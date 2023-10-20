Кім Чен Ин заявив про прагнення створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" у відносинах з Росією, а також пообіцяв "сумлінно виконувати домовленості", укладені між ним та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав на переговорах у Пхеньяні з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім наголосив на прагненні Північної Кореї створити "стабільний, перспективний і далекосяжний план" двосторонніх зв’язків із Москвою, а також сумлінно виконувати домовленості між ним і Путіним, укладені на зустрічі минулого місяця.

Зазначається, що Кім і Лавров також обмінялися думками з низки важливих питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема стосовно того, як обом країнам подолати "складну регіональну та міжнародну ситуацію".

Водночас не повідомляється про можливі терміни візиту Путіна до Пхеньяна, чия згода на пропозицію Кіма відвідати Північну Корею спричинила припущення про ймовірний візит до КНДР уже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що між Північною Кореєю та Росією, після зустрічі диктаторів Кім Чен Ина та Володимира Путіна, зафіксовано різке зростання кількості вантажних перевезень. Це може свідчити про постачання зброї.