Комітет Ради нас підтримав, керівництво міноборони підтвердило виконання контрактів нашою компанією, у якій НАБУ проводили обшуки, - директор компанії Archer Яременко
Керівник компанії Archer Олександр Яременко подякував українцям за масову підтримку та заявив, що компанію підтримали комітет Верховної Ради, міноборони підтвердило виконання контрактів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Яременко зазначив: "Шановні друзі! Дорогі Українці! Дякую Вам за вашу потужну підтримку компанії Archer. Якби не Ви, зʼїли би нас без солі…
На сьогодні: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на який мене запрошували - нас підтримав.
Керівництво МО на комітеті підтвердило, що всі контракти закриті, питань немає.
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Поспілкувався в НАБУ, з паном Гізо Углавою, вислухав і висловив свої припущення по цій справі.
В пʼятницю прибрали з офісів зовнішнє спостереження.
Чекаємо на результати розслідування НАБУ, питання залишається відкритим.
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Від себе хочу сказати наступне. Україна переможе! На наш ринок зайдуть потужні закордонні компанії, заручившись сильною підтримкою своїх країн, і це добре! Боротьба за ринки України не завжди буде чесною. На жаль, ми не маємо такої підтримки нашого уряду, особливо це стосується приватних компаній. Треба готуватися і розуміти це.
Головне, що ми маємо - підтримку своїх Українців! Честь і подяка! Продовжуємо боротися і працювати задля перемоги!"
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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, НАБУ провело обшуку у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer.
Наразі робота компанії призупинена. Керівництво компанії повідомляє, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії конструкторських креслень і документації, а також програмного забезпечення. Компанія просить повернути обладнання для відновлення роботи.
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Было бы подобное
То вы все знаете - как закончили все ,
Кто мешал ПОБЕДЕ
И ,боюсь,что первыми в этом случае
Под раздачу Сталина попали бы
Зеленский ,Ермак,Татаров и вся их банда
И никто бы не сказал Сталину
Не надо ссориться во время войны
Подумаешь,мы совсем немножко стырили
Как только перешли границу разрешил домой посылки с барахлом слать.
Всё справедливо. Солдат посылку. Офицер контейнер, генерал вагон.
У нас ещё долго кожаный чемоданище лежал, шо мама приданое с войны привезла.
Я его ненавижу
Но наблюдать за тем,что происходит сегодня в Украине
Так больно
Нет сил смотреть на это **** ..во власти
Уж простите за грубость
Кучмині продовжувачі, справи Бакая-сівковича-деркачів, продовжують, де їм указує *****, гадити через треті руки!!
А Шмигаль, як води в рота набрав, із своїми, отими члЄнамі дивного уряду на кварталі!