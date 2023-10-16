Із Ізраїлю бажають евакуюватися до 2000 українців, із Сектору Гази - 270, - посол Корнійчук

Наразі з Ізраїлю через загострення ситуації мають бажання евакуюватися близько двох тисяч українців, із Сектору Гази - 270.

Про це повідомив в інтерв'ю Українському радіо посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"До консульства звернулося близько двох тисяч осіб. Позавчора першим рейсом ми відправили 207 осіб, сьогодні 155. Це переважно жінки і діти. Ще на сайті посольства зареєстровано близько 1800 громадян, які заповнили анкету і готові оплатити квитки, щоб виїхати. Вартість квитка сьогодні була 399 євро на рейс", - розповів він.

Посол зазначив, що доведеться організовувати ще 3-4 повноцінні рейси, щоб вивезти всіх охочих. Також у громадян є можливість евакуюватися самостійно.

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За словами дипломата, на консульському обліку стоять близько тисяч громадян в Палестині, із них суттєва кількість саме у Газі.

"Станом на зараз на евакуацію зголосилися 270 людей. Люди компактно перебувають в південному секторі, біля пункту пропуску Рафах. І чекають на його відкриття. У нас група дипломатів і військових у Каїрі чекає на дозвіл від єгипетської влади. Ми сьогодні вночі отримали згоду ізраїльтян. Також американці нам підтвердили, що є певна тристороння угода щодо відкриття пункту пропуску, в першу чергу, для іноземців. Тому, я думаю, що сьогодні-завтра вони зможуть виїхати", - сказав посол.

Він зазначив, що там ситуація дуже складна.

"Двоє наших громадян зазнали поранень, один із них тяжке. Їм надається медична допомога", - додав Корнійчук.

Щодо того, чи є у заручниках ХАМАС українці – наразі достеменно невідомо.

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"Я не можу нічого виключати, тому що п'ятеро наших громадян досі є зниклими безвісти. І може виявиться, що вони серед заручників. Але ніякої інформації поки що немає. Спочатку в поліції сказали, що це можливо, потім нам спростували цю інформацію. Ми постійно стежимо за ситуацією", - зазначив він.