Цієї доби ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад тисячу загарбників та 143 одиниці бронетехніки, - Сили оборони

Ворог намагається наступати, але Сили оборони України завдають йому серйозних втрат. За минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога на Таврійському напрямку.

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів та здійснив 859 артобстрілів. Відбулося 43 бойових зіткнення.

На Авдіївському напрямку армія РФ поновила наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку, та ЗСУ продовжують тримати оборону. У Донецькій області знищено, зокрема, 29 танків та 72 бронемашини російських окупантів.

Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

Штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки для ворога теж завершились провалом - відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового у Запорізькій області.

Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 1051 особу, два окупанти потрапили в полон.

Також українські бійці знищили 143 одиниці військової техніки росіян, зокрема:

31 танк;

74 ББМ;

6 артилерійських систем;

3 РСЗВ;

18 БПЛА;

10 одиниць автомобільної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці військової техніки окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

