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Новини Війна
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Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, - Санду

санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна Росії в Україні спрямована на знищення українців як нації, і в разі успіху Росії у війні проти України Молдови б не існувало.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Санду заявила на 27-й конференції "Форуму 2000" у Чехії.

"Війна (Росії. – ред.) в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якщо б Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, припинила б існувати як вільна держава", – сказала президентка.

Санду зазначила, що сьогодні РФ прагне контролювати країни колишнього СРСР подібно до її контролю країн Центральної та Східної Європи у минулому. На думку лідерки Молдови, помилково вважати, що країни регіону можуть залишатися осторонь від російсько-української війни.

"Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову втягнуть у сферу впливу Росії", – наголосила Санду.

Також читайте: Після перемоги України може з’явитися можливість вирішити придністровський конфлікт, - Санду

Автор: 

Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+12
Добре що це розуміє президентка Молдови ,але на жаль не українська влада ,для якої головне рейтинг і оплески але не національні інтереси країни.
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16.10.2023 19:59
+7
100% Молдова наступна якщо Рашистам вийде дійти до Молдови.
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16.10.2023 19:59
+3
Дырку от бублика Путин получит
А не Украину
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16.10.2023 19:59
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Дырку от бублика Путин получит
А не Украину
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16.10.2023 19:59 Відповісти
Добре що це розуміє президентка Молдови ,але на жаль не українська влада ,для якої головне рейтинг і оплески але не національні інтереси країни.
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16.10.2023 19:59 Відповісти
мели Емеля-твоя неделя...
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16.10.2023 20:03 Відповісти
100% Молдова наступна якщо Рашистам вийде дійти до Молдови.
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16.10.2023 19:59 Відповісти
ще одні на горбу в ЄС їдуть. Робіть вже щось з вашим "шеріфом" та пимири.
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16.10.2023 20:04 Відповісти
Согласен с Вами,молдавская железка за счёт наших грузов ожила,плюс авто транзит.У них только гешефт....Выступает санду а сами ждут...бояться с пемеером решать...Там ведь русня в тирасполе ваша територия,что ждёте?Ага...лучше выступить...
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16.10.2023 20:27 Відповісти
Кто-то выбирает умных, кто-то - зеленых...
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16.10.2023 20:14 Відповісти
пусть пмр для начала вернут.
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16.10.2023 20:17 Відповісти
А зачем? Если Украина победит - они обязательно всунутся в мирный договор и Украине выгодно будет их поддержать, тк нам тоже не нужен этот анклав на границе. Если же Украина не выстоит, то на кой им ПМР? Им еще и мситисьь за ПМР будут...а те, що Україні було б вигідно сквирнути то ПМР, щоб не тримати там 3 бригади на кордоні - то Молдові якось плювати на те, що вигідно Україні.
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16.10.2023 21:21 Відповісти
Війна, спрямована на підпорядкування України, усуває будь-які сумніви: якщо ми зазнаємо невдачі, нас знову втягнуть у сферу впливу Росії", - наголосила Санду.
Если все так фундаментально для Молдовы то почему Санду не отправит нам свои войска на подмогу или на крайняк вернет своими силами Приднестровье, чтоб наши войска не отвлекались на то направление?)
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16.10.2023 20:58 Відповісти
а ти чого не відправив війська на допомогу Грузії в 2008,телепню?
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16.10.2023 21:38 Відповісти
Сам телепень, я що Президент України щоб кудись відправляти війська за кордон? От Санду Президент Молдови.
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16.10.2023 21:40 Відповісти
а сам чого не пішов воювати,чувачок з 2-денною реєстрацією?
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16.10.2023 21:39 Відповісти
хріна ти стратех,ти б хоч поцікавився яка ситуація в Молдові,те що Санду говорить такі речі то уже досягнення.,там пропідарська опозиція напевно більша ніж в мадяр,а ти зразу війська , хочеш замість поміркваної Санду ще якось орбана під боком,*** як в людей хреново зі світглядом,розшир кругозір,і ти відкриєш для себе дохрена нового
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16.10.2023 22:14 Відповісти
така стратегія виконувалась всю історію існування москальської імперії, і при царях і при комунізмі.
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16.10.2023 21:50 Відповісти
Ти правильно зазначив, що це "московська імперія" але чомусь не акцентував, що сутністю кожної імперії (московська - не виключення) є намагання колонізувати якнайбільше земель та населяючих їх народів. Московська імперія - одна з небагатьох, яка намагається колонізувати навколишні території; бо більшість інших (згадаємо європейські: французську, британську, італійську, голандську, іспанську, португальську та інші в ті прадавні та не зовсім часи) колонізували заморські території...
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16.10.2023 22:15 Відповісти
Яка сильна жінка!
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16.10.2023 22:35 Відповісти
Вона ге сильна, вона - УЙОБИЩЕ! Це я Вам як солдат кажу.
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16.10.2023 22:53 Відповісти
санду, **** минулого року не надала нам МіГи, бо, УЙОБИЩЕ, боялася "дратувати москалів". А тепер, дивись, як ладно *******. Оборзіла бо ми її захистили.
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16.10.2023 22:52 Відповісти
які ***** міги,там одні гниляки були,які не факт що на ЗІП підуть, піздєц моща.чого за болгар не кажеш,які не захотіли віддати нам свої хоч колись літавші машини уже списані до речі,а заламали за них по 10 лямів за штуку? хтось з вас ***** стратегів розуміє,що вона там не сама вирішує?
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16.10.2023 23:51 Відповісти
весело зайобувати маленькі країни коли самі проїбали і розпродали ***** гору тих мігів? нагадаю що на момент розвалу совка у нас було 220 міг-29,що несподіванка?а тепер Молдова дай,бо ми обісрались?
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16.10.2023 23:54 Відповісти
 
 