УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4265 відвідувачів онлайн
Новини
2 699 2

США повернуть Ізраїлю дві системи "Залізний купол" для захисту від ворожих ракет, - Reuters

купол,залізний

Пентагон планує відправити дві системи протиракетної оборони "Залізний купол", які він раніше придбав у Ізраїлю, назад до цієї країни, щоб той міг захиститися від ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявили неназвані американський посадовець та помічник конгресмена Сполучених Штатів.

За їхніми словами, на брифінгу в середу Пентагон повідомив членам Конгресу що системи "Залізний купол" планують повернути назад Ізраїлю в оренду, тоді як США залишаються їхніми власниками.

Як заявив помічник конгресмена, передача систем Ізраїлю може відбутися впродовж декількох днів. Пентагон розглядав і випробовував їх як спосіб захисту території острова Гуам від китайських ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США збираються передати Ізраїлю боєприпаси, які призначалися Україні, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1818) США (24085)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Україні "Петріот" рік передавали. Як їжака проти шерсті народжували.
І далі лише тоді, коли РФ 3000 ракет витратила, перенісши акцент на удари дронами.
показати весь коментар
20.10.2023 10:12 Відповісти
Эх, Украине бы получить несколько систем "Железный купол", ведь год назад пробовали их заказать у Израиля, но он ответил отказом. Зато Израиль спокойно заключил договоры с Азербайджаном на поставку туда современного вооружения на пару миллиардов долларов.
Им можно, москва дала на это разрешение..
показати весь коментар
20.10.2023 11:55 Відповісти
 
 