Вночі окупанти обстріляли житлові квартали Херсону, вранці вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини, під обстрілами - Бериславський район

За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів Херсонської області, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, вночі армія РФ обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ворог поцілив у житлові квартали Корабельного району.

"Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань. Інформація уточнюється. Поранених та загиблих немає", - додав Мрочко.

Близько 04:00 окупанти вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини.

"По Зміївці ворог випустив 4 авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу", - розповів Прокудін.

Протягом доби 7 людей дістали поранення.

Станом на 7.40 ворог завдає ударів по Бериславському району області. За інформацією голови РВА Володимира Літвінова, зафіксовані пуски керованих авіабомб в напрямку Тягинської громади та Берислава