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Новини
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Комітет Ради нас підтримав, керівництво міноборони підтвердило виконання контрактів нашою компанією, у якій НАБУ проводили обшуки, - директор компанії Archer Яременко

archer

Керівник компанії Archer Олександр Яременко подякував українцям за масову підтримку та заявив, що компанію підтримали комітет Верховної Ради, міноборони підтвердило виконання контрактів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Яременко зазначив: "Шановні друзі! Дорогі Українці! Дякую Вам за вашу потужну підтримку компанії Archer. Якби не Ви, зʼїли би нас без солі…

На сьогодні: Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на який мене запрошували - нас підтримав.

Керівництво МО на комітеті підтвердило, що всі контракти закриті, питань немає.

Читайте на Цензор.НЕТ - НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу. ФОТОрепортаж

Поспілкувався в НАБУ, з паном Гізо Углавою, вислухав і висловив свої припущення по цій справі.

В пʼятницю прибрали з офісів зовнішнє спостереження.

Чекаємо на результати розслідування НАБУ, питання залишається відкритим.

Читайте на Цензор.НЕТ - НАБУ про обшук у Archer: Розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах

Від себе хочу сказати наступне. Україна переможе! На наш ринок зайдуть потужні закордонні компанії, заручившись сильною підтримкою своїх країн, і це добре! Боротьба за ринки України не завжди буде чесною. На жаль, ми не маємо такої підтримки нашого уряду, особливо це стосується приватних компаній. Треба готуватися і розуміти це.

Головне, що ми маємо - підтримку своїх Українців! Честь і подяка! Продовжуємо боротися і працювати задля перемоги!"

Читайте також - "Слуга народу" Арахамія про обшук у Archer: Таких компаній в країні дуже мало. Маємо їх захищати. Ініціюю заслуховування цього питання на комітеті

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, НАБУ провело обшуку у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer.

Наразі робота компанії призупинена. Керівництво компанії повідомляє, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії конструкторських креслень і документації, а також програмного забезпечення. Компанія просить повернути обладнання для відновлення роботи.

Автор: 

НАБУ (5072) обшук (1974) тепловізор (24)


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Топ коментарі
+11
Не здивуюсь, якщо після візитів ДБР чи НАБУ по цим підприємствам("ЛУЧ", "Archer" прилетять "Іскандери".
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16.10.2023 18:59
+8
Зермаки просто так не відчепляться. Придумають нові "палки в колеса".
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16.10.2023 18:55
+8
Питання, якими мало б зайнятися СБУ до тих, хто копіював креслення і ПЗ - бо це ніяк не підпадає до економічних звинуваченнь. Скорійше за все копіювальники і ті, хто надав подібні накази - агенти Московії.
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16.10.2023 19:05
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Зермаки просто так не відчепляться. Придумають нові "палки в колеса".
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16.10.2023 18:55 Відповісти
Не здивуюсь, якщо після візитів ДБР чи НАБУ по цим підприємствам("ЛУЧ", "Archer" прилетять "Іскандери".
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16.10.2023 18:59 Відповісти
Питання, якими мало б зайнятися СБУ до тих, хто копіював креслення і ПЗ - бо це ніяк не підпадає до економічних звинуваченнь. Скорійше за все копіювальники і ті, хто надав подібні накази - агенти Московії.
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16.10.2023 19:05 Відповісти
Если бы в СССР во время войны с Германией
Было бы подобное
То вы все знаете - как закончили все ,
Кто мешал ПОБЕДЕ
И ,боюсь,что первыми в этом случае
Под раздачу Сталина попали бы
Зеленский ,Ермак,Татаров и вся их банда
И никто бы не сказал Сталину
Не надо ссориться во время войны
Подумаешь,мы совсем немножко стырили
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16.10.2023 19:05 Відповісти
Сталин голова был, он простого солдата не обижал.
Как только перешли границу разрешил домой посылки с барахлом слать.
Всё справедливо. Солдат посылку. Офицер контейнер, генерал вагон.
У нас ещё долго кожаный чемоданище лежал, шо мама приданое с войны привезла.
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16.10.2023 20:05 Відповісти
Не надо мне про усатого
Я его ненавижу
Но наблюдать за тем,что происходит сегодня в Украине
Так больно
Нет сил смотреть на это **** ..во власти
Уж простите за грубость
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16.10.2023 20:10 Відповісти
Нет конечно, он просто их клал сотнями тысяч не считая, из-за своих хотелок, к праздникам. Про взятие Харькова к 7-му ноября сам прочтешь?
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16.10.2023 20:47 Відповісти
Кацапська агентура засмучена, але знов щось зробить проти України
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16.10.2023 19:15 Відповісти
Це ж так затято ГАДИТИ Україні та Українцям, на кривавій війні з московитами *****!!
Кучмині продовжувачі, справи Бакая-сівковича-деркачів, продовжують, де їм указує *****, гадити через треті руки!!
А Шмигаль, як води в рота набрав, із своїми, отими члЄнамі дивного уряду на кварталі!
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16.10.2023 19:22 Відповісти
Стане ясно. коли висунуть підозри. Невже не було свідомого завищення ціни з відкатами ?Льоха Голденяйц не міг пропустити таке.
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16.10.2023 19:43 Відповісти
Це ж той виродок гізо углава, що його притащив саакашвілі з усією тією шоблою, що намагались пристроїтись в наших органах і на яких так любили надрочувати оті серЛещі, маЛчік вНайом та оті борцуни з корупцією типу шабуніна! Ну ось воно і пристроїлось і...роздягає нас, а його кровники в Грузії відмовиливсь визнавати пуйла диктатором! Ось скажіть вже мені відверто - що ці "легіонери" зробили гарного для України? Бігали по кришам.
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16.10.2023 20:32 Відповісти
Это всё хорошо, но ведь теперь кто то должен понести ответственность за диверсию по отношению к оборонному предприятию, правда же?
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16.10.2023 22:38 Відповісти
 
 