Кабмін третю добу блокує петицію з вимогою звільнити голову Держаудитслужби, - волонтер Златкін

Волонтеру Тіму Златкіну, який намагався реєструвати петицію про звільнення голови Держаудитслужби, заблокували доступ до особистого кабінету на сайті Кабінету Міністрів.

Про це волонтер написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви будете сміятися, але замість реєстрації петиції про звільнення з посади голови Держаудитслужби, мені заблокували доступ до особистого кабінету на сайті Кабміну

Тупо не можливо вже третю добу зайти аби перевірити чи досі "на модерації", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.