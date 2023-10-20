США повернуть Ізраїлю дві системи "Залізний купол" для захисту від ворожих ракет, - Reuters

Пентагон планує відправити дві системи протиракетної оборони "Залізний купол", які він раніше придбав у Ізраїлю, назад до цієї країни, щоб той міг захиститися від ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили неназвані американський посадовець та помічник конгресмена Сполучених Штатів.

За їхніми словами, на брифінгу в середу Пентагон повідомив членам Конгресу що системи "Залізний купол" планують повернути назад Ізраїлю в оренду, тоді як США залишаються їхніми власниками.

Як заявив помічник конгресмена, передача систем Ізраїлю може відбутися впродовж декількох днів. Пентагон розглядав і випробовував їх як спосіб захисту території острова Гуам від китайських ракет.

