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Новини Допомога Україні
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ЄС не очікує на прогрес у створенні спецфонду допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року, - ЗМІ

єс,євросоюз

Переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються. Навряд створення фонду узгодять до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Очікується, що на грудневому саміті лідери країн ЄС обговорять перегляд бюджету, запропонований Європейською комісією, зокрема створення нового фонду стратегічних технологій і поповнення Європейського фонду миру.

Цей фонд країни-члени ЄС вважають вирішальним фактором у наданні зброї Україні, оскільки він відшкодовує країнам вартість допомоги. У збільшенні фонду вбачають частину "безпекових зобов’язань" для України.

"Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання до засідання Європейської ради в грудні", – розповів Euractiv один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Джерело додало, що на саміті будуть розглядати одразу весь пакет підтримки України, включно з макрофінансовою допомогою на 50 мільярдів євро. Через значні кошти європейські дипломати прогнозують, що рішення "буде непростим".

Euractiv також нагадує, що опір збільшенню бюджету Європейського фонду миру може надійти щонайменше від Словаччини, де до влади незабаром прийде антиукраїнський Роберт Фіцо, й Угорщини, яка раніше публічно виступала проти розширення фонду для фінансування зброї для Києва.

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Євросоюз (13446) допомога і підтримка (1163)


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Топ коментарі
+5
Дипломатично послали зелених аферистів і московських запроданців, а разом із ними і три чверті зеленого тупоголового "елєктарата" на х@й!
Нажаль, постраждає і та чверть громадян і виборців, яка мала розум і не робила дурниць. Але ж... гангрену примочками не лікують.
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16.10.2023 20:54
+4
Успіхи малодой каманды приСлуг регианалов вражають! ЕС та США вже немають ніякої надії, що ця влада спроможня бути демократичною та відповідальною, а отже давати гроша стає просто небезпечним для них самих
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16.10.2023 20:45
+3
Шефіря певно ?
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16.10.2023 20:12
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ЄС не очікує на прогрес у створенні спецфонду допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року - європейські дармоїди і корупціонери роздумують ,яким чином самим наварити пару десятків,а може і сотень млрд рашистської копійки ,
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16.10.2023 20:00 Відповісти
У мене та ж сама думка....
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16.10.2023 20:01 Відповісти
Усе буде робиться після виборів, якщо виграє вибори не Зеленський.
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16.10.2023 20:15 Відповісти
Усе би робилося і зараз якщо б цього захотів захід, прибрати від влади зеленського не проблема для заходу якщо там тотальна і повальна коррупція. Захід просто бере, у відкритий доступ викладає всю цю ситуацію, щоб ні у кого претензій не було,ні в народу України,ні у кого із союзників і усе. Прибирають зебілів від влади чи сажають,це уже ролі не грає і кладуть того кого потрібно. А ці усі цирки про ті 20 млрд коли кацапи в місяць за нафту котру той же захід нормально так купляє получають по 15 млрд це просто і сміх і гріх. Думаю що через рік підтримка буде ще слабшою ніж є зараз набагато. Усі реально з самого початку хотіли злити Україну. Треба тільки згадати як вели себе Макрон і Шольц. Усі давали там 3 дні від сили українцям. Але українці вперлися рогом і декому уже нікуди було діватися,треба було допомагати. Але на довгу підотримку можна не розраховувати,це уже зараз видно, включаючи нестабільність на самому заході з різними кацапськими консервами у їхніх же політичних кругах котрі свою роботу роблять
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16.10.2023 20:33 Відповісти
І як же захід має на вашу думку прибрати Ze-шапіто від влади .якщо воно вчипилося у крісло

А народ - нічого неробить

Ну хоча б не ковтає його "золотий дощ" як у 2019

Ми маємо самі з цим впоратись
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16.10.2023 21:09 Відповісти
"І як же захід має на вашу думку прибрати Ze-шапіто від влади .якщо воно вчипилося у крісло
А народ - нічого неробить" --- якщо захід цього не зробить то мужрий нарід тим більше,він ужен напртязі 30 років доказав,що від слова зовсім не розбирається в тих кого приводить до влади, а вірить різним популістам і пройдисвітам. От уже Арестович почав свою передвиборчу кампанію і накидує гівна на вентилятор і обсирає владу не просто так, це підготовка до виборів пішла. І що саме печальне,це те що мудрий нарід знову піде і проголосує за таких от пройдисітів. Тому на вибори надія марна,їх або взагалі не буде,або виберуть Арестовича чи ще когось подібного, домогосподарки і інші недалекі просто сохнуть по ньому. Випустіть Арестовича на Хрещатик, до нього черга вишикується за автографами, а мудрий нарід ласий на різних шоуменів, коміків і тих хто вміє красиво лити воду в вуха
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16.10.2023 21:21 Відповісти
Тоді може настав час вчитись. Як не заради розмнішання , то заради існування
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16.10.2023 22:06 Відповісти
Всім плювати, ви не бачите що відбувається? Купу тих хто табунами тікають за кордон, вони плювати хотіли на Україну від слова зовсім. Купу тих хто їде в Європу немаючи в тому нагальної потреби з місьць де взагалі не проводяться бойові дії, тільки для того,щоб на себе і дітей получати виплати від західних країн. Купу тих хто взагалі не розуміє що ця війна дуже важка і страшна і Україна зараз на межі по суті, бо багато хто уже мріями в Криму відпочиває в виду того,що їм розказують солодкі казки про перемогу. Купу тих хто собі на дальньому справляють весілля,ювілеї дні народження,кабаки забиті під завязку і так далі, і це в той час коли на фронті тисячами гинуть люди. Це взагалі сюр якийсь,я ще не знаю жодної країни і жодної війни де була б така масштабна і жорстока війна,а половина суспільства по суті цього і не помічали,як це спокійно собі робили з 2014 по 2022, вони напевно розраховують що і зараз щось подібне пройде. Тобто такі люди думати не вміють,критичне мислення дуже низьке. То що в 2013 році на майдан вийшло пару процентів населення то це взагалі ще дуже повезло,але потім у нас це розкрутили що це волелюбний народ виборов свою свободу,хоча більшість цього народу мягко говорячи це звичайне інертне стадо котре і при януковичу якось там то і жило і якщо б не майдан то жило так би і далі. І ті люди котрі зараз можуть щось поміняти уже або пішли на фронт і загинули або стали інвалідами і залишилося тільки стадо котре піде на вибори голосувати за арестовича і інших пройдисвітів. я особисто не бачу що люди у нас можуть щось поміняти, тому що більшість це овочі, хоча по суті у всіх народах більшість це овочі котрі течуть по течії, але проблема в тому,що усіх патріотів,особистостей і тих хто може щось міняти уже або вбили на цій війні або зробили інвалідами.
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16.10.2023 22:24 Відповісти
Більшість тих хто виїхав за кордон переконували йолупів у 2019 і задовбалися це робити.

На нас - не розраховуйте.

Самі наголосували , самі і виправляйте або прогніться під рашку. Тільки трохи нижче ,як у 2019

"Тепер, самі, самі"
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16.10.2023 22:59 Відповісти
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16.10.2023 20:02 Відповісти
Шефіря певно ?
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16.10.2023 20:12 Відповісти
ЄС і досі у сумнівах: "так хто ж кого?"
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16.10.2023 20:21 Відповісти
Успіхи малодой каманды приСлуг регианалов вражають! ЕС та США вже немають ніякої надії, що ця влада спроможня бути демократичною та відповідальною, а отже давати гроша стає просто небезпечним для них самих
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16.10.2023 20:45 Відповісти
Дипломатично послали зелених аферистів і московських запроданців, а разом із ними і три чверті зеленого тупоголового "елєктарата" на х@й!
Нажаль, постраждає і та чверть громадян і виборців, яка мала розум і не робила дурниць. Але ж... гангрену примочками не лікують.
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16.10.2023 20:54 Відповісти
Які реформи Зєшобли - такий і прогрес у створенні спецфонду.
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16.10.2023 22:05 Відповісти
жодної дпомоги, доки живий дєрьмак!!
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16.10.2023 23:13 Відповісти
 
 