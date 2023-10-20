ЗСУ були готові, що росіяни штурмуватимуть Авдіївку вночі, ситуація важка, але контрольована, - глава МВА Барабаш
Російські загарбники штурмують Авдіївку на Донеччині з такою ж силою, що й 10 та 11 жовтня.
Про це заявив глава МВА Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Ми знали, що вони (окупанти. - Ред.) полізуть, але не думали, що це буде вночі. Хоча вчора військові чітко сказали, що вони знали - буде нічний штурм", - сказав він.
За словами Барабаша, зараз загарбники наступають з тією ж силою, що й 10 та 11 жовтня. Попередньо, за одну ніч Сили оборони спалили близько 500 одиниць техніки росіян на Авдіївському напрямку.
"Ситуація важка, але контрольована. Хоча, повторюсь, ворог дуже сильно тисне", - додав глава МВА.
Вчора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок.
За словами Барабаша, якщо головком приїздив туди, значить це "дуже складні та водночас важливі напрямки".
Тільки одне добре у цьому: якість біомаси - нижче плінтуса. Якщо вдосталь набоїв, гранат, мін та снарядів, співвідношення може бути і 1:20, 1:30, більше.
Думаєте, чого стільки м'яса дурного кидають? Почалась мобілізація у "нових суб'єктах *********".
Не думали що буде вночі, хоча війскові чітко знали що буде нічний штурм. Як це розуміти?