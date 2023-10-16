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Новини Підтримка Україні
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Глава МЗС Чехії Ліпавський про війну в Ізраїлі: Україна досі на першому місці

ліпавський

Попри напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Україна залишається на першому місці у плані підтримки.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

"Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці", – заявив він. 

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Ізраїль (1647) Чехія (1639) допомога і підтримка (1163) Ліпавський Ян (108)


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про війн в Ізраїлі: Україна досі на першому місці

Атож!
Український війн головніший за війн в Ізраїлі!
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16.10.2023 18:00 Відповісти
Děkuji!
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16.10.2023 18:02 Відповісти
Lida Sha
@LidaSharko
·
3 год
Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит солідарності до Ізраїлю разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однак в Ізраїлі відповіли, що "зараз невідповідний час" та відмовили йому у бажанні. Про це стало відомо у понеділок, 16 жовтня.

От вірю
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16.10.2023 18:22 Відповісти
 
 