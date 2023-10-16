Південна Корея і США посилять співпрацю на тлі повідомлень про поставки зброї з КНДР до РФ
Південна Корея і Сполучені Штати Америки домовилися про тіснішу співпрацю на тлі повідомлень про військові поставки з КНДР до Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє МЗС Південної Кореї.
Керівник мирних переговорів на Корейському півострові Кім Гон провів зустріч зі спеціальним представником США з Північної Кореї Сун Кімом і старшим представником Південної Кореї і США з ядерних питань Північної Кореї в Джакарті.
Зазначається, що обидві сторони поділилися оцінкою серйозної ситуації на Корейському півострові, включно з оприлюдненням минулого тижня додаткових доказів військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю.
Вони підтвердили, що незаконні дії Північної Кореї, що підривають мир і безпеку, матимуть явні наслідки для стабільності Корейського півострова і міжнародного співтовариства загалом.
"Зокрема, вони наголосили, що Росія і Північна Корея не повинні брати участь у будь-якій військовій співпраці, суворо забороненій резолюціями Ради Безпеки ООН, і домовилися тісніше співпрацювати з Південною Кореєю і США в питаннях обміну інформацією та заходів реагування", - додали в МЗС.
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