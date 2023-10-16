УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11602 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 553 5

На південному напрямку за тиждень Сили оборони знищили три літаки, а протягом минулої доби ворог втратив 472 солдати та 36 одиниць техніки, - Тарнавський

зсу

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про втрати росіян на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Тарнавський зазначив: "Воїни ОСУВ "Таврія" на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25.

Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, провів 47 бойових зіткнень, окрім того здійснив 906 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.

Загальні втрати ворога склали 472 особи.

Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили ворожий літак Су-25, БМПТ "Термінатор" і один вогнемет "Солнцепек", - Тарнавський

Автор: 

ЗСУ (7580) Тарнавський Олександр (277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оберігаймо Захисників України!
Ретельно організовуймо, взаємодію між підрозділами!
Слава Україні!
показати весь коментар
16.10.2023 19:45 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2023 19:51 Відповісти
Ручная утилизирует советское гавно су25 вместе с пилотами. Я так понимаю этого барахла у них навалом и не жалко
показати весь коментар
16.10.2023 19:56 Відповісти
ну те то что бы говно, но а-10 бородавочник конечно получше
показати весь коментар
16.10.2023 20:17 Відповісти
чим? тим що може робити брррррр? так це тільки по папуасах,а літай вони в тих же умовах що літають сушки падали б так само,по живучості плюс-мінус однакові,ну в бррр електроніка новіша,та й мабуть вся перевага.
показати весь коментар
17.10.2023 02:43 Відповісти
 
 