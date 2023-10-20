УКР
"Бій йшов на відстані трьох метрів": подвиг 6-ї роти Президентської бригади 10-13 жовтня під Авдіївкою очима солдата. ВIДЕО

Північніше Авдіївки окупанти наступали на позиції 6-ї роти Президентської бригади хвилеподібно - кожні 10-15 хвилин проривалися крізь вогонь артилерії 2-3 ворожі бронемашини і скидали піхоту. Невпинно працював кулемет, бойові зіткнення відбувалися на відстані 3-5 метрів.

Про деталі боїв з окупантами в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Бутусов плюс" розповів боєць підрозділу Віталій з позивним Техас. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "М’ясний штурм" росіян на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

"Все почалося 30 вересня. По рації ми отримали команду підготуватися до бою. Потім ворог розпочав артпідготовку. З нашого боку теж почали працювати гармати, міномети... Ворог пішов у наступ, зіштовхнувся зі щільним вогнем бійців нашої роти. Вогонь був настільки потужним, що ворог навіть не зміг піднятися на схил пагорбу, на якому знаходилася наша позиція. Ми постійно отримували інформацію від аеророзвідки і просто не давали окупантам висунутися зі сховків. Тож вони були змушені відступити. На мою думку, це була розвідка боєм. І ми почали готуватися, до більш серйозних атакувальних дій ворога - поповнили запаси води та продуктів, додатково укріпили позицію, поповнили запаси протитанкових засобів... Російська бронетехніка йшла ліворуч від нас - спочатку йшли танки з піхотою, потім БТРи з піхотою. Після боїв навпроти нашої позиції стояли знищені два танки, два БТР, два БМП. Наступ був хвилеподібним. Два-три танки прориваються і скидають піхоту на окопи. І так постійно. У більшості випадків такі штурмові групи накривала наша артилерія або ж бронетехніка підривалася на протитанкових мінах. Тих кому вдавалося дістатися місця висадки і зістрибнути з танка, ми намагалися знищити з кулемета... Був момент, коли ми дуже злякалися за наш правий фланг. Чи з відчаю чи з байдужості, я просто взяв автомат пішов туди, стоячи на дорозі розстрілював усіх, хто наближався. Потім з хломцем із сусідньої позиції ми стріляли із гранатометів... Того дня атаки з правого флангу припинилися..."

Дивіться також: П’ять ворожих бронемашин горять на полі бою поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць із РПГ знищує ворожий танк, який проїздить за кілька десятків метрів від позиції. ВIДЕО безпілотника

Бутусов Юрій (3641) Авдіївка (2342)
+24
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...Бережи вас всіх Боже...
20.10.2023 10:10
+19
Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям України!!
Незважаючи на бездіяльність та некомпетентність привладних, Українці героїчно боронять Україну від московської орди ***** та його сівковичів-шуфричів-льовочкиних-бойків!
Слава Україні!
20.10.2023 10:22
+13
Звичайний героізм.
20.10.2023 10:20
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...Бережи вас всіх Боже...
20.10.2023 10:10
Скромний, спокійний і, можна сказати, непомітний чоловік, але якиий герой. На таких хлопцях тримається Україна, завдяки таким ми переможемо. Бережи їх Господь.
20.10.2023 12:01
Звичайний героізм.
20.10.2023 10:20
Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям України!!
Незважаючи на бездіяльність та некомпетентність привладних, Українці героїчно боронять Україну від московської орди ***** та його сівковичів-шуфричів-льовочкиних-бойків!
Слава Україні!
20.10.2023 10:22
Вони воюють за те щоб держава взагалі була. Поки є держава, навіть недосконала, є шанс її зробити кращою.
20.10.2023 10:42
Браво захисникам Авдіївки!!
20.10.2023 10:40
Дякуємо що берете інтерв'ю у учасників боїв. Це потрібно щоб бачили всі якими зусиллями даються ті великі цифри втрат ворога, які показані у зведеннях Генштабу.
20.10.2023 10:41
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
20.10.2023 10:43
Справжній воїн, який поважає противника. Ніяких "м'ясних атак" і "тупий русні".
20.10.2023 10:44
Боже, бережи наших захистників! Тільки зі сводок нашого командування вже видно ЯКА навала була за вчорашній день! Там стільки задвухсотили, що вистачить на бригаду!!! А броні спалили стільки, що можна порівняти з першими неділями березня 22-го!
Зрозуміло, що у русні це вже агонія, бо нічого значимого вони вже зробити не можуть, але ж їм своїх не жалко, а у нас гинуть кращі сини і дочки землі української!
Кацапи - будьте ви прокляті на всі віка! Горіть ви в пеклі!
20.10.2023 10:46
Бережет вас Господь, спасибо!
20.10.2023 10:46
Спокійний, врівноважений, стриманий, небагатослівний - на таких техасах тримається українська армія. Респект справжньому герою брату Техасу!
20.10.2023 12:26
Дякую, Воїне. Дякую Тобі, Друже. Хай береже Тебе і Твоїх побратимів Господь! .
Такий сором'язливий. Герой!!
20.10.2023 12:30
Простой человек, без пафоса о своей опасной и героической рутине...
Человек-ГЛЫБА.
БЕЗМЕРНОЕ УВАЖЕНИЕ...!!!!
20.10.2023 14:41
Самый лучший комментарий!И главное,шо озвучил количество этой нечести которую отправил гнить,но точно не знает,ну и не надо!!)
20.10.2023 21:31
О войне рассказать очень сложно... Особенно если без болобольства...

Рассказ о войне, не может быть короче самой войны... И как бы о нем не рассказывать..., все равно будет недосказанность...
Как вложится в рамки и описать то, что главное ..? Когда этого главного очень много. И оно часто (при разных разговорах и состояния души) может быть немного разным....

И вообще - тяжело о ней говорить. Не все могут понять. А кто то еще и осудит...
Поэтому практически ВСЕ остается недосказанным...

Это только у "аристовичей" всегда легко рассказывается...
20.10.2023 23:01
Дякуємо тобі, Воїне! Низький,доземлі уклін всім нашим Героям!
20.10.2023 15:26
 
 