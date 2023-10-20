УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4444 відвідувача онлайн
Новини
1 781 19

Пекін заявив про готовність співпраці з Москвою для переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом

китай,росія

Китай і Росія "поділяють однакову позицію щодо питання Палестини" і планують співпрацювати задля мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь заявив після зустрічі зі своїм російським колегою в Катарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

"Китай і Росія поділяють однакову позицію щодо питання Палестини, і Китай готовий підтримувати зв'язок і координацію з Російською Федерацією, щоб якомога швидше охолодити ситуацію", - сказав Чжай.

Також читайте: Китай надає Росії обмежену підтримку, але їхні взаємини "забарвлені стратегічною недовірою", - звіт Пентагону

Він також додав, що Китай готовий співпрацювати з Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у відновленні мирних переговорів між двома сторонами. За його словами, Пекін "розбитий серцем через велику кількість жертв серед цивільного населення".

Автор: 

Ізраїль (1818) Китай (4826) росія (67259) Хамас (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
> ...поділяють однакову позицію щодо питання Палестини

Значить обоє підтримують тероризм.
показати весь коментар
20.10.2023 10:49 Відповісти
+8
Два людожера домовились про співпрацю по відмазуванню від покарання третього людожера.
показати весь коментар
20.10.2023 10:50 Відповісти
+6
Самі наказали терористам атакувати Ізраїль, а тепер видають себе за "миротворців", як раз цим обом мир нафіг не порібен, їм порібно хитати ситуацію по максимуму.
показати весь коментар
20.10.2023 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
> ...поділяють однакову позицію щодо питання Палестини

Значить обоє підтримують тероризм.
показати весь коментар
20.10.2023 10:49 Відповісти
Два людожера домовились про співпрацю по відмазуванню від покарання третього людожера.
показати весь коментар
20.10.2023 10:50 Відповісти
кіиай там зайвий. усюди сує свою пику...
показати весь коментар
20.10.2023 10:50 Відповісти
Іран, Росія та всі ці національно-визвольні терористи є проектами Китаю.

Тому і суне свій нос - підтримує та рятує своїх вассалів та проксі-армії.
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
Китай - хазяїн усіх цих шавок, які влаштували пекло в Україні та Ізраїлі. Саме він дав відмашку *****.
показати весь коментар
20.10.2023 13:31 Відповісти
"з терорістамі переговоров не відут, їх мочат в сатіре" - в.в. )(уйло !!!
саме цим зараз займається Ізраєль при підтримці США та решти цивілізованого західного світу !!!
показати весь коментар
20.10.2023 10:52 Відповісти
Самі наказали терористам атакувати Ізраїль, а тепер видають себе за "миротворців", як раз цим обом мир нафіг не порібен, їм порібно хитати ситуацію по максимуму.
показати весь коментар
20.10.2023 10:53 Відповісти
Так кацапи це роблять з початку розвалу совка. Єльцин це робив, а ***** взагалі це на потік поставив.
показати весь коментар
20.10.2023 12:14 Відповісти
Сирію , тоді всі проковтнули… ТЕРРОРИСТА -***** тоді ще треба було ліквідувати , як Усаму бен Ладена
показати весь коментар
20.10.2023 13:09 Відповісти
Китай хоче перерозподілу світу під себе, любимого. США морозяться, тому він їх усе активніше тикає палкою через своїх проксі, типу паРаш. Україна, тепер - Ізраїль. Далі - буде.
показати весь коментар
20.10.2023 13:33 Відповісти
"Украінскій крізіс" вже порєшал? Нє? Ну так слєдом за корабльом.
показати весь коментар
20.10.2023 10:54 Відповісти
Миротворці під слідством Міжнародного кримінального суду
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
Безжально розбомбити Сектор Гази не жаліючи навіть суk, які напролдили і виховали терористів та їх личинок, зачистити кожну будівлю, пристрелити як собаку будь якого терориста, який буде чинити опір а краще розбомбити з усім кварталом і потім взяти за язика Китай - хай виконає свою обіцянку і буде присутнім на ганебній капітуляції недобитих арабів, які на колінах приповзуть прохати Захід врятувати їх шкуру.
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
А для чого?)Щоб допомогти створити державу Палестина?Ну,тоді й Тайвань собі хоче продовжувати бути державою.Чи ні?
показати весь коментар
20.10.2023 11:02 Відповісти
ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування.
Ця організація виступає проти мирних домовленостей.
То про які переговори йде мова?
показати весь коментар
20.10.2023 11:03 Відповісти
Крутять,мутять...пилюку в очі пускають. Покидьки.
показати весь коментар
20.10.2023 11:11 Відповісти
якщо Ізраїль далі продовжить своє статеве життя з паРашею, не викине нарешті бєню нетаньяху з влади і не зітре врешті Газу з лиця Землі, то він сам перестане існувати досить скоро, в осяжному майбутньому.
показати весь коментар
20.10.2023 11:16 Відповісти
ПТН+СИ= ПНХ!
показати весь коментар
20.10.2023 12:08 Відповісти
чайники будут хамас представлять
показати весь коментар
20.10.2023 13:04 Відповісти
 
 