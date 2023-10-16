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Із Ізраїлю бажають евакуюватися до 2000 українців, із Сектору Гази - 270, - посол Корнійчук

ізраїль

Наразі з Ізраїлю через загострення ситуації мають бажання евакуюватися близько двох тисяч українців, із Сектору Гази - 270.

Про це повідомив в інтерв'ю Українському радіо посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"До консульства звернулося близько двох тисяч осіб. Позавчора першим рейсом ми відправили 207 осіб, сьогодні 155. Це переважно жінки і діти. Ще на сайті посольства зареєстровано близько 1800 громадян, які заповнили анкету і готові оплатити квитки, щоб виїхати. Вартість квитка сьогодні була 399 євро на рейс", - розповів він.

Посол зазначив, що доведеться організовувати ще 3-4 повноцінні рейси, щоб вивезти всіх охочих. Також у громадян є можливість евакуюватися самостійно.

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За словами дипломата, на консульському обліку стоять близько тисяч громадян в Палестині, із них суттєва кількість саме у Газі.

"Станом на зараз на евакуацію зголосилися 270 людей. Люди компактно перебувають в південному секторі, біля пункту пропуску Рафах. І чекають на його відкриття. У нас група дипломатів і військових у Каїрі чекає на дозвіл від єгипетської влади. Ми сьогодні вночі отримали згоду ізраїльтян. Також американці нам підтвердили, що є певна тристороння угода щодо відкриття пункту пропуску, в першу чергу, для іноземців. Тому, я думаю, що сьогодні-завтра вони зможуть виїхати", - сказав посол.

Він зазначив, що там ситуація дуже складна.

"Двоє наших громадян зазнали поранень, один із них тяжке. Їм надається медична допомога", - додав Корнійчук.

Щодо того, чи є у заручниках ХАМАС українці – наразі достеменно невідомо.

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"Я не можу нічого виключати, тому що п'ятеро наших громадян досі є зниклими безвісти. І може виявиться, що вони серед заручників. Але ніякої інформації поки що немає. Спочатку в поліції сказали, що це можливо, потім нам спростували цю інформацію. Ми постійно стежимо за ситуацією", - зазначив він.

Автор: 

Ізраїль (1647) Корнійчук (65) Сектор Гази (187) українці (2541) евакуація (2321)


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Топ коментарі
+14
немає там українців зовсім, особливо серед мешканців Гази. Нахай сидять там далі, їх тут не треба.
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16.10.2023 17:05
+12
Ента уже израильские уклонисты.
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16.10.2023 16:58
+12
Глибоко сумніваюсь, що вони повернуться саме на Україну. Згадали, суки, про Неньку, коли припекло, щоб їх вивезли за наш рахунок. А з "біженцями" з Гази взагалі окрема історія. Це жінки, що наплодили купу дітей від місцевих чорнозадих, які вбивають ізраїльтян. Вибрали свою долю - то чого кидаєте чоловіка, та "родіну", куди ви повіялися з України.
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16.10.2023 17:04
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Ента уже израильские уклонисты.
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16.10.2023 16:58 Відповісти
...типо, с двойным гражданством.
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16.10.2023 17:01 Відповісти
Вже треба розбиратися, кого називати українцями.
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16.10.2023 17:03 Відповісти
немає там українців зовсім, особливо серед мешканців Гази. Нахай сидять там далі, їх тут не треба.
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16.10.2023 17:05 Відповісти
цікаво, а що ж вони там роблять і як опинилися, за чим чи чому вони там? чи це потім майбутні т.з. кримські татари? між іншим під їх виглядом понаїхало свого часу купа незрозумілих.
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16.10.2023 17:50 Відповісти

А они сюда и не хотят.
Чтобы зазря не били ноги "украинские граждане" хай літак сразу в Германию летит.
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16.10.2023 18:39 Відповісти
а куди поїдуть на цей раз?
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16.10.2023 17:03 Відповісти
Едут обычно кто имеет бабло... А хоть куда. Главное раскрути глобус, закрой глаза и тыць пальцем в глобус...
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16.10.2023 17:08 Відповісти
2000 в Киев, 270 в Донецк
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16.10.2023 17:11 Відповісти
тоді нарешті і у нас будуть мітинги на підтримку пригнобленого народу Палестини. Все буде як у цивілізованому західному суспільстві.
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16.10.2023 17:27 Відповісти
Глибоко сумніваюсь, що вони повернуться саме на Україну. Згадали, суки, про Неньку, коли припекло, щоб їх вивезли за наш рахунок. А з "біженцями" з Гази взагалі окрема історія. Це жінки, що наплодили купу дітей від місцевих чорнозадих, які вбивають ізраїльтян. Вибрали свою долю - то чого кидаєте чоловіка, та "родіну", куди ви повіялися з України.
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16.10.2023 17:04 Відповісти
Ох, до хрена вас там.
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16.10.2023 17:07 Відповісти
а скільки мільонів українців готові евакуюватися в Ізраїль з України?
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16.10.2023 17:07 Відповісти
Любітєлям лучшей жизни стало не кошерно
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16.10.2023 17:19 Відповісти
2000 українців, чи громадян України? Це такі дві великі різниці.
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Мабуть при розпаді СССР, не українці, графу національність прибрали навмисне, щоб легше було пролізти до управління Україною
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16.10.2023 20:21 Відповісти
А рабінович ,табачник ,ставицький та інша мерзота теж зібрались до евакуації ?
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16.10.2023 17:23 Відповісти
нє, вони в Герцлії будуть відстрілюватись до останнього набою, лєнта за лєнтою.
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16.10.2023 17:32 Відповісти
Дивує така кількість.Що шукали там ці люди?Кращого життя ніж в Україні,наприклад?
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16.10.2023 17:35 Відповісти
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16.10.2023 17:55 Відповісти
Как 270 чел угораздило в сектор Газа попасть? новости что ли не читали, что в этом году Украина будет полностью со своим Газом, нафиг вам палестинский сдался?!
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16.10.2023 17:38 Відповісти
Кто эти 270 из Газы?))) Я не пойму, что они там делают?
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16.10.2023 17:42 Відповісти
Це мабуть уроженці Гази, які були в Україні, та якимось чином отримали громадянство України, працювали, навчались чи ще щось
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16.10.2023 20:18 Відповісти
Вот мне кажется, что вы правы.
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16.10.2023 20:36 Відповісти
наши люди по Газам не ходят
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16.10.2023 17:44 Відповісти
и Зеля туда прется , а потом его эвакуировай
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16.10.2023 17:46 Відповісти
Йому відповіли вже, шо це не на часі.
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16.10.2023 18:55 Відповісти
Ото прям більше нікуди було їхати, окрім того клятого клаптику землі. 270 пришелепкуватих.
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16.10.2023 20:06 Відповісти
От як життя крутить-вертить ))

Спочатку тікали з України в Ізраїль, тепер тікають в зворотній бік.
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16.10.2023 23:42 Відповісти
 
 