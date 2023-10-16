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Новини
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​У справах Майдану повідомлено про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ, серед яких колишній ад’ютант Путіна Золотов, - ДБР

майдан
Фото: Facebook Аркадия Бабченко

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів Януковича, двадцяти співробітникам Федеральної служби безпеки РФ під час подій Революції Гідності.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в ДБР, серед підозрюваних:

  • генерал армії Віктор Золотов - колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніх військ (на цей час – директор федеральної служби військ нацгвардії РФ);
  • генерал-полковник Олексій Сєдов - начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ;
  • генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою;
  • генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ;
  • генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ;
  • генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у м. Москва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть шістьох беркутівців, які 20 лютого 2014 розстрілювали активістів Майдану, - ДБР. ВIДЕО

Також підозри у держзраді повідомлено колишньому голові СБУ, його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича.

Встановлено, що експосадовці СБУ, за вказівкою російських кураторів, розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їхні ідеологічні переконання.

"Спільним рішенням керівництва СБУ та ФСБ РФ, з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників "Євромайдану" та представників опозиційних сил.

Також читайте: Справи Майдану: заочно судитимуть керівництво МВС часів Януковича за незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року

За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено ютуб-канал для їхнього поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед ФСБ РФ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи", - повідомили в ДБР.

Повідомляється, що вже після залишення делегацією ФСБ РФ України тодішнє керівництво СБУ "заднім числом" підписало документи нібито про їхнє запрошення як представників спецслужб у межах Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки і спецслужб СНД.

Таким чином, слідством встановлено й доведено вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво СБУ з метою проведення підривної діяльності проти України.

Також читайте: У "справах Майдану" за рік повідомлено про підозру 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб

Автор: 

ФСБ (1454) злочини проти Майдану (309) ДБР (3505)


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Топ коментарі
+14
татаров, ау!
це ж ти " за вказівкою російських кураторів, розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їхні ідеологічні переконання. "
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16.10.2023 17:32
+8
Я так розумію, що у нас стало модним трендом висувани звинувачення тільки тим, до кого неможливо дотягнутися. Така собі імітація роботи від ДБР.
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16.10.2023 17:38
+6
Вы не понимаете, это совсем не то, чем кажется
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16.10.2023 17:34
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татаров, ау!
це ж ти " за вказівкою російських кураторів, розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їхні ідеологічні переконання. "
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16.10.2023 17:32 Відповісти
Вы не понимаете, это совсем не то, чем кажется
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16.10.2023 17:34 Відповісти
ДБР! А за фсб-шних та гру-шних кацапських спецназєрів, які розстрілювали мирних людей на Майдані, забули?!
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16.10.2023 17:34 Відповісти
Я так розумію, що у нас стало модним трендом висувани звинувачення тільки тим, до кого неможливо дотягнутися. Така собі імітація роботи від ДБР.
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16.10.2023 17:38 Відповісти
100%
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16.10.2023 18:04 Відповісти
можна ще папє римському звинувачення висунути, результат буде такий же
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16.10.2023 20:38 Відповісти
ДБР/СБУ повідомляють про підозру тим, хто за поребріком і недосяжний. В Україні ловлять шесьторок.
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16.10.2023 17:38 Відповісти
То вони від Татарову підозру відводять. За перебриком винні, а тут ні.
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16.10.2023 17:39 Відповісти
Нижче себе новость. Я было думал, что с такими и не только с такими еще до 2019 разобрались. А оно вон как, тянули не понятно зачем кота за.... хвост. Наверное, чтобы вовремя смылись, вот и тянули.
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16.10.2023 17:43 Відповісти
Вони в Україні і не з"являлись.
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16.10.2023 18:12 Відповісти
Ще в тому ж 14 році про фігурантів кацапського десанту до нашого СБУ розказували. І називали поіменно. А тут раз, і як найшли нових фігурантів. Імітація бурной дєятєльності.
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16.10.2023 17:56 Відповісти
Зібрано докази та доведено, що ДБР є посібниками окупантів, що знищують націю та свідків злочинів поліції
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16.10.2023 18:14 Відповісти
Продовжуємо голою попою їжачка лякати
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16.10.2023 18:16 Відповісти
Пропоную- визнати монголо-татарську орду терористичною організацією.. і )(уї валяти протягом,ну хо ча б 100 років розглядати в судах
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16.10.2023 18:29 Відповісти
А ось на цьому я б радив нашим *********(татарчонку лопоухому в першу чергу!!) зупинитись і уважно прочитати ЩО інкрімінуєтсься всій отій шоблі, що вважали себе "безсмертними" чи "жителями Олімпу" - у кожної ниточки буде свій кончик і їхня ниточка вже добігає десь до кінця теж.
===========
"В сообщении указывается, что экс-чиновники СБУ "по указанию российских кураторов, разжигали национальную, религиозную рознь и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений".

"Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ, с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они помогали сотрудникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил. По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокационного содержания и специально создан ютуб-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ РФ, прислав им ссылку на опубликованные видеозаписи", - подчеркивается в сообщении ГБР."
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16.10.2023 19:55 Відповісти
 
 