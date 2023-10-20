Міністр оборони Ізраїлю Галлант - військам ЦАХАЛу: Скоро ви побачите Газу зсередини. Команда буде
Війська ЦАХАЛу, які зібрані наразі неподалік від Сектора Гази, "скоро побачать" анклав "зсередини".
Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час зустрічі з військами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ви зараз бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Команда буде", - сказав він.
Також зазначається, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час окремого візиту до району, що межує з сектором Гази, у четвер сказав дислокованим там військам: " Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб ми могли досягти перемоги. До перемоги! Готові?"
А нам лишається чекати гарних новин з землі обетованної і вою з боліт.