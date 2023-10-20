Колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя, - голова НБУ Пишний

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, яким чином працюватиме фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", - запевнив Пишний.

За його словами, за рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.

Голова НБУ також відкинув тезу про те, що відтепер банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.

"Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється", - написав він.

Пишний зазначив, усі учасники процесу, насамперед РЕР, повинні побачили, що такі суттєві зміни - це не якась забаганка чи непродуманий крок.

"Україна маємо чіткий курс на вступ до ЄС, має зобов’язання перед міжнародними партнерами, тому має діяти в межах міжнародно визнаних правил. Ухвалений закон - це частина антикорупційної трансформації держави. І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги", - додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня ВР внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.