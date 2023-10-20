Колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя, - голова НБУ Пишний
Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, яким чином працюватиме фінансовий моніторинг політично значущих осіб.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", - запевнив Пишний.
За його словами, за рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.
Голова НБУ також відкинув тезу про те, що відтепер банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.
"Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється", - написав він.
Пишний зазначив, усі учасники процесу, насамперед РЕР, повинні побачили, що такі суттєві зміни - це не якась забаганка чи непродуманий крок.
"Україна маємо чіткий курс на вступ до ЄС, має зобов’язання перед міжнародними партнерами, тому має діяти в межах міжнародно визнаних правил. Ухвалений закон - це частина антикорупційної трансформації держави. І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги", - додав він.
Нагадаємо, 17 жовтня ВР внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Зато паржьом... i "па-пріколу"!
на жаль....
Держфівнмоніториг є самостійним незалежним органом.
І це є головною умовою його існування.
Тому не Голові НБУ, Голові ОП або ЗЄ визначати, що і як буде робити Держфінмоніторинг.
https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
У них для цього нема ані повновадень, ані знань, ані засобів.
А написати собі у Положення про діяльність можна хоч "Як захопити Всесвіт, не привертаючи уваги санітарів".
Не кажучи про запити до іноземних фінустанов та фінрозвідок.
Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба фінансового моніторингу України.
Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є абсолютно всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України; оператори поштового зв'язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій; суб'єкти аудиторської діяльності; бухгалтери
Мав щастя стосунків із фінмоном Швейцарської Конфедерації. Дуже цікаві люди, по суті фінрозвідка та здійснює пошук і перевірку у банківських установах усього світу. Усі розслідування федеральних прокуратур ШК на базі даних їхнього фінмону.
Наші у Держфінмоні працюють за "відсоток" - спочатку повідомляють потенційного клієнта за виявлені підозрілі питання, пропонують "поділитися", а вже потім, за результатами - можуть повідомити уповноважених правоохоронців - як відсоток не капне. Щурі
Але саме цікаве розповіли британські прокурори щодо співпраці Британськох фінрозвідки з офшорами.
Тому так - наш фінмон дуже далекий від того, чим повинен займатися. До того ж з часів сворення і до сьогодення його постійно намагаються прогнути під себе ГПУ, МВС, СБУ та НБУ.
Це ж такий зручний інструмент для шантажу...
П.С. Так вже вийшло, що якраз зараз я вже спостерігаю за цим з башти НБУ але ще маю зв'язки у фінмоні. Дуже багато змінилося з тих пір, як його створювали. І не на краще.
Так чи інакше це неминуче. Як і те, що оборутки ЗЄ та його оточення теж стануть предметом розслідування після зміни влади.