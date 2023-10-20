УКР
7 805 35

Цієї доби ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад тисячу загарбників та 143 одиниці бронетехніки, - Сили оборони

зсу

Ворог намагається наступати, але Сили оборони України завдають йому серйозних втрат. За минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога на Таврійському напрямку.

Про це у фейсбуці повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, передає Цензор.НЕТ. 

Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів та здійснив 859 артобстрілів. Відбулося 43 бойових зіткнення.

На Авдіївському напрямку армія РФ поновила наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку, та ЗСУ продовжують тримати оборону. У Донецькій області знищено, зокрема, 29 танків та 72 бронемашини російських окупантів.

Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

Штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки для ворога теж завершились провалом - відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського.

Читайте також: Українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються більш масштабними, ніж ті, які проводилися раніше, - ISW

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового у Запорізькій області.

Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 1051 особу, два окупанти потрапили в полон.

Також українські бійці знищили 143 одиниці військової техніки росіян, зокрема:

  • 31 танк;
  • 74 ББМ;
  • 6 артилерійських систем;
  • 3 РСЗВ;
  • 18 БПЛА;
  • 10 одиниць автомобільної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці військової техніки окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1380 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 292 060 осіб, 5047 танків, 7012 артсистем, 9557 броньованих машин

ліквідація (4361) Таврія (205) ЗСУ (7850)
Топ коментарі
+10
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
+7
гриша, відірване від реальності - *****, та інші твої земляки.
показати весь коментар
20.10.2023 11:09 Відповісти
+7
там видосики с авдоса подьехали там могло быть и больше дохлого кацапского биомусора чем 1к,арта по рухляди и кассетки по биомассе)))посмотри тебе понравятся твои таварищи друшляки после кассеток)
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
М'ясо вперто хоче стати фаршем,- х*у*йло в поміч 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
показати весь коментар
20.10.2023 10:58 Відповісти
на Таврійському напрямку--знищили 1051 окупанта
загально--за добу ліквідовано 1380 окупантів
1051-1380=329 А де Бахмут? А де Куп'янськ- Лиман?
показати весь коментар
20.10.2023 10:59 Відповісти
гриша, відірване від реальності - *****, та інші твої земляки.
показати весь коментар
20.10.2023 11:09 Відповісти
шо ти там гавкаєш? не розумію кацапсячої, тільки людську мову.
показати весь коментар
20.10.2023 12:29 Відповісти
там видосики с авдоса подьехали там могло быть и больше дохлого кацапского биомусора чем 1к,арта по рухляди и кассетки по биомассе)))посмотри тебе понравятся твои таварищи друшляки после кассеток)
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
Не надо мне приписывать путлера и каких-то товарищей , нормальному общению это не способствует . А Авдеевка , это что , Таврійський напрямок ?
показати весь коментар
20.10.2023 11:31 Відповісти
Таке враження що ти один знаєш реальність , а речники СОУ самі не знають про що говорять .
показати весь коментар
20.10.2023 11:33 Відповісти
Якби це було по всіх напрямках , або за тиждень , тоді б питань не виникло . Але лише на одному 105 одиниць тільки важкої техніки - щось не віриться . Якщо так обстоять спрви , то питання про мацкву навіть не стоїть . Треба питати , коли ВСУ буде на Далекому Сході ?
показати весь коментар
20.10.2023 11:40 Відповісти
Нічого тут дивного немає , якщо врахувати - яка величезна кількість техніки русні пре на вузькій ділянці фронту . ЗСУ нічого не залишається як розстрілювати її - як в тирі .
Треба не гадати на кавовій гущі , у віриться - не віриться , а шукати і слухати джерела інформації які перебувають прямо на лбз , і все це бачать своїми очима . А якщо цих джерел немає , або вони поки що мовчать , то краще помовчати і самому .
показати весь коментар
20.10.2023 11:58 Відповісти
Рускій, ти вже навчився користуватися краденим унітазом?
показати весь коментар
20.10.2023 12:07 Відповісти
Звичайно . Таким як ти на голову його надягаєш - класно виходить . Головне перед цим його не змивати .
показати весь коментар
20.10.2023 12:19 Відповісти
Грицю! Тож не відривайся! А то начепив собі канадський прапор і думаєш, що ми не розпізнаємо у тобі андрофага.
показати весь коментар
20.10.2023 12:40 Відповісти
В сраку собі подивись , замість дзеркала . Себе точно распізнаєш .
показати весь коментар
20.10.2023 18:55 Відповісти
Ти вже себе таким чином розпізнав? Але я не такий здібний як ти по гнучкості, тому мені твій досвід не підходить.
показати весь коментар
21.10.2023 10:28 Відповісти
Тренуйся .
показати весь коментар
21.10.2023 12:14 Відповісти
Ну, я ж не такий впертий як ти. Та й облом мені. Та я й так знаю, що ззаду в мене срака. А в тебе, виходить, з двох сторін - і замість фізіономії теж? Так тебе за гроші треба показувати. Не втрачай можливість!
показати весь коментар
22.10.2023 08:42 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
Дякуємо нашим героям!
показати весь коментар
20.10.2023 11:47 Відповісти
Знайома казала зять дзвонив з Авдіївки казав що кацапів лежить що нема де стати . Тупо підвозять вигружають ( якщо встигли , а ні то згоріли ) і за слідуючими .
показати весь коментар
20.10.2023 12:08 Відповісти
На другий рік чекаємо рекордного врожаю.
показати весь коментар
20.10.2023 12:08 Відповісти
русские дибіли не кладуть насіння в кармани. так шо соняхи і гарбузи не виростуть. так здохли зря на всі 100%
показати весь коментар
20.10.2023 18:19 Відповісти
То по 500 орків знищували в зведеннях а це вже тисячами.
показати весь коментар
20.10.2023 13:08 Відповісти
так, числа пішла якісь абсолютно рекордні. Сумно тільки те, що якщо там -1000, то з нашого боку -200 також як мінімум!😟
показати весь коментар
20.10.2023 14:36 Відповісти
В моїй ОТГ уже 37 загиблих на фронті, а в Україні 1469 ОТГ.
показати весь коментар
20.10.2023 16:34 Відповісти

Але це не наш вибір
показати весь коментар
20.10.2023 17:53 Відповісти
Оце діло.
показати весь коментар
20.10.2023 16:47 Відповісти
Опа, Андрюха
показати весь коментар
20.10.2023 17:54 Відповісти
жатва!
показати весь коментар
20.10.2023 18:17 Відповісти
 
 