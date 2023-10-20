Європейський Союз із початку повномасштабного вторгнення РФ виділив Україні близько 90 млрд доларів допомоги, - фон дер Ляєн

З наданих Україні 90 млрд доларів близько 27 млрд доларів припадає на постачання зброї та боєприпасів.

Про це під час виступу в Інституті Гудзона заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Україна переможе. Але українцям потрібна подальша підтримка, щоб виконувати свою роботу. Європа підтримала Україну майже 90 мільярдами доларів. Європа має відіграти центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Ми повинні робити це спільно зі США, нашим найстарішим та найсильнішим союзником", - заявила голова Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія і ХАМАС є подібними, бо ведуть варварські війни, - фон дер Ляєн