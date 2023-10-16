Протягом доби росіяни завдали 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 16 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 16 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ, - Генштаб