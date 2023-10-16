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В Ізраїлі заявили, що візит Зеленського до країни "не на часі", - ЗМІ

зеленський

Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит в Ізраїль разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на знак солідарності у зв’язку з нападом терористичного угруповання ХАМАС. Однак ізраїльська сторона заявила, що наразі такий візит "не на часі".

Про це пише The Times of Israel із посиланням івритомовні ЗМІ та видання Ynet, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уряд Ізраїлю відповів відмовою на запит Офісу президента на прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського до країни після нападу ХАМАС. Ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит президента до країни "не на часі".

Зеленський рішуче висловив солідарність Ізраїлю після нападу ХАМАС, заявивши, що держава має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен планує вдруге за тиждень відвідати Ізраїль

"Терор - це завжди злочин, не тільки проти однієї країни або конкретних жертв, але і проти людства в цілому. Світ повинен бути єдиним... щоб терор не намагався забрати або знищити життя ніде і в будь-який момент", - заявив Зеленський.

Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

"Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії", - додає видання.

Читайте також: Зеленський про Путіна та ХАМАС: Терористи не зміняться, вони повинні програти

Водночас президент України може відвідати Ізраїль під час наступного візиту до Європи.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Ізраїль (1647)


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Топ коментарі
+55
Ізраїльтяни не хочуть більшої біди. Своєї вистачає
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16.10.2023 16:50
+52
Ну вміє ж він обісратись, ну талант просто...
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16.10.2023 16:52
+39
Глянемо потім, до кого Бібі 9 травня приїде )))
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16.10.2023 16:49
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Я считаю Зе и его команду преступниками. Но Израиль в его лице плюнул во всех украинцев.
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16.10.2023 18:19 Відповісти
Ізраіль дуже жалкує, що ***** їх підставив, та бажає замиритися з рашкою, їздити до Москви на парад, чипляти георгієвську стрічку та носити дідів на палицях.
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16.10.2023 19:09 Відповісти
Отакої... Вже навіть яврєї зрозуміли,що їх соплємєннік, аж занадто "зашкварений".Наркоман,защітнік воров та корупціонєров ну і просто клован третьосортний...)
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16.10.2023 18:26 Відповісти
Так попали евреї по повній - не пригласили - скоро будуть вороги(обіда буде страшена), пригласили б - не відомо ще скіки біди обрушилось на Ізраель. Ну вирішили шо хай краще буде обіженка.
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16.10.2023 18:32 Відповісти
Ізраїль ніколи не був хоча б нормальною країною-партнером України, навіщо туди пхатися.
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16.10.2023 18:42 Відповісти
Зеленський своєю беззаперечною підтримкою Ізраїлю та прагненням поїхати на свою історичну батьківщину може дуже сильно нашкодити інтересам України. В цій ситуації наша влада мала б враховувати і позицію ісламських країн, які вважають Ізраїль окупантом. Наприклад тільки від Саудівської Аравії та Катару ми отримали гуманітарної допомоги на мільярди доларів. Чим нам допоміг Ізраїль, щоб тепер мати від нас підтримку?
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16.10.2023 18:49 Відповісти
Навіщо їм агент кремля.
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16.10.2023 18:58 Відповісти
Таки да. Там вже Натаньяху місце забив, навіть діда на палці носив.
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16.10.2023 19:27 Відповісти
куди приїзжає зеленський, то там біда. приїхав у Париж-згорів собор, приїхав в оман-помер султан, став президентом України-почалась повномасштабна війна, тому і відхилили цей візит в Ізраїлі, щоб не було великої біди з країною Ізраїль. Слава ЗСУ!
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Ти щє про корону забув. Та про деменцію у таких вилупків як ти.
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16.10.2023 19:37 Відповісти
Спробував Зеленський приїхати в Ізраіль . Добре. Підтримую. Йому відмовили. Нічого страшного. Таке буває. Головне , він намагався. А там , хто зна , що там у цього Нетаньяху у голові. Євреї дуже розумна нація . Однак і вони не ідеальні. Яскравий приклад Соловьов. Яков Кедмі. Відомі ******* пропагандони на телебаченні ерефії. Про минуле вже і не кажу. Карл Маркс , Ленін , Троцький. Теж були євреями.
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16.10.2023 20:00 Відповісти
У Натяньяхи в голові - трамп . Завжди був і є там зараз ! То ж - зрозуміле його відношення до Зє , як і до України в цілому .
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16.10.2023 20:33 Відповісти
Дипломатический ответ Украины Израилю: Биби на парад победы над московией на красную площадь не приглашать!
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16.10.2023 20:30 Відповісти
А СМЫСЛ ВИЗИТА !? ПРИЕХАТЬ ПОЖРАТЬ ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ !?)
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16.10.2023 21:23 Відповісти
Тупорилого ішака черговий раз обісрали. Натаньяху не має чим займатись та буде зустрічатись з безтолковим чмом.
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16.10.2023 21:36 Відповісти
после такого я бы позвонил хамасу
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16.10.2023 23:27 Відповісти
Здається бубочку послали на..й)))
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17.10.2023 01:20 Відповісти
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