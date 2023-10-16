США не допустять поразки України під впливом економічних чинників, - міністерка фінансів США Єллен

США не допустять, щоб економічні чинники призвели до поразки України після того, як вона довела, що може здобути перемогу на полі бою.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою", - наголосила Єллен у своєму виступі, підготовленому до її зустрічі з міністрами фінансів єврозони.

Вона зазначила, що адміністрація Байдена віддана підтримці України "стільки, скільки потрібно" і боротиметься за те, щоб двопартійна більшість у Конгресі США схвалила "рішучу" та безперебійну допомогу.

Зустріч Єллен з Єврогрупою відбувається у той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена готується провести новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів як для України, так і для Ізраїлю, який готує наземне вторгнення після смертельного нападу 7 жовтня, здійсненого угрупуванням ХАМАС, яка править у Газі.

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Нагадаємо, Байден заявляв, що Сполучені Штати мають достатньо сил, щоб продовжувати надавати допомогу Україні та підтримувати Ізраїль одночасно.