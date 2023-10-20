Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України і $14 млрд для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту", - Reuters
Джо Байден вимагатиме 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту" до Конгресу США.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що запит також включатиме 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу, 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів і 7 мільярдів доларів на Індійсько-Тихоокеанський регіон.
Джерело агентства додало, що половина з 60 мільярдів доларів, які Байден проситиме для України, піде на заміну та модернізацію запасів зброї США.
Раніше Байден під час звернення до американського народу повідомляв, що надішле "терміновий бюджетний запит" до Конгресу, щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.
Президент США планує подати цей бюджетний запит у п'ятницю 20 жовтня.
Бо ж Хамас-то реальна загроза світовій демократії, а РФ/РБ-дрібна терористична секта.
Все логічно.
Та наважились здійснити посадку в аєропорту.
Це підтверджує, що загроза хоча й є, проте значно перебільшена
приєднатись до переможця, перед виборами у маленькій війні - це плюс для всіх
а велика війна - результат ще не визначений, коли та як завершити, тому краще зберегти поточний стан...