Кабмін третю добу блокує петицію з вимогою звільнити голову Держаудитслужби, - волонтер Златкін
Волонтеру Тіму Златкіну, який намагався реєструвати петицію про звільнення голови Держаудитслужби, заблокували доступ до особистого кабінету на сайті Кабінету Міністрів.
Про це волонтер написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви будете сміятися, але замість реєстрації петиції про звільнення з посади голови Держаудитслужби, мені заблокували доступ до особистого кабінету на сайті Кабміну
Тупо не можливо вже третю добу зайти аби перевірити чи досі "на модерації", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.
Будь ласка, зачекайте...
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Чим далі влада блокує хід України до перемоги -тим впевненіша, що на танках рашистів, шуруючих в шеренгу з очікуаною повною безпекою до Києва на парад, літери були в честь того, хто повинен був той парад приймати , а літери "такіє нє затєйлівие"- Z V O
А всі незручні запитання то ІПСО та русня!
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Українці продовжують гинути. Терпимо далі.
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