ЄС не очікує на прогрес у створенні спецфонду допомоги Україні на 20 млрд євро до кінця року, - ЗМІ

Переговори щодо створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні затягуються. Навряд створення фонду узгодять до початку перегляду багаторічного бюджету ЄС на саміті у грудні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Очікується, що на грудневому саміті лідери країн ЄС обговорять перегляд бюджету, запропонований Європейською комісією, зокрема створення нового фонду стратегічних технологій і поповнення Європейського фонду миру.

Цей фонд країни-члени ЄС вважають вирішальним фактором у наданні зброї Україні, оскільки він відшкодовує країнам вартість допомоги. У збільшенні фонду вбачають частину "безпекових зобов’язань" для України.

"Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання до засідання Європейської ради в грудні", – розповів Euractiv один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Джерело додало, що на саміті будуть розглядати одразу весь пакет підтримки України, включно з макрофінансовою допомогою на 50 мільярдів євро. Через значні кошти європейські дипломати прогнозують, що рішення "буде непростим".

Euractiv також нагадує, що опір збільшенню бюджету Європейського фонду миру може надійти щонайменше від Словаччини, де до влади незабаром прийде антиукраїнський Роберт Фіцо, й Угорщини, яка раніше публічно виступала проти розширення фонду для фінансування зброї для Києва.

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