МЗС Ірану стверджує, що ХАМАС готовий відпустити заручників, якщо Ізраїль не завдаватиме ударів по Газі
Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що терористичне угруповання ХАМАС готове відпустити майже дві сотні заручників, яких воно захопило під час нападу на Ізраїль, якщо ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) не завдаватиме ударів по Сектору Гази. Представники ХАМАС не визнали, що робили таку пропозицію.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
За словами Канаані, представники Хамасу "заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору, але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах щоденних бомбардувань сіоністами різних районів Гази".
ХАМАС заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, утримуваних Ізраїлем, в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті в минулому.
"Ми чули від опору, що вони не мають жодних проблем з тим, щоб продовжувати боротьбу. Вони сказали, що у них є військовий потенціал, щоб продовжувати опір на місцях протягом тривалого часу", – додав Канаані, звертаючись до ХАМАСу.
Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявляв, що підтверджена кількість цивільних заручників, які утримуються ХАМАС у Газі, становить 199 осіб. Серед них багато дітей, жінок та людей похилого віку.
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ця ось зла ( РФ-Іран-північна Корея) мае бути розбита.
Соава Україні. Смерть ворогам
дежавю-2014
якщо хворобу не лікувати, вона стає хронічною
И искать варианты
Как разобраться с ХАМАСОМ
Легче искать варианты
Когда тебя не сдерживают твои люди в заложниках
Наступного разу про заручників мови більше не буде.
Хамас є терористичною організацією за законодавством більшості країн.
Іран під санкціями і є спонсором тероризму у більшості країн.
Жодна інша країна не візьме на себе відповідальність за дії Хамас.
Ти б став брати до уваги договори з тарганами чи пацюками?
якось визначайтесь
Ведите диалог достойно
Я удаляю посты
В которых меня пытаются оскорбить
Держите себя в рамках,будь ласка
Ну это вы хватили через край
А вот пусть попробуют надурить
Израильтяне такое мочилово устроят
И тогда уже никто не сможет Израилю
Хоть слово сказать
ваша адекватність під великим питанням, мадам
Так принято обращаться к незнакомым пани в Украине
Вас в Америке не учили элементарным правилам этикета?
Плохо
Вот и скатилась Америка до трампа
Що таке Іран - спонсори тероризму (як і Росія).
Чого вартують домовленості з терористами?
Того ж, чого і з росіянами - нічого.
Для чого то все було...?
Денег там хватало. В эту Газу вбухали столько миллиардов, сколько не давали всем остальным беженцам на земле вместе взятым.
Америка, Европа, арабские страны, Израиль платили, и платили, и платили им десятилетиями. Только сидите тихо и развивайте тот райский уголок, который достался вам совсем случайно.
Но они плюнули на все миллиарды ради одного сладкого момента, когда смогли резать, убивать, насиловать, жечь. Потому что дикари с дикарскими инстинктами. И никакие деньги эти инстинкты не перебьют
Ведь, кажется достигли предела своих мечтаний, вырвались из своих вонючих епеней и стали жителями Европы. Живи среди цивилизованных людей и сам становись цивилизованным, в этом все пойдут тебе навстречу и помогут. Но им этого не надо. Нет, помощь то они примут и от денег не откажутся, но инстинкт все равно толкает их взять в руки нож и пойти резать. И никакие денежные вливания этот инстинкт не затушат.
Но в Европе они просто большая, неорганизованная толпа без предводителей. А в Газе у них есть организация и предводители, те же дикари, но чуть поумнее.
Та же картина в Европе, в штатах - ностальгия по "мордой в салат"...
1. Погодитися і врятувати заручників
2. поміняти білосині флаги на танках на фіолетово-малинові
3. розхерачити все під нуль
4. заявити в ООН "це не ми. хз хто це зробив"
5. на всі докази казати "це підробка, ці фотки згенеровані АІ".
6. На камеру нагодувати одну палестинську дитину морозивом і всім тикати цей відосик як доказ миролюбності.