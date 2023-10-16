Генпрокурор Костін і єврокомісар з питань юстиції Рейндерс обговорили застосування РФ кіберзлочинів як зброї війни

Генеральний прокурор України Андрій Костін під час робочої поїздки до Брюсселю провів зустріч з єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом. Сторони обговорили розширення співпраці у переслідуванні воєнних злочинів проти довкілля та застосування росією кіберзлочинів як зброї війни, а також посилення санкцій та контроль за їхнім дотриманням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Костін наголосив, що допомога Європейської Комісії у боротьбі України за відновлення справедливості є неоціненною.

Як зазначається, сторони обговорили розширення співпраці у переслідуванні воєнних злочинів проти довкілля та застосування росією кіберзлочинів, як зброї війни, а також посилення санкцій та контроль за їх дотриманням.



Генпрокурор зауважив, що окрім цього у фокусі уваги – екстрадиція осіб, причетних до воєнних злочинів і міжнародної злочинності.

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"Ми повинні зробити так, щоб злочинці не уникли правосуддя, де б вони не були", – зазначив він.



Серед пріоритетів, як зауважив генпрокурор, також ініціативи Офісу Генпрокурора із впровадження людиноцентричного підходу та посилення співпраці з місцевими громадами.



"Ми непохитні у прагненні досягти наших головних цілей – забезпечити відповідальність російського режиму і водночас продовжувати реформи та зміцнювати верховенство права в Україні", – наголосив генпрокурор.

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