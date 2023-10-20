УКР
Колишніх чиновників не будуть посилено перевіряти до кінця життя, - голова НБУ Пишний

пишний

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив, яким чином працюватиме фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками", - запевнив Пишний.

За його словами, за рік після звільнення до ексчиновника повинні застосовуватися "звичайні процедури фінмоніторингу, як до будь-якого іншого клієнта", якщо його фінансові операції є зрозумілими, а ризиків, властивих PEP (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), більше немає.

Голова НБУ також відкинув тезу про те, що відтепер банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.

"Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється", - написав він.

Пишний зазначив, усі учасники процесу, насамперед РЕР, повинні побачили, що такі суттєві зміни - це не якась забаганка чи непродуманий крок.

"Україна маємо чіткий курс на вступ до ЄС, має зобов’язання перед міжнародними партнерами, тому має діяти в межах міжнародно визнаних правил. Ухвалений закон - це частина антикорупційної трансформації держави. І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги", - додав він.

Нагадаємо, 17 жовтня ВР внесла зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Закон (проект №9269-д) передбачає створення реєстру політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернення для них пожиттєвого фінансового моніторингу (замість трьох років, як це було встановлено з початку війни).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

НБУ (10612) перевірка (1261) держслужбовці (341) Пишний Андрій (163)
Топ коментарі
+7
Всі топ крадії можуть видихнути з полегшенням-нарешті даждалісь...
20.10.2023 10:08 Відповісти
+6
73% виборців України в 2019-му вибрали..... КОРУПЦІЮ, корупцію та ще раз Корупцію і руSSке гундяєвське кривослав`я...

Зато паржьом... i "па-пріколу"!

на жаль....
20.10.2023 10:07 Відповісти
+1
А "після життя" Зелебеня за всіх своїх квартальних шахраїв вівдповідати ?
20.10.2023 10:11 Відповісти
73% виборців України в 2019-му вибрали..... КОРУПЦІЮ, корупцію та ще раз Корупцію і руSSке гундяєвське кривослав`я...

Зато паржьом... i "па-пріколу"!

на жаль....
20.10.2023 10:07 Відповісти
Всі топ крадії можуть видихнути з полегшенням-нарешті даждалісь...
20.10.2023 10:08 Відповісти
Как я понял суть в том что проверять особо не будет, но если надо будет, то возьмут за жабры. Короче, типа, латентное состояние. По запросу могут все косточки перемыть в любой момент. Разумный подход, если будет реализован.
20.10.2023 10:17 Відповісти
А "після життя" Зелебеня за всіх своїх квартальних шахраїв вівдповідати ?
20.10.2023 10:11 Відповісти
Тварі.
20.10.2023 10:14 Відповісти
Ой дови(ОЙ)буєтесь...
20.10.2023 10:14 Відповісти
Цікаво до чого тут Пишний.
Держфівнмоніториг є самостійним незалежним органом.
І це є головною умовою його існування.

Тому не Голові НБУ, Голові ОП або ЗЄ визначати, що і як буде робити Держфінмоніторинг.
20.10.2023 10:27 Відповісти
ну фінмоніторинг банки здійснюють,тому Пишний вирішив теж щось сказати,не зміг промовчати
20.10.2023 10:32 Відповісти
Банки здійснюють фінмон такте, як вирішить Держфінмоніторинг, а не НБУ.
20.10.2023 10:35 Відповісти
та я розумію, але Пишному треба ж виступити
20.10.2023 11:18 Відповісти
З точки зору ФАТФ це втручання у роботу незалежного органу боротьби з відмиванням коштів, набутих кримінальним шляхом та іінансуванням тероризму.
20.10.2023 10:37 Відповісти
Фінансовий моніторинг - діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.

https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring
20.10.2023 10:37 Відповісти
Перевіряє - так. Встановлює - ні.
20.10.2023 10:39 Відповісти
Повір на слово - фінмон НБУ не робить нічого більшого за перевірку надання/ненадання інформації.
У них для цього нема ані повновадень, ані знань, ані засобів.

А написати собі у Положення про діяльність можна хоч "Як захопити Всесвіт, не привертаючи уваги санітарів".
20.10.2023 10:44 Відповісти
До того ж, фінмоніторинг здійснюють не тільки банки. Це тільки одна з сторін будь-якої фінансової операції.
Не кажучи про запити до іноземних фінустанов та фінрозвідок.
20.10.2023 10:47 Відповісти
У темі

Суб'єктами державного фінансового моніторингу є: Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба фінансового моніторингу України.

Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є абсолютно всі суб'єкти господарювання, що надають фінансові послуги на території України; оператори поштового зв'язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій; суб'єкти аудиторської діяльності; бухгалтери

Мав щастя стосунків із фінмоном Швейцарської Конфедерації. Дуже цікаві люди, по суті фінрозвідка та здійснює пошук і перевірку у банківських установах усього світу. Усі розслідування федеральних прокуратур ШК на базі даних їхнього фінмону.

Наші у Держфінмоні працюють за "відсоток" - спочатку повідомляють потенційного клієнта за виявлені підозрілі питання, пропонують "поділитися", а вже потім, за результатами - можуть повідомити уповноважених правоохоронців - як відсоток не капне. Щурі
20.10.2023 10:55 Відповісти
Колись давно мав щастя спілкуватися з представниками фінрозвідок Балтії, Польщі, Румунії, Хорватії.

Але саме цікаве розповіли британські прокурори щодо співпраці Британськох фінрозвідки з офшорами.

Тому так - наш фінмон дуже далекий від того, чим повинен займатися. До того ж з часів сворення і до сьогодення його постійно намагаються прогнути під себе ГПУ, МВС, СБУ та НБУ.
Це ж такий зручний інструмент для шантажу...

П.С. Так вже вийшло, що якраз зараз я вже спостерігаю за цим з башти НБУ але ще маю зв'язки у фінмоні. Дуже багато змінилося з тих пір, як його створювали. І не на краще.
20.10.2023 11:10 Відповісти
100% згоден
20.10.2023 11:13 Відповісти
Я розумію, що бувший Голова Газбанку та бувший Голова Ощаду дуже переймаються тим, що їх колишні оборутки та схеми стануть предметом вивчення.

Так чи інакше це неминуче. Як і те, що оборутки ЗЄ та його оточення теж стануть предметом розслідування після зміни влади.
20.10.2023 10:30 Відповісти
Підараси народ сам прийде вас перевірити один раз - а потім вже не треба перевіряти , бо з могил ще ніхто не вилазив.
20.10.2023 10:33 Відповісти
Як завжди - щоб щось зрозуміти, треба перелопатити купу законів і постанов. І то не факт.
20.10.2023 11:27 Відповісти
ну вотЪ!)
20.10.2023 11:33 Відповісти
лучше б промолчал, а то теперь скажут - будем красть и складывать в кубышку, а когда выгонят со службы, то начнем тратить
20.10.2023 11:43 Відповісти
общество смертельно больное.
20.10.2023 12:02 Відповісти
Хочу быть чиновником. Можно грабить, воровать, брать взятки, А потом выходишь на пенсию и тебе ничего не будет!
20.10.2023 13:24 Відповісти
 
 