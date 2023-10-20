УКР
Казахстан заявив, що не забороняв експорт 106 товарів у РФ: Це експортний контроль

казахстан

Казахстан назвав некоректним повідомлення про те, що країна заборонила експорт до Росії 106 видів товарів, що можуть бути використані у війні, в тому числі дронів, чипів та електроніки.

Про це заявили в Міністерстві торгівлі та інтеграції Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заборони на експорт будь-яких товарів до РФ у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися", - йдеться у повідомленні міністерства.

Там зазначили, що для торгівлі товарами подвійного призначення треба отримати ліцензії при експорті, імпорті й транзиті.

"При цьому наголошуємо, що експортний контроль товарів подвійного призначення здійснюється вже понад 20 років відповідно до міжнародних режимів експортного контролю", - підкреслили в міністерстві.

Нагадаємо, напередодні віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв заявив, що його країна запровадила заборону експорту до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися у війні проти України.

