Європейський Союз із початку повномасштабного вторгнення РФ виділив Україні близько 90 млрд доларів допомоги, - фон дер Ляєн

З наданих Україні 90 млрд доларів близько 27 млрд доларів припадає на постачання зброї та боєприпасів.

Про це під час виступу в Інституті Гудзона заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна переможе. Але  українцям потрібна подальша підтримка, щоб виконувати свою роботу. Європа підтримала Україну майже 90 мільярдами доларів. Європа має відіграти центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Ми повинні робити це спільно зі США, нашим найстарішим та найсильнішим союзником", - заявила голова Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія і ХАМАС є подібними, бо ведуть варварські війни, - фон дер Ляєн

допомога (8666) Україна (6052) Євросоюз (14011) фон дер Ляєн Урсула (847)
Це ще тільки початок. Пацифізм дуже дорого коштує.
20.10.2023 06:41 Відповісти
А що має змінитися? Мають зявитися нові автобани, аеропорти, лікарні і школи? Що має з'явитися на гроші, які направлені на виживання країни?
20.10.2023 08:08 Відповісти
Не обращайте внимание - это скорее всего тролль.
20.10.2023 09:31 Відповісти
Все эти деньги частично идут на армию, но часть оседает в карманах нужных людей. И это печально.
20.10.2023 07:23 Відповісти
Нужні люди - це пенсіонери, бюджетники і тд...
20.10.2023 08:09 Відповісти
Нет.
20.10.2023 08:13 Відповісти
В ці кошти включено також і надане застаріле озброєння. Ну, а з наданої готівки частину, за звичай, поцупила хуцпа, як без такого гешефту обійтися.
20.10.2023 08:07 Відповісти
Если подсчитать количество арестованных активов рф в США и ЕС, о котором сообщали СМИ, то это примерно только пятая часть. )
20.10.2023 09:13 Відповісти
 
 