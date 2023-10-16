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Південна Корея і США посилять співпрацю на тлі повідомлень про поставки зброї з КНДР до РФ

корея,південна

Південна Корея і Сполучені Штати Америки домовилися про тіснішу співпрацю на тлі повідомлень про військові поставки з КНДР до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє МЗС Південної Кореї.

Керівник мирних переговорів на Корейському півострові Кім Гон провів зустріч зі спеціальним представником США з Північної Кореї Сун Кімом і старшим представником Південної Кореї і США з ядерних питань Північної Кореї в Джакарті.

Зазначається, що обидві сторони поділилися оцінкою серйозної ситуації на Корейському півострові, включно з оприлюдненням минулого тижня додаткових доказів військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю.

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Вони підтвердили, що незаконні дії Північної Кореї, що підривають мир і безпеку, матимуть явні наслідки для стабільності Корейського півострова і міжнародного співтовариства загалом.

"Зокрема, вони наголосили, що Росія і Північна Корея не повинні брати участь у будь-якій військовій співпраці, суворо забороненій резолюціями Ради Безпеки ООН, і домовилися тісніше співпрацювати з Південною Кореєю і США в питаннях обміну інформацією та заходів реагування", - додали в МЗС.

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Автор: 

КНДР (1235) росія (65360) США (23043) Південна Корея (464)


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16.10.2023 20:52 Відповісти
Доречі нам би дуже корисною була би зброя з Південної Кореї...
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16.10.2023 20:55 Відповісти
Південна Корея і США посилять співпрацю на тлі повідомлень про поставки зброї з КНДР до РФ

Тєснєє сплотятся, ге ж...
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16.10.2023 21:07 Відповісти
Це добре. Балакайте більше, цю пистоту можна перемогти тільки довгими розмовами...
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16.10.2023 21:07 Відповісти
МОЖЕТ ПРОСТО ПУСТИТЬ КИТАЙ КАК МИРОТВОРЦЕВ В СЕВКОРЕЮ !)
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16.10.2023 21:39 Відповісти
КНР В КНДР !)
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16.10.2023 21:55 Відповісти
З Південною Кореєю не все "так" просто....
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16.10.2023 22:27 Відповісти
 
 