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"Ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років", - Санду

санду

У Молдові сподіваються на вступ до Євросоюзу протягом кількох найближчих років, а 2030 рік називають крайнім терміном. Допускається поетапний вступ Молдови, коли спочатку увійде правий берег Дністра, а потім - лівий.

Про це президентка Молдови Майя Санду заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Я сподіваюся, що Молдова буде готова раніше 2030 року, але це також крайній термін, який ми встановили для себе всередині країни, і ми наполегливо працюємо, і ми сподіваємося, що це буде позитивне рішення в грудні щодо початку переговорів. І ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років", - зазначила вона. 

Відповідаючи на питання, чи хоче Молдова бути надалі пов'язана з Україною на шляху до ЄС, Санду зазначила, що "це рішення Єврокомісії та інституцій". 

"Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні", - наголосила вона. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна показала прогрес у виконанні критеріїв щодо членства в ЄС, - віцепрезидентка Єврокомісії Йоурова

Що стосується Придністров'я, Санду зауважила, що Молдова хотіла б стати членом ЄС як реінтегрована країна, і в найближчі роки "може виникнути геополітична можливість", яку Молдова готова використати. 

"Хочу ще раз підкреслити, що єдино прийнятним рішенням придністровського конфлікту є мирне вирішення. З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра", - акцентувала вона. 

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Молдова (2075) членство в ЄС (1266) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+3
Мирно кацапи ніколи не уходять.
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16.10.2023 17:05
+2
такі заяви виглядають дуже по зеленському. Але там виборець ничім не краще, ніж у нас, тому "прокатіт".
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16.10.2023 17:06
+2
На сьогоднішній день згідно соцопитувань Мая Санду найрейтинговіша серед можливих претендентів на пост президента на наступних виборах. Маю надію, що її переоберуть і бажаю їй успіхів. Це перший проєвропейський президент за весь час існування незалежної Молдови. Хоча «вати» в Молдові, особливо в столиці, дуж багато.
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16.10.2023 21:52
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Мирно кацапи ніколи не уходять.
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16.10.2023 17:05 Відповісти
такі заяви виглядають дуже по зеленському. Але там виборець ничім не краще, ніж у нас, тому "прокатіт".
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16.10.2023 17:06 Відповісти
На ЧУЖОМ горбу в Рай въедут.
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16.10.2023 17:16 Відповісти
тільки не на члені рояльно - зеленому.котрий в Україні...
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16.10.2023 17:45 Відповісти
Да оно то тут при чём?
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16.10.2023 17:48 Відповісти
а чий ЧУЖОЙ горб мається на увазі???
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16.10.2023 17:52 Відповісти
Для нас краще, щоб вони були в ЄС, аніж у одкб
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16.10.2023 21:33 Відповісти
Рад за Молдову. Значит они более готовы нежели мы. Оно где-то так и есть, они дело делают, а мы только лозунги и речевки с 2014 толкаем, как бы нас быстрее взяли.
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16.10.2023 17:25 Відповісти
А ви тіки лозунгі і речевки політиків слухаєте.А які закони приймалися інтеграційні і для чого вони приймались-небуло цікаво.
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16.10.2023 17:46 Відповісти
Так я ж об этом и говорю. Почти 10 лет ничего не делалось, кроме речевое и лозунгов. И законы не принимались, а так бутафория а не законы для интеграции, и ничего не делалось.
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16.10.2023 17:53 Відповісти
Если Майю опять выберут в 2024-м, то в течение 2-х лет Молдова будет в ЕС. Если в 2024-м выберут (или оставят без выборов) Боневтика, то Украина будет в ЕС даже не в 2030-м.
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16.10.2023 18:43 Відповісти
На сьогоднішній день згідно соцопитувань Мая Санду найрейтинговіша серед можливих претендентів на пост президента на наступних виборах. Маю надію, що її переоберуть і бажаю їй успіхів. Це перший проєвропейський президент за весь час існування незалежної Молдови. Хоча «вати» в Молдові, особливо в столиці, дуж багато.
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16.10.2023 21:52 Відповісти
Я в курсе Ваших дел и держу кулаки за Европейскую Молдову. Удачи Вам, братья.
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16.10.2023 22:28 Відповісти
 
 