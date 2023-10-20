УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4429 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 569 3

Білоруса на позивний Бахус, який загинув, захищаючи Україну, урочисто поховають у Коломиї

свічка,свіча

У Коломиї на Алеї слави поховають білоруса Бахуса, який воював за Україну в полку ім. Кастуся Калиновсього. В місті оголосили День жалоби за загиблим.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Цензор.НЕТ.

"7 жовтня героїчно загинув військовий на позивний "Бахус". Він - білоруський воїн, який хоробро захищав волю та незалежність України, служив у полку імені Кастуся Калиновського", - написав Станіславський.

Міський голова зазначив, що "Бахуса" поховають на Алеї Слави в Коломиї.

Дивіться: Із загиблим воїном Іллею Долматовим попрощалися у Михайлівському соборі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Завтра скорботний кортеж орієнтовно о 12:45 прямуватиме від Коломийської центральної районної лікарні до церкви священномученика Йосафата. Там о 18:00 відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться у суботу, 21 жовтня, о 12:00", - розповів мер.

Він додав, що 21 жовтня оголошено в Коломийській громаді днем жалоби.

Також дивіться: Ворог із дрона атакував поминальну процесію на кладовищі у передмісті Херсону, троє поранених, один з них - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Автор: 

Коломия (35) похорон (1294) втрати (4534) Полк імені Кастуся Калиновського (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вечная память герою! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
показати весь коментар
20.10.2023 11:11 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
20.10.2023 12:13 Відповісти
Царство Небесне !
показати весь коментар
20.10.2023 15:54 Відповісти
 
 