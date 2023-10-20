УКР
ЗСУ були готові, що росіяни штурмуватимуть Авдіївку вночі, ситуація важка, але контрольована, - глава МВА Барабаш

авдіївка

Російські загарбники штурмують Авдіївку на Донеччині з такою ж силою, що й 10 та 11 жовтня.

Про це заявив глава МВА Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ми знали, що вони (окупанти. - Ред.) полізуть, але не думали, що це буде вночі. Хоча вчора військові чітко сказали, що вони знали - буде нічний штурм", - сказав він.

За словами Барабаша, зараз загарбники наступають з тією ж силою, що й 10 та 11 жовтня. Попередньо, за одну ніч Сили оборони спалили близько 500 одиниць техніки росіян на Авдіївському напрямку.

"Ситуація важка, але контрольована. Хоча, повторюсь, ворог дуже сильно тисне", - додав глава МВА.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок.

За словами Барабаша, якщо головком приїздив туди, значить це "дуже складні та водночас важливі напрямки".

Топ коментарі
+7
у кацапов там реально ****** по технике))))там только танчиков осталось что уралвагонзавод за полгода делает а то и более,кацапы воюют))))надо давать героя украины тому кто планировал такую наступательную операцию кацапов,кацапня реально тупая слава богу(на авдеевском направлении реально командуют костплейщики курской дуги)))
показати весь коментар
20.10.2023 09:23 Відповісти
+6
там видосики с авдеевского направления подьехали,реально кацапы дебилы,а по пехоте кацапни супер кассетками отрабатывали, и арта красавчики....там реально больше 1.5к биомусора моглло быть.
https://t.me/c/1453715591/1342144
показати весь коментар
20.10.2023 09:36 Відповісти
+5
Якщо Залужний був там,значить має стратегію, а не тільки, що важко. Досить сумнівна інформація. Ворог поліз уночі,а смі уже його інтерв'ю друкують. Так може атака іще триває?
показати весь коментар
20.10.2023 09:31 Відповісти
Якщо кажуть про контрольовану ситуацію, то напевно повна ж..
показати весь коментар
20.10.2023 09:20 Відповісти
500 одиниць техніки спалили за ніч?
показати весь коментар
20.10.2023 09:26 Відповісти
Щось не пляше. Принаймі із даними Генштаба за усі фронти

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VRYhrQu2rhx5w712ZDctdMDK73ZrAjt6ctgKNeVAjnFGKejUEYadxrX6NZz183KWl
показати весь коментар
20.10.2023 09:37 Відповісти
Не пляше, бо активні бойові дії ще тривають - то кацапня йде вперед, то наші. Багато підбитої кацапської техніки в "сірій зоні", а ГШ дає у зведеннях лише 100% підтверджені факти ураження. Та й командири на місцях не встигають писати бойові донесення - тут або воювати, або бюрократичні папірці писати...
показати весь коментар
20.10.2023 10:11 Відповісти
То одрук, думаю мали на увазі 50 одиниць техніки про які раніше писалось в новинах.
показати весь коментар
20.10.2023 12:15 Відповісти
там видосики с авдеевского направления подьехали,реально кацапы дебилы,а по пехоте кацапни супер кассетками отрабатывали, и арта красавчики....там реально больше 1.5к биомусора моглло быть.
https://t.me/c/1453715591/1342144
показати весь коментар
20.10.2023 09:36 Відповісти
пишет что нет доступа - видно нужно подать заявку - что за канал в ТГ...?
показати весь коментар
20.10.2023 09:45 Відповісти
supernova+
показати весь коментар
20.10.2023 09:49 Відповісти
******* тільки те, що у них вистачає на нові та нові масовані штурми. Якщо з залізом вже є проблеми, то з кількістю м'яса - жодних, навпаки - тільки краще стає.
показати весь коментар
20.10.2023 09:46 Відповісти
Кажуть на штурмах Синявінських висот (в 1941-1943) колись положили біля 100 тис. Здається, це про них писав відомий письменник, про слої трупів: нижній слой в літніх мундирах, потім слой в зимніх мундирах, потім слой в оновлених літніх мундирах і т.д.
показати весь коментар
20.10.2023 09:53 Відповісти
Легко можуть повторити: БРСР+Куба+таджики/убзеки+Непал+свого біосміття мільйони.
Тільки одне добре у цьому: якість біомаси - нижче плінтуса. Якщо вдосталь набоїв, гранат, мін та снарядів, співвідношення може бути і 1:20, 1:30, більше.
показати весь коментар
20.10.2023 09:56 Відповісти
Але тоді там лежали представники всіх народів СРСР. Й українці теж. Тепер це біосміття саме залишилось.
показати весь коментар
20.10.2023 10:06 Відповісти
Під Авдіївкою теж українці лежать, почекуни з Півдня і лугандонці.
Думаєте, чого стільки м'яса дурного кидають? Почалась мобілізація у "нових суб'єктах *********".
показати весь коментар
20.10.2023 10:08 Відповісти
По зрівнянню з часами ДСВ, це мізер. Та й немає там майже етнічних українців. В більшості діти понаєхавших за часів СРСР росіян.
показати весь коментар
20.10.2023 10:23 Відповісти
Це наші громадяни, які зараз воюють проти нас за москву. москві вони нічого не коштували, підібрала та використала проти нас самих. Спасибі всім причетним до розмінування Чонгару, і тим, хто так і не звів там за вісім років те, що русня побудувала за півроку на Півдні.
показати весь коментар
20.10.2023 10:25 Відповісти
Вони лише по крові українці, а ментально рюзге світовці.
показати весь коментар
20.10.2023 12:18 Відповісти
Раніше вони сиділи тихо, а тепер бігають і з радістю стріляють в ЗСУ.
показати весь коментар
20.10.2023 12:20 Відповісти
Ну то хай тепер не жаліються, що їх роблять трошки мертвими.
показати весь коментар
20.10.2023 12:26 Відповісти
***** своїх не шкодує, на халявних йому серти абсолютно.
показати весь коментар
20.10.2023 12:28 Відповісти
Я так зрозумів, що путін сказав "Взять Авдеевку любой ценой, хоть миллион там положите"
показати весь коментар
20.10.2023 09:49 Відповісти
***** на мясо,главное технику выбивать,побольше им бы таких ******** штурмов)
показати весь коментар
20.10.2023 09:50 Відповісти
Може це нова тактика кацапів: залишити на голому полі сотні одиниць спаленої техніки, щоб під ними ховалася наступаюча піхота
показати весь коментар
20.10.2023 09:58 Відповісти
Прийшла в голову ідея нової тактики наступу. Купуються десятки старих дешевих фур і запускаються на поле, на кацапські позиції (без водіїв, хоча можна укріпити дно стальними плитами). Звісно, кацапський вогонь їх зупиняє, але потім ці згорівші фури будуть укриттями для штурмуючих групп
показати весь коментар
20.10.2023 10:03 Відповісти
Далеко не доїдуть: вирви, уламки, руїни. І зупинити легко вогнем з крупнокаліберних кулеметів.
показати весь коментар
20.10.2023 10:27 Відповісти
Думаю інакше. ***** вже все пох.....й. Це талановитий герасимов вирішив переконатись у надійних та повних поставках *********** натівцями. Думаю переконався. Бо у касапів велика проблема з цими клятими ************.
показати весь коментар
20.10.2023 10:01 Відповісти
Моя думка стосовно "психічної" атаки-штурмів на Авдіївку відрізняється від думок експертів. "Перемога для *****". Чим ? Я давно чекав, що дебільне шайгу піде на таку атаку, щоб перевірити ЗСУ на наявність боєкомплекту для відбиття такої потужної "Атаки". Перевірили "живим м'ясом". Баранів з провінцій та республік, добровільно приєднавшихся до ХВЄдєрації ЗОВСІМ НЕ ШКОДА. Під Бахмутом була перевірга пригожина та його зеків. Авдіївка - перевірка боєздатності й ЗСУ, і готовності віддати життя своїх чмобиків. Стосовно другого все начебто у "пАрядку". Йдуть барани у м'ясорубку "бЄз ропота".
показати весь коментар
20.10.2023 09:58 Відповісти
але не думали, що це буде вночі. Хоча вчора військові чітко сказали, що вони знали - буде нічний штурм", - сказав він.

Не думали що буде вночі, хоча війскові чітко знали що буде нічний штурм. Як це розуміти?
показати весь коментар
20.10.2023 10:36 Відповісти
 
 