В Ізраїлі заявили, що візит Зеленського до країни "не на часі", - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит в Ізраїль разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на знак солідарності у зв’язку з нападом терористичного угруповання ХАМАС. Однак ізраїльська сторона заявила, що наразі такий візит "не на часі".

Про це пише The Times of Israel із посиланням івритомовні ЗМІ та видання Ynet, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, уряд Ізраїлю відповів відмовою на запит Офісу президента на прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського до країни після нападу ХАМАС. Ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит президента до країни "не на часі".

Зеленський рішуче висловив солідарність Ізраїлю після нападу ХАМАС, заявивши, що держава має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

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"Терор - це завжди злочин, не тільки проти однієї країни або конкретних жертв, але і проти людства в цілому. Світ повинен бути єдиним... щоб терор не намагався забрати або знищити життя ніде і в будь-який момент", - заявив Зеленський.

Ізраїль неодноразово висловлював підтримку Україні після вторгнення російських військ в Україну в лютому минулого року, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

"Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії", - додає видання.

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Водночас президент України може відвідати Ізраїль під час наступного візиту до Європи.