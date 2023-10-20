Заява Путіна про патрулювання Чорного моря літаками з "Кинджалами" - це звичайна інформаційна маніпуляція, - ОК "Південь"
Акцент кремлівського диктатора на чергуванні літаків з "Кинджалами" у Чорному морі це абсолютна маніпуляція.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це абсолютна маніпуляція, тому що йшлося про МіГ-31, які є носіями "Кинджалів". При зльоті такого літака повітряна тривога оголошується по всій території України. Де б цей літак не злетів, він загрожує аеробалістичною зброєю всій території України. Акцент на чергуванні в Чорному морі – це звичайна інформаційна маніпуляція", - пояснила вона.
Раніше російський диктатор Путін заявив, що літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море на постійній основі.
