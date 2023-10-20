Пекін заявив про готовність співпраці з Москвою для переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом
Китай і Росія "поділяють однакову позицію щодо питання Палестини" і планують співпрацювати задля мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом.
Про це спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь заявив після зустрічі зі своїм російським колегою в Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
"Китай і Росія поділяють однакову позицію щодо питання Палестини, і Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з Російською Федерацією, щоб якомога швидше охолодити ситуацію", - сказав Чжай.
Він також додав, що Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у відновленні мирних переговорів між двома сторонами. За його словами, Пекін "розбитий серцем через велику кількість жертв серед цивільного населення".
Значить обоє підтримують тероризм.
Тому і суне свій нос - підтримує та рятує своїх вассалів та проксі-армії.
саме цим зараз займається Ізраєль при підтримці США та решти цивілізованого західного світу !!!
Ця організація виступає проти мирних домовленостей.
То про які переговори йде мова?