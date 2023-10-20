Інтенсифікація обстрілів на півдні пов’язана із побоюваннями росіян щодо просування ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

За вчора ворог скинув на Херсонщину 25 керованих авіабомб (КАБів). Така інтенсифікація обстрілів пов’язана із побоюваннями загарбників щодо просування ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує застосовувати їх досить масовано. Якщо за світловий день росіяни використали 15 керованих авіабомб, то вночі довели цей рахунок до 25, тобто 10 авіабомб ще було спрямовано. При цьому концентрація, яку собі дозволяє ворог, очевидно, терористична. 10 КАБів удень по населеному пункту Берислав, 4 КАБи вночі по населеному пункту Зміївка. Це говорить про те, що ворог цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру, руйнує населені пункти, завдає ударів по цивільному населення", – зазначила вона.

Вона висловила думку, що інтенсифікація обстрілів на Півдні пов’язана з побоюванням загарбників щодо просування Сил оборони України. "Вони виправдовують це тією істерією, яку розкрутили в інформаційному просторі, що дуже побоюються просування Сил оборони України на цьому напрямку. Їм вже давно припікає Запорізький напрямок, східний напрямок, тепер у них істерія на Херсонського напрямку", – наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів Херсонської області, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.