Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1380 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 060 осіб, 5047 танків, 7012 артсистем, 9557 броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 292 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 292060 (+1380) осіб,

танків - 5047 (+55) од,

бойових броньованих машин - 9557 (+120) од,

артилерійських систем - 7012 (+29) од,

РСЗВ - 822 (+4) од,

засоби ППО - 548 (+0) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5326 (+8),

крилаті ракети - 1535 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9370 (+33) од,

спеціальна техніка - 985 (+0).

