Білоруса на позивний Бахус, який загинув, захищаючи Україну, урочисто поховають у Коломиї

У Коломиї на Алеї слави поховають білоруса Бахуса, який воював за Україну в полку ім. Кастуся Калиновсього. В місті оголосили День жалоби за загиблим.

Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Цензор.НЕТ.

"7 жовтня героїчно загинув військовий на позивний "Бахус". Він - білоруський воїн, який хоробро захищав волю та незалежність України, служив у полку імені Кастуся Калиновського", - написав Станіславський.

Міський голова зазначив, що "Бахуса" поховають на Алеї Слави в Коломиї.

"Завтра скорботний кортеж орієнтовно о 12:45 прямуватиме від Коломийської центральної районної лікарні до церкви священномученика Йосафата. Там о 18:00 відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться у суботу, 21 жовтня, о 12:00", - розповів мер.

Він додав, що 21 жовтня оголошено в Коломийській громаді днем жалоби.

