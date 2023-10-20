УКР
Новини Війна
Заява Путіна про патрулювання Чорного моря літаками з "Кинджалами" - це звичайна інформаційна маніпуляція, - ОК "Південь"

путін

Акцент кремлівського диктатора на чергуванні літаків з "Кинджалами" у Чорному морі це абсолютна маніпуляція.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це абсолютна маніпуляція, тому що йшлося про МіГ-31, які є носіями "Кинджалів". При зльоті такого літака повітряна тривога оголошується по всій території України. Де б цей літак не злетів, він загрожує аеробалістичною зброєю всій території України. Акцент на чергуванні в Чорному морі – це звичайна інформаційна маніпуляція", - пояснила вона.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що літаки з "Кинджалами" патрулюватимуть Чорне море на постійній основі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від візиту Путіна до Китаю фурору не відбулося, у позиції Сі нічого не змінилося, - ГУР МО

путін володимир (24621) Гуменюк Наталія (804)
+5

Один в Китаї, другий в Ростові і ще декілька штук в москві. Потрібно пакувати і по одному - Гаагу. Як казав Хмирь в "Джентельменах удачі": Чим більше здамо - тим краще."
20.10.2023 10:04 Відповісти
+3
О, й доби не пройшло, отримала нагоняй від керівництва за вчорашні тупі балачки і різко змінила точку зору?! А як співала, як співала про "удари Кинжалами по портах"!
20.10.2023 09:59 Відповісти
+3
не мають кацапи такої можливості на наше щастя. як би там ***** не тужилося, але на паРаші тільки м'яса багато і самиці його можуть ще наплодити, а МіГів мало і кількість їх тільки зменшується, бо їх складніше робити, ніж м'ясо плодити.
20.10.2023 09:59 Відповісти
Скоро орки повісять "кинджали" на Су-34 і Ту-22М3. Це неминуче. Тоді тривоги будуть безперервно?
20.10.2023 09:52 Відповісти
Це тобі "Anna Demarczyk" що - "прикраси" котрі будь на що можна "вішати"?! Ти така "розумна" з дитинства?! Може й 155 мм снарядами "можна" з будь якої зброї використовувати???!!! А стосовно ЦИХ ракет взагалі має величезне значення і висота пуску й швидкість відповідна, котрих у чогось окрім Міг-31 саме модифікації "К" на інших літаках рашистів не вистачає і при пуску з них ці "Кинжали" втратять усі свої переваги й будуть набагато уразливішими! То ж ДУМАЙ перед тим як писати чи хоча б проконсультуйся з кимось досвідченішим у подібних питаннях!!!
20.10.2023 10:04 Відповісти
МіГ-31 дійсно найшвидший і висотний бойовий літак з діючих. "Кинджал", запущений з Су-34 полетить не так далеко. Але полетить.
20.10.2023 10:09 Відповісти
Це ж стосується і ІНШИХ модифікацій МіГ-31 окрім серії "К".
20.10.2023 10:12 Відповісти
З якою швидкістю?
20.10.2023 10:34 Відповісти
Колись дивився якийсь "Молдова-філм" про часи Громадянської війни Там повстанці десь знайшли гармату А потім у противника вкрали снаряди Під час бою вирішили вистрелить А снаряд в казенник не лізе! Так сільський коваль вирішив його молотом туди забить Результат уявляєш? Бо він так на екрані і зробив!
20.10.2023 10:38 Відповісти
Як "повісять" - тоді й побачимо! Чого ж вони це відразу не зробили? Адже винищувач-бомбардувальник та стратегічний бомбардувальник несуть набагато більше корисне навантаження ніж літак-перехоплювач Та дуже просто! Бо для запуску "Кинджала" щоб він став "гіперзвуковим" у тих літаків швидкості не вистачало! Кацапи навіть МіГ-31 полегшили до максимуму - зняли з нього все радіолокаційне обладнання і він як винищувач став "пустишкою" Це лише "пускова платформа" для ракети - а не "повноцінна бойова одиниця" Тепер побачимо що будуть знімать з Су-34 та Ту-22 І з якою швидкістю літатимуть запущені з них "Кинджали"
20.10.2023 10:07 Відповісти
я пропоную їм викинути штурманів, катапульти, балони з киснем і всякі інші дрібниці
згорів сарай - гори і хата.
20.10.2023 10:12 Відповісти
"Володимир Білик", ти можеш "радити" що завгодно рашистам, але бойовий літак це не авто яке - "їде набагато швидше якщо леді виходить з автомобілю" (баба з возу - кобилі легше)!
20.10.2023 10:14 Відповісти
по-перше: лапки абсолютно зайві. По-друге: я нічим конкретним не можу вразити москальню. Тож не заважайте мені хоча б зневажати їх.
20.10.2023 10:20 Відповісти
неминиче це моторесурс и вешай потом хоть на чпуй бабушки как говорит пуйло....
20.10.2023 12:04 Відповісти
20.10.2023 09:59 Відповісти
сім п'ятниць на неділі.Ротовідкривачка
20.10.2023 10:01 Відповісти
На ТИЖНІ! (Неділя - це "воскресенье")
20.10.2023 10:10 Відповісти
ВІталій ! "Семь пятниц на неделе" - РОСІЙСЬКИЙ ідіоматичний вираз А "ідіоми" не перекладаються
20.10.2023 10:40 Відповісти
не мають кацапи такої можливості на наше щастя. як би там ***** не тужилося, але на паРаші тільки м'яса багато і самиці його можуть ще наплодити, а МіГів мало і кількість їх тільки зменшується, бо їх складніше робити, ніж м'ясо плодити.
20.10.2023 09:59 Відповісти
Ну як маніпуляція? Вони вже у Севастополі....
20.10.2023 10:03 Відповісти
Вони це ЯКІ, бо МіГ-31 мають багато модифікацій а серії "К" вироблено лише 12-ть, а інші, щоб там не казали задля залякування ніяк не підійдуть зовсім не через можливість підвіски на них, а черех льотні характеристики як швидкістю так і стелею польоту, бо тоді переваги "Кинжалів" коту під хвіст. Та й ці 12-ть не усі у робочому стані (бо прорідили їх ряди), та й розташовані по усьому периметру кордону, не кажучи вже про обмежену можливість їх виробництва рашистами!!!
20.10.2023 10:09 Відповісти
Хто "вони"? Надувні макети? Чи звичайні серійні МіГ-31? Так їх ще переобладнувать треба А для цього їх треба гнать на ремзавод (як мінімум)
20.10.2023 10:09 Відповісти
Переобладнати ЗАМАЛО, бо це не змінить їх швидкості та стелі польоту. То ж підвісити аби просто було?! Хоча хто цих рашистів зрозуміє, бо, як зауважують наші військові, вони досі йдуть у атаку колонами, не зважаючи на те що через 600 днів повномасштабної війни повинні були зрозуміти наскільки це для них небезпечно!
20.10.2023 10:18 Відповісти
попросту-)(уйло понти колотив в Китаї. Випустили з бункеру в світ,тай дали мікрофон покиздіти.
20.10.2023 10:03 Відповісти

Один в Китаї, другий в Ростові і ще декілька штук в москві. Потрібно пакувати і по одному - Гаагу. Як казав Хмирь в "Джентельменах удачі": Чим більше здамо - тим краще."
20.10.2023 10:04 Відповісти
який артист був! він як сплюнув після цих слів, я зразу повірив - сидів
20.10.2023 10:16 Відповісти
Тем более там летают американские беспилотники FORTE и патрульный Poseidon - не надо им мешать.
20.10.2023 12:47 Відповісти
Сегодня Соловьев на останкино "орал"по (авианосцам ударить ) !!! ,жаль этому придурку никто необъяснил что будет и какие последстия ожидают ? ? ? как "рлс"на авианосце засекут прилет еще за 100 км от него . Останится фото аеородрома с которого взлетел, в архиве Гугл-мапс и только.
20.10.2023 22:18 Відповісти
 
 