників.
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16.10.2023 16:25
+11
Іран їх « адвокат» та спонсор.

ця ось зла ( РФ-Іран-північна Корея) мае бути розбита.

Соава Україні. Смерть ворогам
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16.10.2023 16:31
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Типові терористи- прикриваються заручниками!
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16.10.2023 16:25 Відповісти
Іран їх « адвокат» та спонсор.

ця ось зла ( РФ-Іран-північна Корея) мае бути розбита.

Соава Україні. Смерть ворогам
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16.10.2023 16:31 Відповісти
"Мы станем за спинами детей и женщин, а они пусть попробуют стрелять."

дежавю-2014
якщо хворобу не лікувати, вона стає хронічною
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16.10.2023 18:24 Відповісти
а на куя починали?
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16.10.2023 16:25 Відповісти
Они ожидали, что соседние страны их поддержат.
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16.10.2023 16:27 Відповісти
для того і починали, крім іншого. Ще до нападу тисячі теропідарів сиділи в ізраїльських тюрмах
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16.10.2023 16:27 Відповісти
Прикольно! Ми зараз зайдем захопим території, помародерим, візьмем заручників і ви в заміну, щоб ви не чіпали наші території- відпустим заручників.
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16.10.2023 16:25 Відповісти
Только раньше израильтяне их из своих домов выгнали и вдавили в Газу.
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16.10.2023 16:35 Відповісти
Очередноой петрушка-дурак. Почитай хотя бы вики дятел. Евреи там жили всегда и до войны еще ПОКУПАЛИ земли у сраных и жадных предводителей арабов.
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16.10.2023 17:10 Відповісти
Надо соглашаться
И искать варианты
Как разобраться с ХАМАСОМ
Легче искать варианты
Когда тебя не сдерживают твои люди в заложниках
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16.10.2023 16:26 Відповісти
ага. погоджуватись припинити вогонь, щоб ці кцпи знов надурили
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16.10.2023 16:29 Відповісти
Отримати заручників, а потім знищити Газу.

Наступного разу про заручників мови більше не буде.
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16.10.2023 16:31 Відповісти
я - за. але ж це не реально, на мою думку. не стануть кидати слова на вітер, можуть підтримки позбутись, за невиконання договорів. це ж цивілізація
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16.10.2023 16:33 Відповісти
Договорів з ким? 😁
Хамас є терористичною організацією за законодавством більшості країн.
Іран під санкціями і є спонсором тероризму у більшості країн.

Жодна інша країна не візьме на себе відповідальність за дії Хамас.

Ти б став брати до уваги договори з тарганами чи пацюками?
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16.10.2023 16:41 Відповісти
тим більше, про які домовленості ви кажете?
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16.10.2023 16:42 Відповісти
ви трохи заплутались. то погодитись, то ніяких перемовин.
якось визначайтесь
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16.10.2023 16:43 Відповісти
Простите ,но я удалила Ваш пост
Ведите диалог достойно
Я удаляю посты
В которых меня пытаются оскорбить
Держите себя в рамках,будь ласка
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16.10.2023 16:50 Відповісти
Надурить израильтян второй раз?
Ну это вы хватили через край
А вот пусть попробуют надурить
Израильтяне такое мочилово устроят
И тогда уже никто не сможет Израилю
Хоть слово сказать
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16.10.2023 16:36 Відповісти
тільки що ви пропонували погодитись на умови підарів, а тепер якусь хйню несете.
ваша адекватність під великим питанням, мадам
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16.10.2023 16:45 Відповісти
Шо, усатий с позивним « Галя» нові методички отримав з параші?
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16.10.2023 16:33 Відповісти
Пани Галина,будь ласка
Так принято обращаться к незнакомым пани в Украине
Вас в Америке не учили элементарным правилам этикета?
Плохо
Вот и скатилась Америка до трампа
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16.10.2023 16:40 Відповісти
Вьо пішли вже соплі.
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16.10.2023 16:27 Відповісти
Тупа орда. Як голову засунути крокодилу в пащу(попередня вбивши й згавлтувавши його сім'ю) то вони залюбки, а коли щелепа клацнула, то різко переговори? Які ж тупі виродки.
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16.10.2023 16:28 Відповісти
чого ж тупі. верхівка хамасу не постраждала, сидить у шейхів за пазухою, підтримку від підарів всього світу отримали. а на населення їм срати, як хйлу. газа цікава лише як база для нападів на Ізраїль.
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16.10.2023 16:31 Відповісти
Якщо репутація ізраїльських спецслужб виправдана, то вони ходячі трупи.
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16.10.2023 16:33 Відповісти
дай бог. але, десятки років вони живі та нових виховують
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16.10.2023 16:34 Відповісти
Отримати заручників і потім винести Газу у повітря.

Що таке Іран - спонсори тероризму (як і Росія).

Чого вартують домовленості з терористами?
Того ж, чого і з росіянами - нічого.
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16.10.2023 16:29 Відповісти
..а шо Іран і ХАМАС такі "дружат сЄм'ямі"?
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16.10.2023 16:29 Відповісти
Ηαςρατь що на Іран, що на Хамас !
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16.10.2023 16:30 Відповісти
Скоро все закончится. Америке не нужна война с исламистами. Блинкен в Саудовской Аравии с вечера до утра ждал прынца. Ездит всех уговаривает. Израиль тоже продавят.
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16.10.2023 16:31 Відповісти
А тем временем родичи послали бубу нах - Ізраїль відмовив Зеленському у візиті: не на часі - ЗМІ .
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16.10.2023 16:31 Відповісти
Это какой-то позор.
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16.10.2023 16:33 Відповісти
Це було очікувано. В Ізраїлі служба в армії почесна, а чотиріразового уклоніста за рівного не сприймають. Можливо б прийняли, будь він чистокровний єврей, а так жиденя-базікало.
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16.10.2023 17:09 Відповісти
********** облажався по повній зі своїми облизуваннями з ******. І тепер після його "чонгарського про#обу" , щоб його тупо не прив'язали до стовпа і не забили камінням, йому треба зробити щось неймовірне в питанні гази та інших ворогів.
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16.10.2023 16:36 Відповісти
Так вони починали.
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16.10.2023 16:36 Відповісти
А так закінчують.
Для чого то все було...?
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16.10.2023 16:37 Відповісти
Деньги. Большие, грязные, кацапские деньги. Других мотивов я не вижу.
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16.10.2023 16:55 Відповісти
Если выдумаете, что это только деньги, то сильно ошибаетесь.
Денег там хватало. В эту Газу вбухали столько миллиардов, сколько не давали всем остальным беженцам на земле вместе взятым.
Америка, Европа, арабские страны, Израиль платили, и платили, и платили им десятилетиями. Только сидите тихо и развивайте тот райский уголок, который достался вам совсем случайно.
Но они плюнули на все миллиарды ради одного сладкого момента, когда смогли резать, убивать, насиловать, жечь. Потому что дикари с дикарскими инстинктами. И никакие деньги эти инстинкты не перебьют
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16.10.2023 17:07 Відповісти
Ну, не знаю... Я, лично, с ними пиво не пил, но другой логичной причины не вижу.
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16.10.2023 17:30 Відповісти
А какая логика у дикарей, поселившихся в Германии, во Франции, Бельгии, 2-3 раза в год выходить на улицы, бесчинствовать, жечь машины, громить магазины...?
Ведь, кажется достигли предела своих мечтаний, вырвались из своих вонючих епеней и стали жителями Европы. Живи среди цивилизованных людей и сам становись цивилизованным, в этом все пойдут тебе навстречу и помогут. Но им этого не надо. Нет, помощь то они примут и от денег не откажутся, но инстинкт все равно толкает их взять в руки нож и пойти резать. И никакие денежные вливания этот инстинкт не затушат.
Но в Европе они просто большая, неорганизованная толпа без предводителей. А в Газе у них есть организация и предводители, те же дикари, но чуть поумнее.
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16.10.2023 17:44 Відповісти
У кого шо болит... а я то же самое думал про кацапню.
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16.10.2023 18:18 Відповісти
А чем, в таком случае, кацапы лучше? Та же болезнь, те же инстинкты - убивать, насиловать, резать, жечь...
Та же картина в Европе, в штатах - ностальгия по "мордой в салат"...
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16.10.2023 18:15 Відповісти
А МЗС Ірану не утчнює, чи зможе ХАМАС вскресити вбитих в Ізраїлі людей, попередньо приклеївши їм відрізані голови і зашивши розпороті животи? Якщо не зможе, то МЗС Ірану йде лісом на йух, прихопивши з собою ХАМАС.
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16.10.2023 16:37 Відповісти
Вірити Ірану не можна. Історія це вже показала.
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16.10.2023 16:39 Відповісти
********, скажите, а почему ваши избранники по сей день не вытурили из Украины посольство этих поцев в халатах и с полотенцами на головах? Или это не иранские дроны убивают наших людей и бьют по нашей инфраструктуре?
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16.10.2023 16:44 Відповісти
Уверена,вы знаете ответ
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16.10.2023 16:52 Відповісти
підорхамія адвокатує за іран і китай
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16.10.2023 17:06 Відповісти
Там шота другоє.
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16.10.2023 16:52 Відповісти
Непоганий план -
1. Погодитися і врятувати заручників
2. поміняти білосині флаги на танках на фіолетово-малинові
3. розхерачити все під нуль
4. заявити в ООН "це не ми. хз хто це зробив"
5. на всі докази казати "це підробка, ці фотки згенеровані АІ".
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16.10.2023 16:53 Відповісти
А, забув.
6. На камеру нагодувати одну палестинську дитину морозивом і всім тикати цей відосик як доказ миролюбності.
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16.10.2023 17:21 Відповісти
Краще флаги аквафрешові
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16.10.2023 18:13 Відповісти
І казати "це не ми (Ізраїль) це росія напала на Газу, вони суки фашистські зараз на усіх нападають!"
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16.10.2023 18:22 Відповісти
Не уж, товарищи великие комбинаторы. Утром-деньги - вечером стулья.
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16.10.2023 16:56 Відповісти
сектор газа повинен бути знищенний
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16.10.2023 17:05 Відповісти
Пригадаймо відповіді - чиї шахіди, хто збив боінг, чи виробляєте ви ядерну зброю. А потім оцінимо ймовірність відповідальності за свої слова.
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16.10.2023 17:07 Відповісти
Я пропоную Стоянку до речі не відома живі ті Заручники чи ні Як що зараз зупенитися , це буде катастрофа А Іран навмистно хоче тягнути час Ще пару тижнів і вой рожевих поні буде по всьому Світі чавити політікив , пропонуючи зупинити війну .
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16.10.2023 17:33 Відповісти
 
 