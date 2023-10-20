"Бій йшов на відстані трьох метрів": подвиг 6-ї роти Президентської бригади 10-13 жовтня під Авдіївкою очима солдата. ВIДЕО

Північніше Авдіївки окупанти наступали на позиції 6-ї роти Президентської бригади хвилеподібно - кожні 10-15 хвилин проривалися крізь вогонь артилерії 2-3 ворожі бронемашини і скидали піхоту. Невпинно працював кулемет, бойові зіткнення відбувалися на відстані 3-5 метрів.

Про деталі боїв з окупантами в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Бутусов плюс" розповів боєць підрозділу Віталій з позивним Техас.

"Все почалося 30 вересня. По рації ми отримали команду підготуватися до бою. Потім ворог розпочав артпідготовку. З нашого боку теж почали працювати гармати, міномети... Ворог пішов у наступ, зіштовхнувся зі щільним вогнем бійців нашої роти. Вогонь був настільки потужним, що ворог навіть не зміг піднятися на схил пагорбу, на якому знаходилася наша позиція. Ми постійно отримували інформацію від аеророзвідки і просто не давали окупантам висунутися зі сховків. Тож вони були змушені відступити. На мою думку, це була розвідка боєм. І ми почали готуватися, до більш серйозних атакувальних дій ворога - поповнили запаси води та продуктів, додатково укріпили позицію, поповнили запаси протитанкових засобів... Російська бронетехніка йшла ліворуч від нас - спочатку йшли танки з піхотою, потім БТРи з піхотою. Після боїв навпроти нашої позиції стояли знищені два танки, два БТР, два БМП. Наступ був хвилеподібним. Два-три танки прориваються і скидають піхоту на окопи. І так постійно. У більшості випадків такі штурмові групи накривала наша артилерія або ж бронетехніка підривалася на протитанкових мінах. Тих кому вдавалося дістатися місця висадки і зістрибнути з танка, ми намагалися знищити з кулемета... Був момент, коли ми дуже злякалися за наш правий фланг. Чи з відчаю чи з байдужості, я просто взяв автомат пішов туди, стоячи на дорозі розстрілював усіх, хто наближався. Потім з хломцем із сусідньої позиції ми стріляли із гранатометів... Того дня атаки з правого флангу припинилися..."

