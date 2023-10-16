Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, - Санду
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна Росії в Україні спрямована на знищення українців як нації, і в разі успіху Росії у війні проти України Молдови б не існувало.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Санду заявила на 27-й конференції "Форуму 2000" у Чехії.
"Війна (Росії. – ред.) в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якщо б Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, припинила б існувати як вільна держава", – сказала президентка.
Санду зазначила, що сьогодні РФ прагне контролювати країни колишнього СРСР подібно до її контролю країн Центральної та Східної Європи у минулому. На думку лідерки Молдови, помилково вважати, що країни регіону можуть залишатися осторонь від російсько-української війни.
"Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову втягнуть у сферу впливу Росії", – наголосила Санду.
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А не Украину
Если все так фундаментально для Молдовы то почему Санду не отправит нам свои войска на подмогу или на крайняк вернет своими силами Приднестровье, чтоб наши войска не отвлекались на то направление?)