Упродовж минулої доби росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОК "Північ"

Протягом 19 жовтня російські війська здійснили 5 обстрілів прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 43 вибухи, ніхто не постраждав.

Про це йдеться у дописі на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чернігівська область. Сновська громада: Клюси - 15 приходів, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Костобобрів - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм; Грем'яч - 20 приходів, імовірно міномет 120 мм. Сумська область. Шосткинський район: Білокопитове – два приходи, ймовірно міномет 120 мм; Соснівка – два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у повідомленні.

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходила.

Усі села, що зазнали обстрілу, розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська область). Загалом за добу нараховано шість обстрілів (43 вибухи) з різних видів озброєння.

