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Протягом доби росіяни завдали 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснили 16 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

донеччина,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 16 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Загалом ворог завдав 6 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6630) обстріл (28672)


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16.10.2023 20:08 Відповісти
 
 