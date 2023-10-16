ЄС розраховує на потужні зобов’язання з боку США щодо підтримки України, - єврокомісар Джентілоні

Сьогодні, 16 жовтня, міністри фінансів країн ЄС проведуть третій раунд Трансатлантичного діалогу з міністеркою фінансів США Джанет Єллен. Під час дискусії вони хочуть почути підтвердження наміру США надавати підтримку України.

Про це сьогодні в Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС з питань фінансів заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні міністри зможуть провести третій Трансатлантичний діалог з США. Для нас важливо почути від Єллен потужні зобов’язання з боку її адміністрації продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, та продовжувати співробітництво з кількох питань з Європейським Союзом, включаючи глобальну угоду щодо оподаткування", - сказав Джентілоні.

Він зауважив, що сьогоднішня зустріч європейських міністрів фінансів є першою після того, як внаслідок терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль знову запалав Близький Схід. Окрім геополітичних та гуманітарних занепокоєнь, ця криза, за його словами, принесла також економічні проблеми як для Європи, так і для країн регіону.

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