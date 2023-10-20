Українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються більш масштабними, ніж ті, які проводилися раніше, - ISW

Українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, попри контратаки росіян.

Про це з посиланням на геолокаційні дані пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Російські джерела також обговорюють масштабніші ніж зазвичай українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня. Відомий російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному березі 18 жовтня, заявив 19 жовтня, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від м. Херсона та приблизно 2 км у глиб материка від берегової лінії р. Дніпро).

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ виснажують російські резерви під час контрнаступу, - ISW

Кілька російських джерел, у тому числі окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії.