УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4444 відвідувача онлайн
Новини
5 780 8

Тимчасовий спікер Палати представників США республіканець МакГенрі погрожує піти у відставку, - NBC News

патрік,макгенрі

Тимчасовий спікер Палати представників Конгресу США республіканець Патрік МакГенрі пригрозив піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Зазначається, що представник республіканської партії на закритому засіданні в четвер, 19 жовтня, висловив протест спробам деяких однопартійців-республіканців змусити його ухвалити закон без явного голосування за розширення повноважень спікера.

Джерела додають, що коментарі МакГенрі наголошують на скрутному становищі, в якому опинилися республіканці: вони "нічого не можуть зробити, поки не оберуть нового спікера", при цьому не можуть домовитися про кандидатуру.

Водночас американський політик не бажає створювати прецедент, який дав би майбутнім тимчасовим спікерам повноваження постійних представників, які обираються в Палаті. Це може означати, що у Палаті в майбутньому не доведеться обирати спікерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканець Джордан знімається з виборів спікера Палати представників США, - The Washington Post

Нагадаємо, 3 жовтня спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. За його звільнення проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210.

Пізніше Палата представників призначила тимчасовим спікером республіканця Патріка МакГенрі, після того, як відправила у відставку Маккарті.

Автор: 

Конгрес США (1258) спікер (61) США (24085)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумно дивитися, як партія Рейгана та МакКейна перетворилася на збіговисько клоунів та недоумків.
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
… та Шварцнегера 😀
показати весь коментар
20.10.2023 11:15 Відповісти
Клоуни та недоумки, це не так погано порівняно з тим, що вони перетворюються на путінських ШАВОК.
показати весь коментар
20.10.2023 11:18 Відповісти
Це теж саме
показати весь коментар
20.10.2023 11:23 Відповісти
А ще сумніше дивитись на те як конгресмени республіканці - колишні українці , голосують за вороже налаштованих до України , кандидатів на посаду спікера палати представників .
показати весь коментар
20.10.2023 11:25 Відповісти
А як сумно дивитись на 73% українців, які прирекли країну до катастрофи і можливого краху... Уммммм, який жах.
показати весь коментар
20.10.2023 11:39 Відповісти
А шо ? В Україні таку херню вже проходили, коли тоді ще тьотя української корупції викаблучувалась перед х.....ом. І святий Бенджамін також визирав із-за плеча.
показати весь коментар
20.10.2023 11:35 Відповісти
Ситуація, звісно, ахова, але мені подобається, як ці йолопи з Маги самі себе заганяють у безвихідь.

До речі - це урок для політичної еліти Америки, до чого можуть довести країну популісти. Тож або вони знайдуть рішення цієї проблеми, і стануть сильніше, або це приведе Америку, та й весь світ до катастрофи!
показати весь коментар
20.10.2023 15:06 Відповісти
 
 