​У справах Майдану повідомлено про підозру 20 співробітникам ФСБ РФ, серед яких колишній ад’ютант Путіна Золотов, - ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів Януковича, двадцяти співробітникам Федеральної служби безпеки РФ під час подій Революції Гідності.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.



Як повідомили в ДБР, серед підозрюваних:

генерал армії Віктор Золотов - колишній керівник служби безпеки президента РФ, заступник головнокомандувача внутрішніх військ (на цей час – директор федеральної служби військ нацгвардії РФ);

генерал-полковник Олексій Сєдов - начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ;

генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ - начальник управління захисту конституційного устрою;

генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ РФ;

генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ;

генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у м. Москва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть шістьох беркутівців, які 20 лютого 2014 розстрілювали активістів Майдану, - ДБР. ВIДЕО

Також підозри у держзраді повідомлено колишньому голові СБУ, його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича.



Встановлено, що експосадовці СБУ, за вказівкою російських кураторів, розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їхні ідеологічні переконання.



"Спільним рішенням керівництва СБУ та ФСБ РФ, з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників "Євромайдану" та представників опозиційних сил.

Також читайте: Справи Майдану: заочно судитимуть керівництво МВС часів Януковича за незаконне постачання спецзасобів та їх використання для придушення протестів у лютому 2014 року

За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено ютуб-канал для їхнього поширення. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед ФСБ РФ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи", - повідомили в ДБР.



Повідомляється, що вже після залишення делегацією ФСБ РФ України тодішнє керівництво СБУ "заднім числом" підписало документи нібито про їхнє запрошення як представників спецслужб у межах Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки і спецслужб СНД.



Таким чином, слідством встановлено й доведено вплив спецслужб РФ на колишнє керівництво СБУ з метою проведення підривної діяльності проти України.

Також читайте: У "справах Майдану" за рік повідомлено про підозру 27 особам, до судів направлено 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб