ЗСУ були готові, що росіяни штурмуватимуть Авдіївку вночі, ситуація важка, але контрольована, - глава МВА Барабаш

Російські загарбники штурмують Авдіївку на Донеччині з такою ж силою, що й 10 та 11 жовтня.

Про це заявив глава МВА Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Ми знали, що вони (окупанти. - Ред.) полізуть, але не думали, що це буде вночі. Хоча вчора військові чітко сказали, що вони знали - буде нічний штурм", - сказав він.

За словами Барабаша, зараз загарбники наступають з тією ж силою, що й 10 та 11 жовтня. Попередньо, за одну ніч Сили оборони спалили близько 500 одиниць техніки росіян на Авдіївському напрямку.

"Ситуація важка, але контрольована. Хоча, повторюсь, ворог дуже сильно тисне", - додав глава МВА.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок.

За словами Барабаша, якщо головком приїздив туди, значить це "дуже складні та водночас важливі напрямки".

