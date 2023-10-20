УКР
Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України і $14 млрд для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту", - Reuters

байден

Джо Байден вимагатиме 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту" до Конгресу США.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що запит також включатиме 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу, 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів і 7 мільярдів доларів на Індійсько-Тихоокеанський регіон.

Джерело агентства додало, що половина з 60 мільярдів доларів, які Байден проситиме для України, піде на заміну та модернізацію запасів зброї США.

Раніше Байден під час звернення до американського народу повідомляв, що надішле "терміновий бюджетний запит" до Конгресу, щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.

Президент США планує подати цей бюджетний запит у п'ятницю 20 жовтня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден проситиме Конгрес виділити для України та Ізраїлю 100 мільярдів доларів, - Bloomberg

Дві авіаносні групи для Ізраїлю, десяток ракет-Україні.
Бо ж Хамас-то реальна загроза світовій демократії, а РФ/РБ-дрібна терористична секта.
Все логічно.
Израиль юридический союзник США.
Дивно що цього разу не закрили посольство та не запропонували керівництву країни тікати.
Та наважились здійснити посадку в аєропорту.
Це підтверджує, що загроза хоча й є, проте значно перебільшена

приєднатись до переможця, перед виборами у маленькій війні - це плюс для всіх
а велика війна - результат ще не визначений, коли та як завершити, тому краще зберегти поточний стан...
Трішки не так. Авіаносні групи не проти хамасу, а щоб іран не підключився. Бо в ірану наземні війська сильніші за іракські періоду Саддама Хусейна. А Хусейна США довгенько заспокоювали.
Спасибо гражданам и власти США за отстаивание прав демократических стран. Слава Украине! Победы Израилю!
Дякуємо, пане Президент!
Спасиба Деду за Победу !
А ще 26 куди?
