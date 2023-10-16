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Говорили про розвиток нашої гідрогенерації та продовження оборонної співпраці, - Зеленський провів розмову з Трюдо

трюдо,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підтримую постійний контакт із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час телефонної розмови обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого візиту до Канади. Зокрема, щодо розвитку нашої гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Обговорили продовження оборонної співпраці, глобальні безпекові виклики. Дякую Джастіну за готовність допомогти з евакуацією наших людей із сектору Газа. Також вдячний Канаді за підтримку Формули миру. Запросив представника країни на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо оголосив про надання нового пакету допомоги від Канади на майже пів мільярда доларів

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+8
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16.10.2023 21:34
+5
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16.10.2023 21:33
+4
Как удивительно природа
вас щедро обделила всем!
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16.10.2023 21:31
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Давньогрецькі римляни називали це "***********".
)
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16.10.2023 21:29 Відповісти
Как удивительно природа
вас щедро обделила всем!
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16.10.2023 21:31 Відповісти
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16.10.2023 21:33 Відповісти
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16.10.2023 21:34 Відповісти
Так ты еще и энергетик? На все руки пи*дец и на рояле х*ром игрец.
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16.10.2023 21:32 Відповісти
Все, зараз лещенко відсмокче за півмільона на місяць
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16.10.2023 21:41 Відповісти
Яка талановита людина.Воно ще і гідроенергетики!
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16.10.2023 21:43 Відповісти
Гідрогенерація від гідранта дегенерата .
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16.10.2023 21:45 Відповісти
музей, гідродегенерацыя... таке відчуття, що завтра на дупомарахфоні прозвітують про беззаперечну повномасштаюну перемогу над орками...
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16.10.2023 21:50 Відповісти
скоро ми взнаємо що "найвеличніший" висаджувався на Сонці,правда вночі,бо вдень дуже гаряче))) нічого не нагадує?)))
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16.10.2023 22:17 Відповісти
Яка єнергетика ? Не лізь дурню бо током вдаре це не твое. Ти з прокурорами та судьями хоча б разберись бо саме вони стовп корупціі.
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16.10.2023 22:13 Відповісти
******!
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16.10.2023 22:33 Відповісти
Канадская тема - это миниэлектростанции на маленьких речках и ручьях....
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17.10.2023 09:56 Відповісти
 
 