Біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер та зазнав незначних пошкоджень

У Чорному морі, поблизу Румунії, на міні підірвався нафтовий танкер Ali Najafov, який ішов під прапором Ліберії. Судно не зазнало суттєвих ушкоджень, а екіпаж не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень унаслідок учорашнього інциденту, екіпаж не постраждав.

За словами глави консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той момент він корабель поблизу каналу Суліна.

Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.

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Нагадаємо, агенція Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомляла на початку жовтня, що турецьке вантажне судно підірвалося на міні поблизу берегів Румунії у Чорному морі та дістало незначні пошкодження.