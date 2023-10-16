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Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер та зазнав незначних пошкоджень

танкер,супертанкер

У Чорному морі, поблизу Румунії, на міні підірвався нафтовий танкер Ali Najafov, який ішов під прапором Ліберії. Судно не зазнало суттєвих ушкоджень, а екіпаж не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень унаслідок учорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

За словами глави консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той момент він корабель поблизу каналу Суліна.

Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.

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Нагадаємо, агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомляла на початку жовтня, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.

Румунія (1169) Чорне море (1673) танкер (334) міна (361)


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там ще сотня-друга МЯМ дрейфує по течії до берегів Румунії.
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16.10.2023 17:29 Відповісти
Бляха, хто ці тексти пише?...
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16.10.2023 17:32 Відповісти
Та, все гаразд... Ліберія...
Така собі країна...
Міна в танкер... випадків- серія....
Одним меньше-
Невелика патєря...
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16.10.2023 17:35 Відповісти
"в той момент він корабель поблизу каналу"...
ох і редактори.. а в інший момент він метелик, який змінює світ помахом крила...
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16.10.2023 17:43 Відповісти
Та ні, метелик крильцем не махав, світ змінився, бо метелика розчавили...
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16.10.2023 17:54 Відповісти
І шо ж це міна, від якої корабель (аж ніяк не броненосець) отримує "незначні пошкодження"? "Порох атсирєл?"
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16.10.2023 17:57 Відповісти
"Малая якорная корабельная гальваноударная мина образца 1943 года." - 20кг ВР. Для здоровенного танкера шо слону дробинка.
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16.10.2023 18:07 Відповісти
А може і 1908/39 рр...
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16.10.2023 18:16 Відповісти
Танкер всередині поділено на десятки відсіків, щоб маса нафти не розгойдувала судно.
Тому пошкоджено 1-2 відсіки - це дійсно слону галькою з рогатки.
Якби вибух прийшовся на корму, могли б вратити хід.
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16.10.2023 20:08 Відповісти
 
 