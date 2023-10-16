Активізувались "актори-розвідники": Данілов заявив, що Кремль хоче створити новий політичний проєкт і розколоти Україну

Оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нині за всіма ознаками, ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. У перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - йдеться у дописі.

Данілов зазначив також, що "українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної"життєдіяльності"".

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Зазначимо, що, імовірно, у цьому дописі Данілов натякає на ексрадника ОП Олексія Арестовича. Арестович заявляв, що служив у 72 механізованій бригаді, як розвідник та здійснив 33 бойові виходи. Також Арестович знімався у рекламі та виступав у театрі.

Нагадаємо, нещодавно ексрадник Арестович заявляв, що "українське керівництво неадекватне та корупційне, пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів", критикував контрнаступ ЗСУ, ставив під сумнів суверенітет України та закликав провести вибори.