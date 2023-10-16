"Ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років", - Санду

У Молдові сподіваються на вступ до Євросоюзу протягом кількох найближчих років, а 2030 рік називають крайнім терміном. Допускається поетапний вступ Молдови, коли спочатку увійде правий берег Дністра, а потім - лівий.

Про це президентка Молдови Майя Санду заявила в інтерв'ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що Молдова буде готова раніше 2030 року, але це також крайній термін, який ми встановили для себе всередині країни, і ми наполегливо працюємо, і ми сподіваємося, що це буде позитивне рішення в грудні щодо початку переговорів. І ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, чи хоче Молдова бути надалі пов'язана з Україною на шляху до ЄС, Санду зазначила, що "це рішення Єврокомісії та інституцій".

"Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні", - наголосила вона.

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Що стосується Придністров'я, Санду зауважила, що Молдова хотіла б стати членом ЄС як реінтегрована країна, і в найближчі роки "може виникнути геополітична можливість", яку Молдова готова використати.

"Хочу ще раз підкреслити, що єдино прийнятним рішенням придністровського конфлікту є мирне вирішення. З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра", - акцентувала вона.

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