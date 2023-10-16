Від ефективності роботи НАБУ і САП залежить обсяг та швидкість надходження інвестицій у відновлення країни, - спецпредставниця США Пріцкер
США надають всебічну підтримку антикорупційним реформам в Україні, адже від ефективності роботи антикорупційних органів залежить обсяг та швидкість надходження інвестицій у відновлення країни.
Про це йшлося під час зустрічі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка зі спеціальною представницею США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, йдеться у повідомленні НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що головною темою розмови стали ризики та виклики, що постають перед НАБУ і САП.
Керівники зазначених відомств розповіли про законодавчі ініціативи, які необхідні для ефективної роботи антикорупційних інституцій. Це насамперед збільшення штату Бюро на 300 працівників, зокрема, з метою посилення присутності НАБУ у регіонах, створення експертної установи при Бюро та реалізації права НАБУ на незалежне прослуховування.
Крім того, приділили увагу необхідності скасування так званих "правок Лозового", удосконаленню механізму екстрадиції та посиленню інституційної спроможності НАБУ і САП загалом.
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Хтось же стріляв у Ленона, Кенеді, Рейгана і багатьох інших. Була б мотивація...
Мабуть мало потрачено, тому конче необхідно "насамперед збільшення штату Бюро на 300 працівників".
"Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 500 осіб начальницького складу (ч. 6 ст. 5 Закону про НАБУ)."
700 осіб з 2015-го року дурня клеїли, треба ще 300 добавити.