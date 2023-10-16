Говорили про розвиток нашої гідрогенерації та продовження оборонної співпраці, - Зеленський провів розмову з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підтримую постійний контакт із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час телефонної розмови обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Канади. Зокрема, щодо розвитку нашої гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики. Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром",

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