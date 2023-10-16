На південному напрямку за тиждень Сили оборони знищили три літаки, а протягом минулої доби ворог втратив 472 солдати та 36 одиниць техніки, - Тарнавський

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про втрати росіян на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Тарнавський зазначив: "Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 472 особи.

Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога".

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