Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1380 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 060 осіб, 5047 танків, 7012 артсистем, 9557 броньованих машин
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 292 060 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 292060 (+1380) осіб,
танків - 5047 (+55) од,
бойових броньованих машин - 9557 (+120) од,
артилерійських систем - 7012 (+29) од,
РСЗВ - 822 (+4) од,
засоби ППО - 548 (+0) од,
літаків - 320 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5326 (+8),
крилаті ракети - 1535 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9370 (+33) од,
спеціальна техніка - 985 (+0).
Це може буть переломним моментом.
Нашим теж достається. Молюсь за ЗСУ.
А казали п'ятниця 13-те, п'ятниця 13-те (1030 чумардосів) - п'ятниця 20-те 1380 чумардосів, добовий рекорд з початку війни, як і 55 танків і 120 ББМ (попередній добовий рекорд по ББМ 96 одиниць здавався чимось недосяжним). Ну і звісно що і загалом броня 175 од також рекорд.
До того ж ювілей по танкам і ствольній артилерії - отака вона п'ятниця двацятого.
Очікуємо в жотні ще ювілей по спецтехніці, дуже хотілося щоб і по чумардосам ювілей прийшовся на жовтень але 8 тис за 10 днів трохи примарно.