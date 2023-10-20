На оборону від початку року Україна витратила понад 1,25 трлн грн. Це майже 60% всіх видатків, - Мінфін
Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за січень-вересень 2023 становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, за перші 9 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У вересні - 141,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
У Мінфіні зазначають, що кошти були спрямовані на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, медичне забезпечення, тощо.
Нагадаємо, сума видатків загального фонду державного бюджету за січень-вересень 2023 року становить майже 2,119 трлн грн
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На дороги ж не вистачає.
Потрібно скорочувати видатки на оборону.
по самим бідним підрахункам, а це 10%, то ********* 5 ярдів
а судячи по апетитам команди резнікова, то вийде 10-15
нехерово прибарахлились зелені
і на вибори вистачить, і як казав той куй,
поїду в теплі країни і ніхто мене не знайде
або скажи що щось не так
бо дуже відстоюєш зарплати в 150-450 тисяч
та доплати в 200-300%
бо я саме про них
про себе коханих чиновників
ще раз бо!!
одна така зарплата з доплатами, це подвійна пенсія на 150 пенсіонерів
або хоя двадцятьом пораненим які поза штатом з виплатою 600-800грн
може ми про різне??
тоді вибач.
з Новим Роком
третини цих розходів не має бути
коло 700к воєнних не воюють...
з них третина, нах не потрібні в тилу але вони є і отримують повне забезпечення в той час коли поранені сидять поза штатом на 600-800грн.
от тепер порахуй..
додай вкрадене резніком,
акуєєш, напиши!
з Новим Роком!!!
удачі