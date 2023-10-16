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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Активізувались "актори-розвідники": Данілов заявив, що Кремль хоче створити новий політичний проєкт і розколоти Україну

данілов

Оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Нині за всіма ознаками, ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. У перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації. Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російською мовою російської ж повістки. Саме вони цієї миті волають про "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради, як воювати ЗСУ, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з Росією необхідно домовлятися", - йдеться у дописі. 

Данілов зазначив також, що "українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної"життєдіяльності"".

Також читайте: Головне для українців в окупації - зберегти життя. Жодного радикалізму не буде, - Данілов

Зазначимо, що, імовірно, у цьому дописі Данілов натякає на ексрадника ОП Олексія Арестовича. Арестович заявляв, що служив у 72 механізованій бригаді, як розвідник та здійснив 33 бойові виходи. Також Арестович знімався у рекламі та виступав у театрі. 

Нагадаємо, нещодавно ексрадник Арестович заявляв, що "українське керівництво неадекватне та корупційне, пригнічує бізнес, громадянські свободи і політичних конкурентів", критикував контрнаступ ЗСУ, ставив під сумнів суверенітет України та закликав провести вибори. 

Данілов Олексій (1259) інформаційна війна (360) пропаганда (2810) ФСБ (1454)


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Топ коментарі
+56
Аааа, так резниковы поворознюки, кошевые и т.д. это оказывается агентура Кремля!
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16.10.2023 17:20
+45
Це Данилов про Марахфон?
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16.10.2023 17:20
+45
А шо такое? Ермак с холуями уже не справляется?
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16.10.2023 17:20
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Аааа, так резниковы поворознюки, кошевые и т.д. это оказывается агентура Кремля!
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Ця мережа створена ще до 24.02.2022-го.
Кулініч лише верхушка айсберга.
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16.10.2023 17:26 Відповісти
Може вони і хочуть « нову мережу». Можливо, вже працюють.

Але в Україні е « стара мережа», яка створювалась ще з радянських часів.
Це дуже потужна мережа.
На різних гілках « влади».
З «місцевими осередками» у кожному місті.

Як до цього, Данілов?

Летинант Баканов її знищив?
Викрив?
Сталися суди?
Чи була « люстрація»?

Що зроблено?!??? Нічого!

» Стара мережа» зрадників не знищена, та москалі ще й створюють нову.
А « влада» нам казки розповідае…
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16.10.2023 17:40 Відповісти
бояться конкуренції
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16.10.2023 17:40 Відповісти
Це стара агентура. Воно ж сказало - нову. Відповідальний - зеленский з своїми Новими призначеннями.
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16.10.2023 18:40 Відповісти
Так і ти теж мацкварота гнида
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16.10.2023 22:20 Відповісти
Це Данилов про Марахфон?
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Про боротьбу з корупцією.
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16.10.2023 17:26 Відповісти
Це Данілов про бородьбу башен кремля.
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16.10.2023 20:04 Відповісти
Це Люся, чи що?
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Это зоотехник по образованию, рэкетир по призванию и мудак по жизни.
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16.10.2023 17:32 Відповісти
а кто он по понятиям?
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16.10.2023 17:52 Відповісти
Так агентура вся при здравії . Гарно живе ситно їсть свадьбИ гуляє . А ****
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16.10.2023 17:20 Відповісти
А шо такое? Ермак с холуями уже не справляется?
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16.10.2023 17:20 Відповісти
Що, ваша шашлично-дєрьмаковська "******* нових ліц" вже не справляється, потрібна нова?
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16.10.2023 17:21 Відповісти
Саме тому за вживання кацапської в публічних місцях потрібно відразу бити в "морду ліца" і штрафувати...
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16.10.2023 17:22 Відповісти
Що то все Зельоноє шобло на камери повискакувало? Яку токсичну для Зельоного інформацію прикривають?
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16.10.2023 17:22 Відповісти
данілов рекламує люсю. вдають протистояння між зе"патріотами" та "люсєпідарами".
а підари і ті і інші
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16.10.2023 17:23 Відповісти
Це так, саме політтехнологи ОПи "зарядили артиста -розвідника" із проросійською повісткою, щоби "патрійот Вова" , на фоні проросійського Арєстовича виглядав "мудрим захисником Вітчизни" . І Данілов просто один із тих негідників- спікерів, через якого розкручують виборну технологію.
А нарід усе сприймає за чисту монету.
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16.10.2023 17:31 Відповісти
саме так. Точніше, курви вони, ***** політичні.
Бо на іншій гілці один наш колега назвав їх "девочками"...
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16.10.2023 19:23 Відповісти
Вся агентурна мережа вже давно сформована, знаходиться в ОП та 24/7, починаючи з травня 2019, працює проти воюючої України... Тєбє лі про ета нє знать, Даня???
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16.10.2023 17:23 Відповісти
Данілов , внутрішній розкол створює ЗЕвлада , бо суспільство і військо вже зрозуміли що ніякої перемоги вам не потрібно ,вашу шоблу цікавить тільки як можна довше залишитись при владі щоб і надалі безкарно грабувати країну .
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16.10.2023 17:23 Відповісти
А стара агентура чим не влаштовує?
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16.10.2023 17:24 Відповісти
"Актори та аферисти"....
Та це ж про керівництво Слуг народу сказано!! Невже з їх числа Путін собі агентів вербує?
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16.10.2023 17:25 Відповісти
Стара агентура хвилюється, що її замінять новою, я вірно зрозумів?
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16.10.2023 17:26 Відповісти
Це про абдристовича?
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16.10.2023 17:26 Відповісти
Хватит болтать ерундой !
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16.10.2023 17:27 Відповісти
Данілов, чому твій син не в Україні? Він же дорослий.
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16.10.2023 17:28 Відповісти
Він же пояснив, що обидва сина - військові, знаходяться в Україні.
Не воюють, але то вже таке...
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16.10.2023 17:33 Відповісти
Штабні пацючари? Такі ж жирні, як папашка? Корочки УБД десь заслуговують, яйцюни?
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16.10.2023 17:38 Відповісти
"У одного Париж - це військова частина , у другого Париж - частина територіальної оборони під Києвом у селищі. А починати виправдовуватися и комусь шось доводити я не бачу сенсу" /Данілов/
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16.10.2023 18:14 Відповісти
Ну чому ж не бачить сенсу? Сенс є. Його викормиші там, де вони є, залишаться цілими і неушкодженими. без протезів, без милиць, з корочками УБД, орденами. І рожевими рилами.
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16.10.2023 18:18 Відповісти
ці пояснення для кого? я не вірю зоолікарням.
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16.10.2023 18:54 Відповісти
Зоолікарям, котрі займаються своєю фаховою справою, я вірю.
А от ветеринарам-фельдшерам на посаді секретаря РНБО якось віри мало.
Але маємо те що маємо
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16.10.2023 19:25 Відповісти
а на хер їм нова мережа, чим ваша зелена зграя диких мавп їх не влаштовує? - ви вже спаскудили i забруднили "малоросцiянством" все навколо себе. чи може ревнуєте, шо вони дешевших кловунiв знайдуть?
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16.10.2023 17:29 Відповісти
а шо, старая уже куда-то исчезла?
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16.10.2023 17:29 Відповісти
Я так розумію, що до часу, коли "інагєнтамі" проголосять усіх, хто критикує "найвеличнішого" та ОП залишилося чекати не довго.
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16.10.2023 17:32 Відповісти
Дайте, вгадаю те, що не договорив Данілов. Нова мережа - це Порошенко, Червінський, Пашинський, можливо Залужний. Нє?
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16.10.2023 17:32 Відповісти
ще Турчинов, який керував ракетной програмой при Порошенко.
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16.10.2023 18:56 Відповісти
Свадьби прокурорів, кенти Єрмака на гос закупках, то фсьо "агенти Кремля"? Імпотентноє НАБУ, закриті Ротердам+...

Кругом адні ахгенти Кремля 🤯
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16.10.2023 17:36 Відповісти
Ут уяви собі - то справді агенти кремля. Все, що на шкоду Україні - то на благо раші. А значить - то агенти кремля. І дуже часто - завербовані кремлем. ДУЖЕ ЧАСТО!
Думай. Воруши мізками.
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16.10.2023 17:40 Відповісти
Та не може бути.Арестовіч нагородженний презом очередним званням за оборону офіса презідента на пару з нетаким руським фейгіним оказався не ІПСО а агентом.Та ні то клятий порошнко дуже хоче виборів(у нього і адвокат теж руський.Кок же задовбал цей дегенірат фейсбучний.
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16.10.2023 17:36 Відповісти
всё решается просто как никогда - откройте границы для остатков пророссийски настроенного населения.
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16.10.2023 17:37 Відповісти
Серйозно? Тут ухилянтів сотні тисяч, і тільки для проросійського населення відкриють кордони то усі ухилянти вмить будуть на іконці путіна клястися як вони ******* расію лиш би їх випустили
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16.10.2023 17:40 Відповісти
я что-то не могу понять. зачем нужно насильно держать в воюющей стране антигосударственно настроенное население? зачем такой риск? зачем вам все эти люди?
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16.10.2023 18:16 Відповісти
Тому що разом з проросійським населенням втече ще пів країни котре зараз на чемоданах сидить,а якащо таке станеться то Україні кінець по суті прийде
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16.10.2023 18:21 Відповісти
Це Мечиславович так тактовно натякає на акторів -розвідників Люсю Арєстовіча та Кірюшу Буданова?? а Мечіславовіч не пробував про це переговорити з Бакановим №2-Малюком?
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16.10.2023 17:38 Відповісти
Все дуже просто, якщо є підозра на співпрацю з ворогом, встановлюється прослушка таких персонажів, залучаються кіберфахівці котрі можуть відслідковувати подібних персонажів в інтернеті,збирається доказова база і в суд, а потім таких бевзів на наших ще поміняти можна.
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16.10.2023 17:38 Відповісти
Рожеве поні
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16.10.2023 18:18 Відповісти
як скажеш
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16.10.2023 18:22 Відповісти
Тобто коли вже нарешті сформується опозиція цій диктатурі Зе-підра, почнуть верещати що це рука кремля і пересадять по тюрмам.
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16.10.2023 17:39 Відповісти
Та всі давно знають про Єрмака! Теж мені новина
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16.10.2023 17:39 Відповісти
Раскол в обществе спровоцирован неравноправием и несправедливостью.
Когда одним окопы и смерть, а другим Мальдивы с Сейшелами.
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16.10.2023 17:42 Відповісти
Та це ми нова мережа: зе не любимо. А оте все патріоти
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16.10.2023 17:42 Відповісти
А чому не назвати речі своїми іменами і вказати пальцем на росіянина-білоруса Арестовича? Хто його військовозобов'язаного (підполковника!!) випустив за кордон? Стирчать вуха Єрмака і тут?
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16.10.2023 17:42 Відповісти
Оскільки єдиний шанс для Росії здолати Україну - це внутрішній розкол, РФ намагається створити нову агентурну мережу, яка б добилася внутрішньої дестабілізації в Україні. нова прорашестська агентурна мережа в Україні була створена у 2016 році під псевдоназвою "квартал 95",і котра до сьогодні успішно працює на благо 3,14дерції ,
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16.10.2023 17:43 Відповісти
Мечиславович сказав А але вперто не хоче говорити Б...Хто Люсю-актора-розвідника виставляв більше року на телеекрани та в Ютуб? Чи це не високий,мордатий,небритий бевзь,який не залишає маленького Зелю і на хвилину і завжди похмуро маячить у нього за спиною? Підозрюю,навіть і в туалеті. Єрмак з ФСБ....
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16.10.2023 17:47 Відповісти
Це саме негідники із ОПи і Данілов розкручують передвиборчу технологію, знову розколюючи країну на протистояння "проросійський- патріотичний".
Це повторення усіх технологій ведмедчука про "три сорта України", вкиду мовного протистояння.
Тепер політтехнологи Зеленько-Єрмака( твж самі що ісу ведмедчука), знову пішлипротореною доріжкою. Знайшли як розкрутити спарінг- парнера Боневтіку
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16.10.2023 17:47 Відповісти
в мене є знайомий, який на 2 рік війни стверджує, що ніколи рашка не наступала зі сторони бєлораши, що я все вигадала, а насправді лука тільки й те робив, що хотів миру, а ми все спаплюжили та зірвали мирні перемовини й таке інше, ось й отримали по заслугах... й таких до фіга...
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16.10.2023 17:51 Відповісти
Нагадайте, який там рейтинг довіри до самого Данілова уже.
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16.10.2023 18:02 Відповісти
Гівняна спроба зоотехніка «м'ячика» створити враження, що сам він і ОПг не є агентурою *********
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16.10.2023 18:02 Відповісти
- Любий, ти що: дрочиш?
- Клянуся, люба, - то рука Кремля! (с)
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16.10.2023 18:04 Відповісти
Хто висловлюється,що влада банально КРАДЕ,то звичайно агентура Кремля! Мовчіть,люди,бо вас ще й посадять.
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16.10.2023 18:07 Відповісти
Люська вже відповів, що головна функція Данілова "******* державною".
Мілиє ругаюца толька тешаца) Піпл хаває.
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16.10.2023 18:17 Відповісти
Свєта, якщо вам цікаво, то в українців вибір обмежений:
- повернутись до кордонів 1991 року,
- або мордоряни будуть крок за кроком знищувати Україну і українців як націю, і вони цього не приховують. "Корейського миру" не буде.
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16.10.2023 22:19 Відповісти
Нажаль рівень теперішньої корупції приведуть до розколу набагато ефективніше чим люба агентурна сітка...
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16.10.2023 18:27 Відповісти
ЯдАнілов, зауваж одне, що ти сам таку хєрню несеш, що скоро ти всіх українців припишеш до ворогів України, за критику тебе і всій вашій зеленій шоблі!!! Дебіл ***....
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16.10.2023 18:37 Відповісти
Єрмак Татаров - це і є мережа, а зєлєбуба тупа маріонетка в їх лапках.
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16.10.2023 18:56 Відповісти
Сайт ВЧК опублікував інфу про весілля Птіцеайнена (так Беня називав Курочкіна),Самим дорогим гостем там був Сірожа "Полужид" Кірієнко,Покійний Женька Пригожин теж вітав. А гніздечко вибрав знатне, навколо всі друзі Х.... А нач. 9 управління 5 служби ФСБ (шпіонаж,террор проти України) Петровський який рік відпочиває в санаторіях і платить, ясна річ, сам Птіцеайнен. Нікого нового не шукають. Всі перевірені кадри ще з часів Віті Ростовського. І агент Казбек. який привів ветеринара на секретарство, щоб відбирав майно в Пороха, теж з перевірених агентів.
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16.10.2023 19:20 Відповісти
Це він про 95 квартал має на увазі? Бо при владі зараз якраз і є кремлівські актори-розвідки і кроти Єрмак і Зеля
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16.10.2023 19:36 Відповісти
служив у 72 механізованій бригаді, як розвідник та здійснив 33 бойові виходи в эфиры твакого же ****** -фейгина
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16.10.2023 19:50 Відповісти
Російську мову в Україні просувають Боневтік черед "Дом" і "Фрідом" та гальмування законів в парламенті. Недавно Кім розповів, що не потрібно заважати наріду слухати російські пісні та користуватися російською мовою, а "слуги" і їх брати в Раді "риги" гальмують закон про заборону московської церкви. А коли луганський Данілов говорив про це, то в які одежі він був, в чорній?
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16.10.2023 20:39 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZX7F2QLuHe4x6mttdKpbGXHbwNysrMMdSxEIy32sFckLiq_GUXMjLQGXgq0GcqD_I-z8UvBFEO5xpMKKtjtA4tyYb5M7gGjBcDzSISZ8JUyzC59Le0OZQDATyHC89wxwEbi_J8RDYMNjDssDkfCwml_t__VAQa1Qxbz15hLfJdGCA&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZX7F2QLuHe4x6mttdKpbGXHbwNysrMMdSxEIy32sFckLiq_GUXMjLQGXgq0GcqD_I-z8UvBFEO5xpMKKtjtA4tyYb5M7gGjBcDzSISZ8JUyzC59Le0OZQDATyHC89wxwEbi_J8RDYMNjDssDkfCwml_t__VAQa1Qxbz15hLfJdGCA&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZX7F2QLuHe4x6mttdKpbGXHbwNysrMMdSxEIy32sFckLiq_GUXMjLQGXgq0GcqD_I-z8UvBFEO5xpMKKtjtA4tyYb5M7gGjBcDzSISZ8JUyzC59Le0OZQDATyHC89wxwEbi_J8RDYMNjDssDkfCwml_t__VAQa1Qxbz15hLfJdGCA&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid022hR99ZzUPJkzHUv1jXCFMy4oXUHit4Utaq7EBxGvGkjukU5UD11nneYKEdcfYJEkl?__cft__[0]=AZX7F2QLuHe4x6mttdKpbGXHbwNysrMMdSxEIy32sFckLiq_GUXMjLQGXgq0GcqD_I-z8UvBFEO5xpMKKtjtA4tyYb5M7gGjBcDzSISZ8JUyzC59Le0OZQDATyHC89wxwEbi_J8RDYMNjDssDkfCwml_t__VAQa1Qxbz15hLfJdGCA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Данилов за критику власти,объявил Арестовича агентом ФСБ.Данилов,а Гиркин это агент СБУ??))
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16.10.2023 20:46 Відповісти
ПЕТРУШКИ С МАТРЁШКАМИ И КОЗЛЫ СТАРЫЕ !?)
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16.10.2023 21:22 Відповісти
 
 