Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну

байден

Президент США Джо Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну

Про це він заявив у своєму зверненні до американського народу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків", - сказав Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден проситиме у Конгресу $100 млрд для допомоги Україні та Ізраїлю, - NBC News

Байден Джо (2897) звернення (655)
46-му президенту США
20.10.2023 06:48 Відповісти
Ізраїль та Україна це вже держава така, як Тринідад та Тобаго?
20.10.2023 06:58 Відповісти
Ні це як Сцилла і Харібда.
20.10.2023 07:24 Відповісти
В будь-якому разі велетенська подяка Союзникам !!! Бо якби не вони........
Хоча на тєлємарахвєтє скажуть по іншому.
20.10.2023 08:53 Відповісти
 
 