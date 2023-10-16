МЗС Ірану стверджує, що ХАМАС готовий відпустити заручників, якщо Ізраїль не завдаватиме ударів по Газі

Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що терористичне угруповання ХАМАС готове відпустити майже дві сотні заручників, яких воно захопило під час нападу на Ізраїль, якщо ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) не завдаватиме ударів по Сектору Гази. Представники ХАМАС не визнали, що робили таку пропозицію.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

За словами Канаані, представники Хамасу "заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази".

ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.

"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати боротьбу. Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", – додав Канаані, звертаючись до ХАМАСу.

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Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявляв, що підтверджена кількість цивільних заручників, які утримуються ХАМАС у Газі, становить 199 осіб. Серед них багато дітей, жінок та людей похилого віку.