ЄС не очікує на прогрес у створенні спецфонду допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року, - ЗМІ
Переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються. Навряд створення фонду узгодять до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Очікується, що на грудневому саміті лідери країн ЄС обговорять перегляд бюджету, запропонований Європейською комісією, зокрема створення нового фонду стратегічних технологій і поповнення Європейського фонду миру.
Цей фонд країни-члени ЄС вважають вирішальним фактором у наданні зброї Україні, оскільки він відшкодовує країнам вартість допомоги. У збільшенні фонду вбачають частину "безпекових зобов’язань" для України.
"Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання до засідання Європейської ради в грудні", – розповів Euractiv один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.
Джерело додало, що на саміті будуть розглядати одразу весь пакет підтримки України, включно з макрофінансовою допомогою на 50 мільярдів євро. Через значні кошти європейські дипломати прогнозують, що рішення "буде непростим".
Euractiv також нагадує, що опір збільшенню бюджету Європейського фонду миру може надійти щонайменше від Словаччини, де до влади незабаром прийде антиукраїнський Роберт Фіцо, й Угорщини, яка раніше публічно виступала проти розширення фонду для фінансування зброї для Києва.
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А народ - нічого неробить
Ну хоча б не ковтає його "золотий дощ" як у 2019
Ми маємо самі з цим впоратись
А народ - нічого неробить" --- якщо захід цього не зробить то мужрий нарід тим більше,він ужен напртязі 30 років доказав,що від слова зовсім не розбирається в тих кого приводить до влади, а вірить різним популістам і пройдисвітам. От уже Арестович почав свою передвиборчу кампанію і накидує гівна на вентилятор і обсирає владу не просто так, це підготовка до виборів пішла. І що саме печальне,це те що мудрий нарід знову піде і проголосує за таких от пройдисітів. Тому на вибори надія марна,їх або взагалі не буде,або виберуть Арестовича чи ще когось подібного, домогосподарки і інші недалекі просто сохнуть по ньому. Випустіть Арестовича на Хрещатик, до нього черга вишикується за автографами, а мудрий нарід ласий на різних шоуменів, коміків і тих хто вміє красиво лити воду в вуха
На нас - не розраховуйте.
Самі наголосували , самі і виправляйте або прогніться під рашку. Тільки трохи нижче ,як у 2019
"Тепер, самі, самі"
Нажаль, постраждає і та чверть громадян і виборців, яка мала розум і не робила дурниць. Але ж... гангрену примочками не лікують.