УКР
Новини
На оборону від початку року Україна витратила понад 1,25 трлн грн. Це майже 60% всіх видатків, - Мінфін

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за січень-вересень 2023 становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, за перші 9 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У вересні - 141,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, медичне забезпечення, тощо.

Нагадаємо, сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2023 року становить майже 2,119 трлн грн

держбюджет (2480) Мінфін (3694) оборона (4881)
Судячи з розмаху корупції виходить, що спи... ли 1 трільйон грн.
20.10.2023 10:25 Відповісти
ви краще напишіть скільки з тих грошей дійшло до військових скрізь лапи казнокрадів
20.10.2023 10:25 Відповісти
Що ви все рахуєте гроші??? А скільки загинуло захисників, людей, дітей???? А зруйновані міста ,села !!!!! Це треба рахувати, а ви гроші, гроші!!!! Гроші прийдуть а життя втрачена на завжди!!!!!
20.10.2023 10:29 Відповісти
Що ж тепер робити???
На дороги ж не вистачає.
Потрібно скорочувати видатки на оборону.
20.10.2023 10:24 Відповісти
20.10.2023 10:25 Відповісти
Якщо більше млн , ос.ск на 12 місяців, порахуй
30.12.2023 23:42 Відповісти
20.10.2023 10:25 Відповісти
20.10.2023 10:29 Відповісти
Кому будуть ці гроші ця статистика якщо Україна не переможе? Краще було налати відомості скільки коштує Україні чиновники-шахраї та усякій непотріб на зразок ТЕЛЕМАРАХФОНУ
20.10.2023 10:35 Відповісти
приблизно 45 ярдів баксів
по самим бідним підрахункам, а це 10%, то ********* 5 ярдів
а судячи по апетитам команди резнікова, то вийде 10-15
нехерово прибарахлились зелені
і на вибори вистачить, і як казав той куй,
поїду в теплі країни і ніхто мене не знайде
20.10.2023 10:39 Відповісти
По якому курсу ти рахуєшь рахівник?
30.12.2023 23:43 Відповісти
порахуй по своєму...
або скажи що щось не так
31.12.2023 09:26 Відповісти
Це не місто для такого, скажу так, рік це 12 місяців і кожний місяць треба платити зарплату і .т.д.
31.12.2023 17:47 Відповісти
ти мабудб бюджетник а може й коло корита...
бо дуже відстоюєш зарплати в 150-450 тисяч
та доплати в 200-300%
бо я саме про них
про себе коханих чиновників
ще раз бо!!
одна така зарплата з доплатами, це подвійна пенсія на 150 пенсіонерів
або хоя двадцятьом пораненим які поза штатом з виплатою 600-800грн
може ми про різне??
тоді вибач.
з Новим Роком
31.12.2023 19:41 Відповісти
Нє зовсім ні, порахуй серед зарплату в армії 50 помнож на 12, і помнож на млн а може й більше кажуть, плюс топлево снаряга і т.д. і що вийде?
01.01.2024 16:32 Відповісти
ти наче правильно рахуєш... але...
третини цих розходів не має бути
коло 700к воєнних не воюють...
з них третина, нах не потрібні в тилу але вони є і отримують повне забезпечення в той час коли поранені сидять поза штатом на 600-800грн.
от тепер порахуй..
додай вкрадене резніком,
акуєєш, напиши!
з Новим Роком!!!
удачі
01.01.2024 16:38 Відповісти
без западных денег не протянули бы.
21.10.2023 02:40 Відповісти
 
 