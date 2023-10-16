Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, - Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна Росії в Україні спрямована на знищення українців як нації, і в разі успіху Росії у війні проти України Молдови б не існувало.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Санду заявила на 27-й конференції "Форуму 2000" у Чехії.

"Війна (Росії. – ред.) в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якщо б Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, припинила б існувати як вільна держава", – сказала президентка.

Санду зазначила, що сьогодні РФ прагне контролювати країни колишнього СРСР подібно до її контролю країн Центральної та Східної Європи у минулому. На думку лідерки Молдови, помилково вважати, що країни регіону можуть залишатися осторонь від російсько-української війни.

"Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову втягнуть у сферу впливу Росії", – наголосила Санду.

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