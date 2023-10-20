Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну
Президент США Джо Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну
Про це він заявив у своєму зверненні до американського народу, інформує Цензор.НЕТ.
"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків", - сказав Байден.
Хоча на тєлємарахвєтє скажуть по іншому.