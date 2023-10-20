Тимчасовий спікер Палати представників США республіканець МакГенрі погрожує піти у відставку, - NBC News

Тимчасовий спікер Палати представників Конгресу США республіканець Патрік МакГенрі пригрозив піти у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News.

Зазначається, що представник республіканської партії на закритому засіданні в четвер, 19 жовтня, висловив протест спробам деяких однопартійців-республіканців змусити його ухвалити закон без явного голосування за розширення повноважень спікера.

Джерела додають, що коментарі МакГенрі наголошують на скрутному становищі, в якому опинилися республіканці: вони "нічого не можуть зробити, поки не оберуть нового спікера", при цьому не можуть домовитися про кандидатуру.

Водночас американський політик не бажає створювати прецедент, який дав би майбутнім тимчасовим спікерам повноваження постійних представників, які обираються в Палаті. Це може означати, що у Палаті в майбутньому не доведеться обирати спікерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканець Джордан знімається з виборів спікера Палати представників США, - The Washington Post

Нагадаємо, 3 жовтня спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. За його звільнення проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210.

Пізніше Палата представників призначила тимчасовим спікером республіканця Патріка МакГенрі, після того, як відправила у відставку Маккарті.