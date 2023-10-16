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Новини Фінансова допомога Україні
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США не допустять поразки України під впливом економічних чинників, - міністерка фінансів США Єллен

джанет,єллен

США не допустять, щоб економічні чинники призвели до поразки України після того, як вона довела, що може здобути перемогу на полі бою.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", - наголосила Єллен у своєму виступі, підготовленому до її зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

Вона зазначила, що адміністрація Байдена віддана підтримці України "стільки, скільки потрібно" і боротиметься за те, щоб двопартійна більшість у Конгресі США схвалила "рішучу" та безперебійну допомогу.

Зустріч Єллен з Єврогрупою відбувається у той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена готується провести новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів як для України, так і для Ізраїлю, який готує наземне вторгнення після смертельного нападу 7 жовтня, здійсненого угрупуванням ХАМАС, яка править у Газі.

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Нагадаємо, Байден заявляв, що Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.

США (23043) допомога і підтримка (1163) Мінфін США (122) Єллен Джанет (73)


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кацапа, вас всеодно всіх уб'ють.
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16.10.2023 16:54 Відповісти
щось забагато стало балачок про "недопущення поразки України". нездорова канітєль.
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16.10.2023 17:07 Відповісти
А может лучше обеспечить всё доля победы Украины?
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16.10.2023 17:07 Відповісти
Тоді крім надання фінансової та військової допомоги мусять добряче взятися за ЗЕбілів, бо ті скоти і без рашистів легко доведуть країну до поразки під впливом економічних чинників. Нищити економіку та красти в небачених раніше масштабах - це єдине, в чому досягла успіхів ця "молода команда".
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Дайте, будь ласка те, що просить Залужний, тоді меньше доведеться переконувати
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16.10.2023 17:26 Відповісти
 
 