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Глава МЗС Чехії Ліпавський про війну в Ізраїлі: Україна досі на першому місці
Попри напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль Україна залишається на першому місці у плані підтримки.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці", – заявив він.
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Атож!
Український війн головніший за війн в Ізраїлі!
@LidaSharko
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3 год
Президент України Володимир Зеленський планував здійснити візит солідарності до Ізраїлю разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однак в Ізраїлі відповіли, що "зараз невідповідний час" та відмовили йому у бажанні. Про це стало відомо у понеділок, 16 жовтня.
От вірю