УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4429 відвідувачів онлайн
Новини
2 799 11

Міністр оборони Ізраїлю Галлант - військам ЦАХАЛу: Скоро ви побачите Газу зсередини. Команда буде

галант,йоав

Війська ЦАХАЛу, які зібрані наразі неподалік від Сектора Гази, "скоро побачать" анклав "зсередини".

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час зустрічі з військами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ви зараз бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Команда буде", - сказав він.

Також зазначається, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час окремого візиту до району, що межує з сектором Гази, у четвер сказав дислокованим там військам: " Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб ми могли досягти перемоги. До перемоги! Готові?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху заявив про наближення "нового етапу" в наступі на "ХАМАС"

Автор: 

Ізраїль (1818) Нетаньягу Беньямін (187) Сектор Гази (193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Газа такий самий смітник як і раssея
показати весь коментар
20.10.2023 10:19 Відповісти
+6
вже 2 тижні як ждуть наступу... хамас вже заждався
показати весь коментар
20.10.2023 10:03 Відповісти
+4
Вся гидота в світі,хамаси,хезболли, кндр,все це родом з мордору
показати весь коментар
20.10.2023 11:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже 2 тижні як ждуть наступу... хамас вже заждався
показати весь коментар
20.10.2023 10:03 Відповісти
Газа такий самий смітник як і раssея
показати весь коментар
20.10.2023 10:19 Відповісти
Ну все логічно: узгодили дії з США (логістику, підтримку, тощо), тепер розробити/допрацювати наземну операцію і здійснити її.
А нам лишається чекати гарних новин з землі обетованної і вою з боліт.
показати весь коментар
20.10.2023 10:40 Відповісти
Довго збираєтесь. Дивіться, втратите ініціативу, і буде як у нас 2014-го.
показати весь коментар
20.10.2023 10:58 Відповісти
У Хамаса 50 тис. бойовиків під землею, знаєш, які втрати у сторони, що нападає? Тому краще пізніше, але з хорошою артпідготовкою.
показати весь коментар
20.10.2023 12:16 Відповісти
Воно-то все вірно, але час йде, русня думає, щось і придумає таке (з лікарнею не зовсім вдало вийшло), що зробить операцію неможливою. Наприклад, розхитає Хезболлу на повноцінне вторгнення, і стане різко не до Гази.
показати весь коментар
20.10.2023 12:19 Відповісти
Вся гидота в світі,хамаси,хезболли, кндр,все це родом з мордору
показати весь коментар
20.10.2023 11:05 Відповісти
Схоже, що євреї вирішили троху поторгувати. Це в них системне. Намагаються випускати пару, але може, таки, вибухнути, зсередини ЦАХАЛУ.
показати весь коментар
20.10.2023 13:50 Відповісти
О, нарешті зрозуміло, що в ЦАХАЛ не євреї, або євреї несистемні. Мабуть іноземні найманці
показати весь коментар
20.10.2023 17:47 Відповісти
Це ОК, коли зрозуміло. 👌
показати весь коментар
20.10.2023 22:31 Відповісти
 
 