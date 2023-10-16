Активізувались "актори-розвідники": Данілов заявив, що Кремль хоче створити новий політичний проєкт і розколоти Україну
Оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нині за всіма ознаками, ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. У перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - йдеться у дописі.
Данілов зазначив також, що "українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної"життєдіяльності"".
Зазначимо, що, імовірно, у цьому дописі Данілов натякає на ексрадника ОП Олексія Арестовича. Арестович заявляв, що служив у 72 механізованій бригаді, як розвідник та здійснив 33 бойові виходи. Також Арестович знімався у рекламі та виступав у театрі.
Нагадаємо, нещодавно ексрадник Арестович заявляв, що "українське керівництво неадекватне та корупційне, пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів", критикував контрнаступ ЗСУ, ставив під сумнів суверенітет України та закликав провести вибори.
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Кулініч лише верхушка айсберга.
Але в Україні е « стара мережа», яка створювалась ще з радянських часів.
Це дуже потужна мережа.
На різних гілках « влади».
З «місцевими осередками» у кожному місті.
Як до цього, Данілов?
Летинант Баканов її знищив?
Викрив?
Сталися суди?
Чи була « люстрація»?
Що зроблено?!??? Нічого!
» Стара мережа» зрадників не знищена, та москалі ще й створюють нову.
А « влада» нам казки розповідае…
а підари і ті і інші
А нарід усе сприймає за чисту монету.
Бо на іншій гілці один наш колега назвав їх "девочками"...
Та це ж про керівництво Слуг народу сказано!! Невже з їх числа Путін собі агентів вербує?
Не воюють, але то вже таке...
А от ветеринарам-фельдшерам на посаді секретаря РНБО якось віри мало.
Але маємо те що маємо
Кругом адні ахгенти Кремля 🤯
Думай. Воруши мізками.
Когда одним окопы и смерть, а другим Мальдивы с Сейшелами.
Це повторення усіх технологій ведмедчука про "три сорта України", вкиду мовного протистояння.
Тепер політтехнологи Зеленько-Єрмака( твж самі що ісу ведмедчука), знову пішлипротореною доріжкою. Знайшли як розкрутити спарінг- парнера Боневтіку
- Клянуся, люба, - то рука Кремля! (с)
Мілиє ругаюца толька тешаца) Піпл хаває.
- повернутись до кордонів 1991 року,
- або мордоряни будуть крок за кроком знищувати Україну і українців як націю, і вони цього не приховують. "Корейського миру" не буде.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid022hR99ZzUPJkzHUv1jXCFMy4oXUHit4Utaq7EBxGvGkjukU5UD11nneYKEdcfYJEkl?__cft__[0]=AZX7F2QLuHe4x6mttdKpbGXHbwNysrMMdSxEIy32sFckLiq_GUXMjLQGXgq0GcqD_I-z8UvBFEO5xpMKKtjtA4tyYb5M7gGjBcDzSISZ8JUyzC59Le0OZQDATyHC89wxwEbi_J8RDYMNjDssDkfCwml_t__VAQa1Qxbz15hLfJdGCA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Данилов за критику власти,объявил Арестовича агентом ФСБ.Данилов,а Гиркин это агент СБУ??))