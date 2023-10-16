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Кабмін третю добу блокує петицію з вимогою звільнити голову Держаудитслужби, - волонтер Златкін

дасу

Волонтеру Тіму Златкіну, який намагався реєструвати петицію про звільнення голови Держаудитслужби, заблокували доступ до особистого кабінету на сайті Кабінету Міністрів.

Про це волонтер написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви будете сміятися, але замість реєстрації петиції про звільнення з посади голови Держаудитслужби, мені заблокували доступ до особистого кабінету на сайті Кабміну

Тупо не можливо вже третю добу зайти аби перевірити чи досі "на модерації", - йдеться у дописі.

Також читайте: Кабмін блокує петицію з вимогою відсторонити голову ДАСУ Басалаєву від посади, - волонтер Златкін

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

Кабмін третю добу блокує петицію з вимогою звільнити голову Держаудитслужби, - волонтер Златкін 01

Автор: 

Кабмін (14104) петиція (320) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
+22
Сама по собі безкарна БАСЛАЄВА? - це "асфальт" замість оборонки , це шашлики замість рятування, кого було можливо , це сотні тисяч покладених жертвами Баконвим=Зеленським на півдні в перші дні та зараз , інакше був би Баканов хоча б під слідством ...

Чим далі влада блокує хід України до перемоги -тим впевненіша, що на танках рашистів, шуруючих в шеренгу з очікуаною повною безпекою до Києва на парад, літери були в честь того, хто повинен був той парад приймати , а літери "такіє нє затєйлівие"- Z V O
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16.10.2023 20:01
+17
басалаєва вєртєла всю країну
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16.10.2023 19:41
+15
Пройшло 20 діб з моменту публікації США списку реформ, від яких залежить подальша допомога Україні.
Виконано реформ: 0.
Розпочато до виконання: 0.
Українці продовжують гинути. Терпимо далі.
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16.10.2023 19:59
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басалаєва вєртєла всю країну
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16.10.2023 19:41 Відповісти
Сама по собі безкарна БАСЛАЄВА? - це "асфальт" замість оборонки , це шашлики замість рятування, кого було можливо , це сотні тисяч покладених жертвами Баконвим=Зеленським на півдні в перші дні та зараз , інакше був би Баканов хоча б під слідством ...

Чим далі влада блокує хід України до перемоги -тим впевненіша, що на танках рашистів, шуруючих в шеренгу з очікуаною повною безпекою до Києва на парад, літери були в честь того, хто повинен був той парад приймати , а літери "такіє нє затєйлівие"- Z V O
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16.10.2023 20:01 Відповісти
на страпоне
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16.10.2023 21:06 Відповісти
Звична практика в інформаційному просторі ЗЕ-України.
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16.10.2023 19:43 Відповісти
Вкраїнчикам зараз головне не забувати що Зеленський не втік та "позакривали ї*льники та донатити"...
А всі незручні запитання то ІПСО та русня!
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16.10.2023 19:57 Відповісти
І донатити не кому небуть ...а пердулі!
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16.10.2023 20:28 Відповісти
Саме так. Тут, в коментарях, я в цьому вже неодноразово переконався.
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16.10.2023 20:31 Відповісти
Здурів кріпак: здумав на пана скаржитись!
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16.10.2023 19:47 Відповісти
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16.10.2023 19:49 Відповісти
Таким, як Арахамія, церква не потрібна, бо такі покидьки віддавна поклоняється золотому тельцю, так само, як вся їхня зе-ОПа ...
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16.10.2023 19:59 Відповісти
Мабуть це роблять оті агенти кремля, про яких казав Данілов?
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16.10.2023 19:55 Відповісти
Пройшло 20 діб з моменту публікації США списку реформ, від яких залежить подальша допомога Україні.
Виконано реформ: 0.
Розпочато до виконання: 0.
Українці продовжують гинути. Терпимо далі.
показати весь коментар
16.10.2023 19:59 Відповісти
А що там з реформами в Союзі для надання Ленд-лізу в 41-му - 45-му? Теж вимагали? А з вивченням англійської радянськими пілотами?
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16.10.2023 20:35 Відповісти
Звертаюсь до всіх,кому наша Україна є БАТКІВЩИНОЮ,а не територією для шахрайства і корупції Політика цифронізації, смартфонізації. компютеризації і ще різної зації Суцільний відхід від паперової документації приводить до масового шахрайство і маніпуляції При необхідності блокується любе рішення, позбавляється доступ і ще десятки .десятки дій. Блокування доступу до особистих кабінетів--це масове явище. Тому " такого діяча як федоров потрібно вже притягнути до кримінальної відповідальності, адже його діяльність приводить до порушення цілої низки законів і конституції України,особливо людей старшого покоління ДУМАЙТЕ!!!
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16.10.2023 19:59 Відповісти
Згідна, що треба. А ХТО притягне?
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16.10.2023 21:04 Відповісти
не панікуйте, попросіть молодь допомогти Вам з комп'юперною грамотністю
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16.10.2023 22:07 Відповісти
Ви наверно так і не можете збагнути Суть не в освоєні компютера,а в можливості великої кількості людей (пенсіонерів) його мати І друге Більшість країн свту і Європи в тому числі--не пішли широк застосування смарфонізації ,бо це загроза в першу чергу захисту держави ,ну а про шахрайські схеми ,особливо вмайновій сфері,ми ще здригнемся
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16.10.2023 22:24 Відповісти
Абсолютно вірно! Кількома натисканнями клавіш шахрай зможе позбавити будь-якого пересічного громадянина квартири, грошей на банківському рахунку чи іншого майна, а натомість повісити на нього свій кредит на кілька сотень тисяч. І нічого ошуканий бідолаха довести не зможе, паперових документів бо вже нема... На жаль, більшість наших співвітчизників поки що цього не розуміють.
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17.10.2023 09:26 Відповісти
ця тітонька - лише маленький їржавий гвинтик у добре впорядкованому механізмі... пи#ити треба таки кабмін та їх вертухаїв...
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16.10.2023 20:09 Відповісти
лише маленький їржавий гвинтик......з діркою в голові і між ногами
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16.10.2023 21:10 Відповісти
Не на часі)))((( це вже тролінг ззовні, а не тільки влади в Україні
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16.10.2023 20:18 Відповісти
zeleni merzoty u svoemu repertuari !!!
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16.10.2023 20:36 Відповісти
Віце президент її призначив, судячи по діях, не буде її відправляти в відставку.
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16.10.2023 21:22 Відповісти
Десь таки цей зелений нарив прорве...бо тиск там вже критичний...)
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16.10.2023 21:27 Відповісти
Під ТРИБУНАЛ - на ПАЛЮ,

пляшка на вибір
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16.10.2023 22:09 Відповісти
Квартальні кловани і корабельні сосни демонструють щоденні зашквари....
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16.10.2023 22:10 Відповісти
як е прибрати курку що несе яйця по 17 долярів
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16.10.2023 22:48 Відповісти
 
 