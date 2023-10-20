УКР
ХАМАС міг отримати зброю для нападу на Ізраїль з Північної Кореї, - АР

гранатомети

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС, ймовірно, використовували зброю з КНДР для свого нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на співрозмовників в Південній Кореї, експертів з північнокорейського озброєння та зброю, захоплену ЦАХАЛом на полі бою, передає Цензор.НЕТ. 

Дані з цих джерел вказують на те, що ХАМАС використовує північнокорейський реактивний гранатомет F-7 – зброю для стрільби з плеча, яку бойовики зазвичай застосовують проти бронетехніки.

"Ці докази проливають світло на незаконні поставки зброї, які Північна Корея, що перебуває під санкціями, використовує як спосіб фінансування власних програм зі створення озброєнь. Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою і можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінним засобом для партизанських сил, які ведуть перестрілки з важкою технікою", - йдеться у матеріалі. 

Читайте також: У КНДР нам підтвердили принципову підтримку дій РФ щодо України, - Лавров

Видання наводить коментар експерта, за словами якого F-7 були зафіксовані в Сирії, Іраку, Лівані та Секторі Гази.

Ізраїльські військові відмовилися відповідати на запитання AP про походження і виробника цих гранатометів, заявивши, що "війна з ХАМАС заважає їм відповісти".

Місія Північної Кореї при ООН не відповіла на запит AP про коментар. Однак минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство ЦТАК відкинув заяви про те, що ХАМАС застосував свою зброю, як "безпідставні і брехливі чутки, зрежисовані Сполученими Штатами".

Також читайте: Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України і $14 млрд для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту", - Reuters

+2
Китайську шукайте. А коли говоримо КНДР треба мати на увазі лише Китай, без якого це була б Кампучія 70х навіки вічні. І прицільні санкції, щоб мов скальпелем хірурга віризати китайські компанії, які працюють на тероризм
20.10.2023 10:00 Відповісти
+1
Забули, падли вузькоокі, як траву жерли?
20.10.2023 10:09 Відповісти
+1
за всім світовим злом сторчать криваві руки кремля ...
20.10.2023 10:17 Відповісти
то шо то нахєр тоді за санкції?От таке-написали папірчик і думають,що то вже санкції...можна розходитись і пити каву.
20.10.2023 09:58 Відповісти
Китайську шукайте. А коли говоримо КНДР треба мати на увазі лише Китай, без якого це була б Кампучія 70х навіки вічні. І прицільні санкції, щоб мов скальпелем хірурга віризати китайські компанії, які працюють на тероризм
20.10.2023 10:00 Відповісти
Абсолютно вірно. Додам лише, що скоріше за все державні компанії. Та навіть якщо не державні, то в китаї все контролюється комуняками. Там би ахметка чи коломой не повидєлувався б.
20.10.2023 10:07 Відповісти
Китай найбільш корумпована країна у світі. Навіть після щорічних страт десятків тисяч чиновнків корупція там впевнено перемогла. У найкорумованішій країні світу пересічний китаєць кроку не зробить без хабаря і не має жодних прав перед місцевим партноменклатурщиком яким там в сто разів більший місцевий пан за Ахметку. А найбільша сила у Китаї - це китайський бізнес, який отримує надприбутки за рахунок багатих ринків заходу, а комуняки лише паразитують на ньому і являючись інородним тілом у країні перемігшого капіталізму просто намагаються силою утримати владу. Вінні Пух чудово розуміє, що якщо він перейде дорогу цьому бізнесу то він вилетить як Хрущов і тому може лише нишком робити маленькі дитячі шалості, як обзроєння терористів ХАМАС і то лише до тих, пір поки не запахне серйозними санкціями, за які ті ж комуняки його з потрохами з'їдять.
20.10.2023 10:20 Відповісти
ХАМАС отримав зброю для нападу на Ізраїль від руZZкіх!

і є всі записані на відео докази:

коли Терорист-вбивця прігожин кричав:
"...шайгу, гірасімов....гдє аружиє?!..."

московські вбивці передавали зброю терористам на Ближній Схід....
20.10.2023 10:03 Відповісти
Забули, падли вузькоокі, як траву жерли?
20.10.2023 10:09 Відповісти
То кацапи!
20.10.2023 10:12 Відповісти
за всім світовим злом сторчать криваві руки кремля ...
20.10.2023 10:17 Відповісти
Китай. Московія - просто тупий барбос на ланцюгу
20.10.2023 10:19 Відповісти
так це Кітай наказав ***** напасти на Україну?
20.10.2023 10:38 Відповісти
ні
20.10.2023 12:33 Відповісти
наврядчи китай мріє про срср-2.
20.10.2023 12:50 Відповісти
Коли Великий Сі, скаже дрібному Пу - " в буду " - той підбігає хвоста і сховається.
20.10.2023 10:21 Відповісти
А свинтусу Ину хто у вуха надув? Звісно кацапи.
20.10.2023 10:37 Відповісти
Даже если и из СК, возможно не напрямую, а транзитом через рашню.
20.10.2023 12:42 Відповісти
 
 