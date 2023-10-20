УКР
Кім Чен Ин заявив про прагнення створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" у відносинах з Росією

ким,чен,ын

Кім Чен Ин заявив про прагнення створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" у відносинах з Росією, а також пообіцяв "сумлінно виконувати домовленості", укладені між ним та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав на переговорах у Пхеньяні з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім наголосив на прагненні Північної Кореї створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" двосторонніх зв’язків із Москвою, а також сумлінно виконувати домовленості між ним і Путіним, укладені на зустрічі минулого місяця.

Зазначається, що Кім і Лавров також обмінялися думками з низки важливих питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема стосовно того, як обом країнам подолати "складну регіональну та міжнародну ситуацію".

Водночас не повідомляється про можливі терміни візиту Путіна до Пхеньяна, чия згода на пропозицію Кіма відвідати Північну Корею спричинила припущення про ймовірний візит до КНДР уже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що між Північною Кореєю та Росією, після зустрічі диктаторів Кім Чен Ина та Володимира Путіна, зафіксовано різке зростання кількості вантажних перевезень. Це може свідчити про постачання зброї.

20.10.2023 10:51 Відповісти
террористы строят планы по прогибанию мира???
20.10.2023 10:57 Відповісти
На фото на початку статті на задньому тлі -- шматок швейцарського дірявого сиру "Емменталь" 🧀
20.10.2023 11:21 Відповісти
вялікая імпєрія докотиласа до північної корєї.
20.10.2023 11:25 Відповісти
Ну... ці плани до першого і остангного превинтивного ядерного удару по США.... А далі попіл і туманні спогади про таку недокраїну
20.10.2023 11:27 Відповісти
Пупсиків навчать пити боярку і закусювати мохом, а московитів жерти траву і занюхувати повітрям? Гарний план!
20.10.2023 11:34 Відповісти
Курити тобі іня цей План,не перекурити,,),,
20.10.2023 12:04 Відповісти
у південної кореї в 2 рази більше населення чим в північної та ******* озброєння. Так шо отримає пухляш образливих підсрачників і ніяке чучхе не допоможе. Хібащо знов як в 50 році китайські добровольчі дівізії влізуть.
20.10.2023 12:58 Відповісти
І цей гнійний форункул заквакав. От що робить потурання диктаторам.
20.10.2023 13:35 Відповісти
 
 