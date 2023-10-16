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Новини Підтримка Україні
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Від ефективності роботи НАБУ і САП залежить обсяг та швидкість надходження інвестицій у відновлення країни, - спецпредставниця США Пріцкер

пріцкер

США надають всебічну підтримку антикорупційним реформам в Україні, адже від ефективності роботи антикорупційних органів залежить обсяг та швидкість надходження інвестицій у відновлення країни.

Про це йшлося під час зустрічі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка зі спеціальною представницею США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, йдеться у повідомленні НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що головною темою розмови стали ризики та виклики, що постають перед НАБУ і САП.

Керівники зазначених відомств розповіли про законодавчі ініціативи, які необхідні для ефективної роботи антикорупційних інституцій. Це насамперед збільшення штату Бюро на 300 працівників, зокрема, з метою посилення присутності НАБУ у регіонах, створення експертної установи при Бюро та реалізації права НАБУ на незалежне прослуховування.

Крім того, приділили увагу необхідності скасування так званих "правок Лозового", удосконаленню механізму екстрадиції та посиленню інституційної спроможності НАБУ і САП загалом.

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НАБУ (5072) корупція (4686) САП (2221) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+15
схоже що привезли ********
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16.10.2023 21:28
+14
Они озвучили что надо провести законами. Теперь мы увидим ее способности "убеждать" сопротивляющихся. Судя по ее биографии - дама умеет изящно зажимать крашенки в тиски. С ангельской улыбочкой.
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16.10.2023 21:35
+11
Відвертвше вже ніяк! Чи дійде до мізків Зєлєнского?
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16.10.2023 21:38
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16.10.2023 21:27 Відповісти
А НАБУ - це скорочення від скорочення "Набукко"?
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16.10.2023 22:22 Відповісти
схоже що привезли ********
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16.10.2023 21:28 Відповісти
добри висок МАРАФОНЩИКАМ!
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17.10.2023 02:50 Відповісти
За скасування «правок лозового" треба гаранта та ВРУ нагибати.
НАБУ та САП тут просто глядачі
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16.10.2023 21:29 Відповісти
Они озвучили что надо провести законами. Теперь мы увидим ее способности "убеждать" сопротивляющихся. Судя по ее биографии - дама умеет изящно зажимать крашенки в тиски. С ангельской улыбочкой.
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16.10.2023 21:35 Відповісти
Вираз пані на фото говорить сам за себе.
Колубійська мафія досі уночі опісяна у жахіттях прокидається
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16.10.2023 21:40 Відповісти
Т.е. указана прямая зависимость на борьбу с коррупцией во власти. Список персон она не передала?
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16.10.2023 21:31 Відповісти
За список у США добре знають. Певно ураховують позиції дописувачів на ресурсі
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16.10.2023 21:38 Відповісти
Конечно знают. Он был опубликован в письме-требовании от США. Но тут важно озвучивание его нашими официальными лицами. И я уверен, она прочитает и учтет ваше мнение
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16.10.2023 21:51 Відповісти
👍
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16.10.2023 22:11 Відповісти
Впевнений, список Зєлєнскому відомий.
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16.10.2023 21:40 Відповісти
Їм не до того - у них свайби і розсилка СМСок лохам...
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16.10.2023 21:34 Відповісти
инвестіції всьо....
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16.10.2023 21:35 Відповісти
Відвертвше вже ніяк! Чи дійде до мізків Зєлєнского?
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16.10.2023 21:38 Відповісти
Все буде після зміни президента в Україні. Якщо щось поде не так, то буде як в Афгані. Пошуткували, посміялися, досить !
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16.10.2023 21:41 Відповісти
Маца будет цепляться за шасси?
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16.10.2023 21:45 Відповісти
Команда «фас» отдана. Осталось ее выполнить.
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16.10.2023 21:42 Відповісти
Котрий раз шкідливих котів ткнули мордою в ссиклиння....
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16.10.2023 21:43 Відповісти
Судя по слухам эта дама в***бет любого, кто ей попадется навстречу.
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16.10.2023 21:43 Відповісти
Когда-то была инфа, что за правками Лозового стоял Ахметов. Теперь тут много умников, которые против Ахметова, но за правки Лозового. Кого отмываем? Всех, тех кто голосовал или по отдельности?
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16.10.2023 21:47 Відповісти
Титанові яйця Жоповтіка будуть в надійній "щелепі" цієї пані ?
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16.10.2023 21:51 Відповісти
Пріцкер привезла зєлєпукіну і ко. тиски і починає закручувати їм яйка, щоб життя медом не казалось!!!
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16.10.2023 21:51 Відповісти
Стільки складних тілорухів, а достатньо грохнути менше 10 людей, щоб все запрацювало.
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16.10.2023 22:01 Відповісти
Согласен, а кто єто должен сделать, в условиях войны? Интересно.
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16.10.2023 22:10 Відповісти
Хз...
Хтось же стріляв у Ленона, Кенеді, Рейгана і багатьох інших. Була б мотивація...
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16.10.2023 22:12 Відповісти
Может хоть Штаты наконец вправят мозги этим властям,потерявшим всякую совесть и инстинкт самосохранения. Попутавшим все берега Зеленскому и окружению
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16.10.2023 22:04 Відповісти
Риба гниє з голови.
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16.10.2023 22:23 Відповісти
какой общий профит от этих набу\сап\дбр ит.п. (кроме разных "клистронов" за которые никто так и не ответил) и сколько на них уже потрачено? и почему руководители государственных \силовых?\ ведомств обсуждают смену законодательства с иностранными представителями (еще и во время войны)? если не работают\саботируют по текущему - почему их не уволят?
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17.10.2023 02:51 Відповісти
Інакше неможливо провести реформи.Це касалось і попередній влади.Як що цього небуло украіна вже була б як белорусія зі своїм діктатором.
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17.10.2023 05:05 Відповісти
/и сколько на них уже потрачено/
Мабуть мало потрачено, тому конче необхідно "насамперед збільшення штату Бюро на 300 працівників".
"Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 500 осіб начальницького складу (ч. 6 ст. 5 Закону про НАБУ)."
700 осіб з 2015-го року дурня клеїли, треба ще 300 добавити.
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17.10.2023 10:04 Відповісти
....для Зєлі це дуже складна формула.. хоча вона - з усіма відомими
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17.10.2023 06:59 Відповісти
Боже, борони Америку!
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17.10.2023 07:09 Відповісти
Работничков и керивникив этих контор самих нужно проверить на предмет жизни на зарплату,а потом уже требовать от них действий по борьбе с воришекми.
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17.10.2023 07:19 Відповісти
Интересно сравнить рентабельность НАБУ - соотношение затраченных на него денег к возвращенным в бюджет. Долго не рылся - нашел данные за 2020. Получили из бюджета 919 млн. грн. - возмещение убытков на 103 млн. грн. Не уверен, но, по-моему, каких-то прорывав в работе НАБУ в 2021-2023 не было. Как то дешевле вообще было бы без НАБУ
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16.11.2023 14:27 Відповісти
 
 