Удари ракетами ATACMS впливатимуть на здатність Росії захищатися та наступати, - британська розвідка

Росіяни використовують аеродром у Бердянську як передову оперативну базу на півдні України. Тому удари по ньому матимуть вплив на наступальну та оборону спроможність РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що масштаби втрат РФ поки не підтверджені, були знищені дев’ять російських військових гелікоптерів у Бердянську та п’ять - у Луганську. Через "вкрай погану" підтримку літаків, Росія змушена більше покладатися на вертольоти для боротьби з українським наступом", - йдеться в повідомленні.

У звіті зазначається, що аеродром Бердянськ використовується Росією у якості основної оперативної бази на півдні України, яка надавала російським окупантам як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну та оборонну спроможність. Тож втрата вертольотів вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після удару ЗСУ. ФОТО

При цьому, враховуючи навантаження на російське військове виробництво, втрату будь-яких літальних апаратів буде важко компенсувати в коротко- та середньостроковій перспективі.

"Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги", - йдеться у зведенні.