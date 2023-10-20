УКР
Удари ракетами ATACMS впливатимуть на здатність Росії захищатися та наступати, - британська розвідка

бердянськ,аеродром

Росіяни використовують аеродром у Бердянську як передову оперативну базу на півдні України. Тому удари по ньому матимуть вплив на наступальну та оборону спроможність РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що масштаби втрат РФ поки не підтверджені, були знищені дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять - у Луганську. Через "вкрай погану" підтримку літаків, Росія змушена більше покладатися на вертольоти для боротьби з українським наступом", - йдеться в повідомленні.

У звіті зазначається, що аеродром Бердянськ використовується Росією у якості основної оперативної бази на півдні України, яка надавала російським окупантам як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну та оборонну спроможність. Тож втрата вертольотів вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після удару ЗСУ. ФОТО

При цьому, враховуючи навантаження на російське військове виробництво, втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі.

"Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги", - йдеться у зведенні.

Автор: 

Бердянськ (474) Велика Британія (5741) Луганськ (583) зовнішня розвідка (490) ATACMS (140)
А оце хороший аналіз, має мотивацію.
20.10.2023 09:41 Відповісти
Добра кількість наданих ЗСУ ракет ATACMS дуже добре вплине на здатність кацапів захищатися та уьобувати із загарбаних територій
20.10.2023 09:47 Відповісти
Висновки розвідки і різних ISW.Скоріш за все не для нас, а для західних ЗМІ ."коли з'їсти сельодку і запити молоком"
Ми вже чітко знаєм,як вплинули Хаймарси.
20.10.2023 09:55 Відповісти
чому не назвати ці ракети Пелагонія 1 і оголосити про їх виробництво в Україні ?
20.10.2023 10:39 Відповісти
іран усіма фібрами приховує свою активну участь у війні проти України. До того ж кацапи хочуть створити видимість "наддержави", у якої усе є - дрони, ракети, біомаса
А от США як справжні воїни прямо та відкрито заявляють про свою допомогу Україні у війні проти рашистських окупантів, усіляко допомагають Україні та хочуть, щоби увесь світ знав, що саме американською зброєю знищуються кацапські загарбники та терористи
20.10.2023 11:12 Відповісти
 
 