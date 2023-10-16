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Новини
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Новий порядок ввезення в Україну гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року

митниця

З 1 грудня 2023 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №953 від 05.09.2023 р., змінюється порядок ввезення гуманітарної допомоги на територію України.

Про новий алгоритм дій при ввезенні гуманітарної допомоги розповіла народний депутат від "ЄС" Ніна Южаніна, інформує Цензор.НЕТ.

Отже, як буде ввозитися ГУМАНІТАРНА допомога після 1 грудня 2023 року:

1. ОТРИМУВАЧ генерує кваліфікований електронний підпис

2. ОТРИМУВАЧ подає електронну заяву про реєстрацію до СИСТЕМИ, яку веде Мінсоцполітики

3. СИСТЕМА автоматично присвоює ОТРИМУВАЧУ номер в системі

4. ОТРИМУВАЧ вносить інформацію про КОЖНУ партію товарів, які ПЛАНУЄ ввозити на митну територію України:

  • товарна група вантажу за УКТЗЕД;
  • кількість та вага кожної групи товару;
  • відсоток зносу або термін придатності;
  • письмова пропозиція ДОНОРА (дарчий документ) або рахунок-фактура;
  • листи НАБУВАЧІВ щодо потреби в гуманітарній допомозі;
  • ПЛАН розподілу гуманітарної допомоги між НАБУВАЧАМИ.


5. СИСТЕМА автоматично присвоює такому переліку товарів УНІКАЛЬНИЙ код гуманітарної допомоги – це є фактом визнання товару гуманітарною допомогою строком на 90днів

6. ОТРИМУВАЧ або його представник (водій) подає ДЕКЛАРАЦІЮ для митного оформлення таких товарів, яка повинна містити номер ОТРИМУВАЧА в системі та УНІКАЛЬНИЙ код гуманітарної допомоги (в електронній формі або паперовій формі у пункті пропуску через митний кордон)

7. Подання декларації без УНІКАЛЬНОГО коду гуманітарної допомоги НЕ дозволяється

8. Ввезення гуманітарної допомоги за ДЕКЛАРАЦІЄЮ дозволяється протягом 30 днів з дати її створення

9. Перелік товарів, заявлений у ДЕКЛАРАЦІЇ, повинен відповідати переліку товарів у СИСТЕМІ під УНІКАЛЬНИМ кодом (за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/ об’ємом)

10. При НЕВІДПОВІДНОСТІ цих даних посадова особа митниці ВІДМОВЛЯЄ у пропуску вантажу як гуманітарної допомоги на територію України (результат – або формальне дублювання даних без перевірки товарів, або повний огляд товарів у пункті пропуску)

11. ОТРИМУВАЧ (бюджетна установа) протягом 15 днів після митного оформлення товарів формує в СИСТЕМІ (у власному електронному кабінеті) ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ опис фактично отриманої гуманітарної допомоги – внутрішній первинний документ (акт)

12. ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ опис гуманітарної допомоги складається за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю штук та вагою/об’ємом, а також (❗️❗️❗️) ЦІНОЮ за одиницю товару та ПЕРВІСНОЮ (справедливою) вартістю

13. При невідповідності ФАКТИЧНО отриманої гуманітарної допомоги за категоріями та найменуваннями товарів, кількістю місць, кількістю штук та вагою/об’ємом, зазначеними в ДЕКЛАРАЦІЇ, ОТРИМУВАЧ зобов'язаний в СИСТЕМІ сформувати та подати ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ опис фактично отриманої гуманітарної допомоги, що Є ІНФОРМУВАННЯМ ПРАВООХОРОННИХ органів про таку невідповідність

14. ОТРИМУВАЧ гуманітарної допомоги до 15 числа місяця, наступного за місяцем митного оформлення товарів, подає ЗВІТ про наявність і розподіл гуманітарної допомоги, який формується в електронному кабінеті СИСТЕМИ або завантажується в СИСТЕМУ з накладеним електронним підписом ОТРИМУВАЧА

15. У ЗВІТІ зазначаються кожен НАБУВАЧ гуманітарної допомоги – юридична особа, сукупно НАБУВАЧІ – фізичні особи, а також адреси (населений пункт, вулиця, будинок) КОЖНОГО місця фактичного розподілу гуманітарної допомоги

16. Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано ЗВІТ протягом 90 днів після митного оформлення, вважається використаною НЕ за ЦІЛЬОВИМ призначенням

17. ОТРИМУВАЧ (крім бюджетних установ) втрачає статус ОТРИМУВАЧА у разі неподання ЗВІТУ протягом 90 днів після митного оформлення товарів

18. Повторна реєстрація ОТРИМУВАЧА – не раніше ніж через 6 місяців

19. КОНТРОЛЬ за ЦІЛЬОВИМ використанням здійснюють Нацсоцслужба, податкові та правоохоронні органи

20. Моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу проводить Нацсоцслужба

Автор: 

волонтери (1335) гуманітарна допомога (994) Южаніна Ніна (193)


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Тобто, грошики потечуть в інші кишеньки чи то просто вивіску на борделі поновлено?
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16.10.2023 18:37 Відповісти
оте "сукупно НАБУВАЧІ - фізичні особи" якось кривенько прописано... відчуваю, що пізніше якесь державне чмо змусить відображати у звіті КОЖНУ ФО... з її адресами, телефонами, бейджами на трусах, особистим підписом в отримуванні...
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16.10.2023 18:43 Відповісти
Бюрократичне засирання мозгів і новий виток корупції.
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16.10.2023 18:50 Відповісти
Гниди обрубують гуманітарку замість прибрати таможні.
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16.10.2023 19:12 Відповісти
Тот хто писал эту *ерню никогда не получал и не отправлял гуманитарку "с мира по нитке", когда тебе привозят из городка Макароне 10 разнокалиберных ящиков продуктов и 3 ящика медикаментов и все упакованно скотчпленкой, тут же из городка Паста Фреска 8 ящиков +5 ящиков и 12 сумок из супермаркетов и так за день из 8-10 городков... За неделю до тысячи коробок, которые вы физически не можете перебрать и перепаковать, разобрать по группам товара и взвесить, и тут приезжает машина под загрузку, и вы отправляете.
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16.10.2023 19:31 Відповісти
merzoty!!!! pryide chas...!!!!
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16.10.2023 20:39 Відповісти
Знал бы народ, что особенно с весны лета 22 г да и потом шло в страну как гумпомощь! Оливковое масло, сардины в масле, отличные консервы с капстран, мыло, шампуни, сангигиена, мелкая бытовая техника, термоса, кофемолки итд. Медпрепараты, бинты, медножницы, чай, кофе, шоколад, детское питание брендовые и даже спирт. Одеяла, пледы, трости, костыли, и подобное. Все лучшее заменялось пшеничной крупой, ячкой и за счастье овсом и даже сахаром или Раст маслом но 0,5 бутылка. И картохи грязной для веса! И главная мулька--- пластиковые кульки накрепко на три узла вязали, что бы пенсы возле подъезда не глянули что приперли! Забыл за королеву гуманитарке фасоль в воде, воды 40% ! Но польская. Путин виноват--- а кто же ещё!
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16.10.2023 23:12 Відповісти
Чудово працюють кроти і консерви ФСБ в так званому "українському уряді". Хтось із цих гнид продажних отримає від пуйла госнаграждєнія. Вношу ясність - ГУМАНІТАРКА з грудня ПРИПИНЯЄТЬСЯ. Від слова ВЗАГАЛІ! Сам з 2014 по 2021 був волонтером. Зараз служу в ЗСУ. Багато друзів волонтерів залишилось. Всі в один голос заявили, що діяльність припиняють. А наші друзі з Європи і Америки тим паче. Бо під час війни вводити таке божевілля означає лише одне - саботаж і державну зраду. Поки ми воюємо мусора всіх мастей ще більше підгрібають країну під себе.
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17.10.2023 00:11 Відповісти
В цьому рішенні є напевно багато складових, одне з яких то що українська митниця хоче повернутися до рівня життя до 22го року. Самі розумієте, маєтки набудували, дітей вчитися повідправляли, а тепер то все треба утримувати.
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17.10.2023 11:29 Відповісти
 
 