На оборону від початку року Україна витратила понад 1,25 трлн грн. Це майже 60% всіх видатків, - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за січень-вересень 2023 становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, за перші 9 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У вересні - 141,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, медичне забезпечення, тощо.

Також читайте: Україна не може дозволити собі зараз підвищувати податки, - міністр фінансів Марченко

Нагадаємо, сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2023 року становить майже 2,119 трлн грн