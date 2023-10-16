Глава МЗС Чехії Ліпавський про війну в Ізраїлі: Україна досі на першому місці

Попри напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Україна залишається на першому місці у плані підтримки.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці", – заявив він.

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