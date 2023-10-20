ХАМАС міг отримати зброю для нападу на Ізраїль з Північної Кореї, - АР

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС, ймовірно, використовували зброю з КНДР для свого нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на співрозмовників в Південній Кореї, експертів з північнокорейського озброєння та зброю, захоплену ЦАХАЛом на полі бою, передає Цензор.НЕТ.

Дані з цих джерел вказують на те, що ХАМАС використовує північнокорейський реактивний гранатомет F-7 – зброю для стрільби з плеча, яку бойовики зазвичай застосовують проти бронетехніки.

"Ці докази проливають світло на незаконні поставки зброї, які Північна Корея, що перебуває під санкціями, використовує як спосіб фінансування власних програм зі створення озброєнь. Реактивні гранатомети стріляють однією боєголовкою і можуть швидко перезаряджатися, що робить їх цінним засобом для партизанських сил, які ведуть перестрілки з важкою технікою", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: У КНДР нам підтвердили принципову підтримку дій РФ щодо України, - Лавров

Видання наводить коментар експерта, за словами якого F-7 були зафіксовані в Сирії, Іраку, Лівані та Секторі Гази.

Ізраїльські військові відмовилися відповідати на запитання AP про походження і виробника цих гранатометів, заявивши, що "війна з ХАМАС заважає їм відповісти".

Місія Північної Кореї при ООН не відповіла на запит AP про коментар. Однак минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство ЦТАК відкинув заяви про те, що ХАМАС застосував свою зброю, як "безпідставні і брехливі чутки, зрежисовані Сполученими Штатами".

Також читайте: Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України і $14 млрд для Ізраїлю у рамках "термінового бюджетного запиту", - Reuters