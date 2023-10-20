УКР
Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1380 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 060 осіб, 5047 танків, 7012 артсистем, 9557 броньованих машин

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 292 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 292060 (+1380) осіб,

танків - 5047 (+55) од,

бойових броньованих машин - 9557 (+120) од,

артилерійських систем - 7012 (+29) од,

РСЗВ - 822 (+4) од,

засоби ППО - 548 (+0) од,

літаків - 320 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5326 (+8),

крилаті ракети - 1535 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9370 (+33) од,

спеціальна техніка - 985 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ не допустили втрат позицій в районі Макіївки Луганської області та продовжили штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень, - Генштаб

армія рф (18491) Генштаб ЗС (7123) ліквідація (4361) знищення (8005)
Топ коментарі
+78
Під Авдіївкою сьогодні було пекло.Справжнє.Завтра в ранковому зведенні Генштабу ви побачити кількість знищенної та пошкодженої техніки і будете шоковані. 97 підтверджених одиниць вже зараз є.Колони йшли за колонами.Як сказав один офіцер "Це що, *****, Курська дуга?". Слава ЗСУ!(c)
20.10.2023 08:15
+59
бляха та тут по всьому рекорд.
в мене голова закрутилась від тих цифр
20.10.2023 08:06
+53
Вчора підри наступали на Авдіївку. І колонами і пішки. Дивно що це тобі невідомо. Я лишній раз Отче нач помолився за наших.
20.10.2023 08:11
Ну як взяли Авдіївку?
20.10.2023 09:29
"царь не настоящий" (С)
20.10.2023 09:43
Капець м'ясорубка...
Це може буть переломним моментом.
Нашим теж достається. Молюсь за ЗСУ.
20.10.2023 09:36
Чапаев. Психическая атака. Можем повторить. Октябрь 2023

20.10.2023 10:10
Розмотана вщент бригада вража. нахер. геть.
20.10.2023 10:35
Кожен танк - три гризла...
20.10.2023 10:36
У Т-62 і раніших, які вони розконсервовують, екіпаж - 4 людини (або кацапа). Там ще зарядник, бо автомата заряджання нема.
20.10.2023 11:35
Оце так ранок!!!
А казали п'ятниця 13-те, п'ятниця 13-те (1030 чумардосів) - п'ятниця 20-те 1380 чумардосів, добовий рекорд з початку війни, як і 55 танків і 120 ББМ (попередній добовий рекорд по ББМ 96 одиниць здавався чимось недосяжним). Ну і звісно що і загалом броня 175 од також рекорд.
До того ж ювілей по танкам і ствольній артилерії - отака вона п'ятниця двацятого.
Очікуємо в жотні ще ювілей по спецтехніці, дуже хотілося щоб і по чумардосам ювілей прийшовся на жовтень але 8 тис за 10 днів трохи примарно.
20.10.2023 10:37
Слава нашим воїнам, які в черговий раз присоромили скептиків. Орду буде знищено ! Слава Україні !
20.10.2023 10:47
ГЕРОЯМ СЛАВА ‼️
20.10.2023 10:58
Це вражає! Тільки б наші втрати не зростали... Молюсь за вас, воїни!
20.10.2023 11:05
Месяц как "шапку" потерь не публиковал и тут Остапа понесло
20.10.2023 11:18
Це результати штурмів козломордих і чудодійний результат касетних боеприпасів. З такими темпами і сунь винь хунь і аятолли з хунвейбинами замахаються слати підмогу.
20.10.2023 12:02
Враховуючи, що кацапи за тиждень втратили річне "виробництво" (а насправді - ремонт побитих і відновлення старих зі зберігання) бронетехніки і арти всих тіпів, а також річне виробництво бойових гвинтокрилів, а здобутки - декілька захоплених воп-ів, то темпи дійсно якісь такі, що про них треба казати не про "темпи захоплення України" (бо вони мізерні), а "темпи знищення військового потенціалу засрашки" (бо вони реально стали обраховуватись у РІЧНИХ обсягах виробництва бронетехніки).
20.10.2023 13:03
ВСУ, я люблю вас!!!!❤️
20.10.2023 13:26
Ого. Накришили ваньок - будь здоров! У лихих парфумів дупи в милі, а кобздон разом із хіром алєксандрова дружно захрипли.
20.10.2023 15:15
Гарно і багато намолотили техніки,але з іншого боку це показує наскільки ще дофіга її в русні.І скорше всього вона не кацапська,а запрацювали скриті поставки з китаю і кндр.
20.10.2023 16:51
украинцы за день вынесли русне техники больше чем союзники за год нам подарили.
20.10.2023 18:04
